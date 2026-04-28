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    Culto

    Ed Sheeran regresa a Chile junto a Finneas, el hermano de Billie Eilish

    La estrella se presentará el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Bicentenario La Florida. La preventa exclusiva para clientes Entel estará disponible desde el lunes 4 de mayo a las 11am. La venta general comenzará el miércoles 6 de mayo a las 11.01am.

    Por 
    Equipo de Culto

    El inglés Ed Sheeran, uno de los nombres más relevantes en el pop actual, confirmó finalmente un próximo paso por Chile.

    El hombre de Shape on you, presentará el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Bicentenario La Florida. Todo como parte de su nueva gira Loop Tour, la que incluirá una producción en vivo totalmente nueva, un diseño escénico renovado y temas inéditos de su nuevo álbum, Play, que estrenó en septiembre del año pasado.

    Para la presentación se suma el productor y músico, Finneas -hermano de Billie Eilish- como artista invitado para abrir el concierto.

    El mismo Sheeran había adelantado a Culto que el tramo latinoamericano, que no había incluido a Santiago originalmente, iba a pasar por el país. "“Estoy bastante seguro de que iremos a Santiago”, señaló.

    La preventa exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjetas Santander estará disponible desde el lunes 4 de mayo a las 11am. La venta general comenzará el miércoles 6 de mayo a las 11.01am.

    Tickets disponibles en ticketmaster.cl

    Más sobre:Ed SheeranFinneasEstadio BicentenarioConciertosMúsicaMúsica Culto

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