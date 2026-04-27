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    Más k-pop para Chile: viene Aespa, uno de los fenómenos del género

    La agrupación femenina aterrizará en el Movistar Arena con entradas disponibles en distintos formatos. Puedes leer aquí las coordenadas.

    Por 
    Equipo de Culto
    Más k-pop para Chile: viene Aespa, uno de los fenómenos del género

    Más noticias para las fanáticos de ese fenómeno cultural que crece como bola de nieve imparable y global llamado k-pop. A la venida de los colosos BTS -con tres conciertos en octubre en el Estadio Nacional-, se suma ahora otro nombre de alto calibre.

    La popular agrupación femenina Aespa, producto de la agencia surcoreana SM Entertainment (la misma detrás de firmas como NCT y Super Junior), aterrizará en Chile como parte de su tour “aespa LIVE TOUR – SYNK : COMPLæXITY”, que recorrerá el mundo entre 2026 y 2027.

    “La gira llevará la aclamada producción en vivo y la experiencia inmersiva de aespa a estadios de Asia, Norteamérica, Latinoamérica, el Reino Unido y Europa. La gira, que dará comienzo el 7 de agosto en Seúl, incluirá paradas en el UBS Arena de Belmont Park, Nueva York, el 18 de septiembre, y en el Intuit Dome de Los Ángeles, California, el 3 de octubre”, dice un comunicado emitido por los organizadores del evento, la productora local DG Medios.

    “La próxima gira refleja el siguiente capítulo del universo de aespa tras su segundo álbum de larga duración. Marcando un audaz reinicio creativo, el espectáculo presentará una experiencia de conciertos totalmente reinventada con actuaciones, diseño de escenario y narrativa visual claramente nuevos, lo que la diferenciará de la anterior gira del grupo, SYNK : æXIS LINE”, sigue el texto.

    Aespa se presentará el 6 de septiembre en el Movistar Arena de Santiago.

    Los titulares de MY MEMBERSHIP pueden registrarse para la venta anticipada en Weverse desde ahora hasta el miércoles 29 de abril a las 9.00 horas, para que se verifique su membresía.

    La preventa exclusiva para los titulares de MY MEMBERSHIP estará disponible desde el miércoles 6 de mayo entre las 9.00 y 14.00 horas.

    La preventa exclusiva con un 20% de descuento para clientes entel o pagando con tarjeta Santander comenzará el miércoles 6 de mayo a las 14.00 horas y la venta general el viernes 8 de mayo a las 14.01 hrs. Todas las ventas disponibles en Puntoticket.com

    Antes de la gira, aespa subirá al escenario del Lollapalooza de Chicago (Illinois) el 2 de agosto, ofreciendo un adelanto de su dinámica puesta en escena en vivo. El grupo ya ha actuado en importantes festivales estadounidenses, como el Outside Lands y el Governors Ball en 2023, tras su histórico debut en directo en Estados Unidos en Coachella en 2022.

    El anuncio de la gira llega tras la noticia del próximo segundo álbum de estudio de aespa, LEMONADE, que se lanzará el 29 de mayo.

    Más sobre:k-popaespamúsicamúsica culto

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