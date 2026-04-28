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    Death Cab for Cutie lanza el segundo adelanto de su nuevo disco

    Punching The Flowers, es lo nuevo del grupo, en adelanto de su próximo lanzamiento de estudio. ”La banda volvió a enfrentarse a la ‘pérdida y el duelo,’ dice Benjamin Gibbard -pero la forma en que lo abordan permite que la música respire vida.”

    Por 
    Equipo de Culto

    Ya está disponible en plataformas y video en YouTube, Punching the Flowers, lo nuevo de Death Cab for Cutie, en adelanto de su próximo disco de estudio.

    Se trata de una canción de rock angular y áspera en la que Benjamin Gibbard transforma una experiencia real —un niño pequeño haciendo berrinche y golpeando flores afuera de una tienda— en una metáfora sobre un hombre que tiene algo hermoso, pero percibe su influencia como una jaula, una fuente de frustración.

    “‘Punching The Flowers’ es una canción sobre el estancamiento y la sensación de estar encarcelado por lo conocido. Y sobre el daño que ocurre cuando alguien se adentra más en lo desconocido,”explica Gibbard.

    La canción es el segundo adelanto de su onceavo álbum de estudio, I Built You A Tower el que llega el próximo 5 de junio a través de ANTI- Records.

    Escucha Punching the Flowers a continuación

    Más sobre:Death Cab for CutiePunching the FlowersSingleBenjamin GibbardMúsicaMúsica Culto

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