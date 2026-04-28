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    Política

    Patricio Quisbert, presidente electo del PDG: “Ganamos porque volvimos a hablarle a la militancia, a la esencia del partido”

    El futuro timonel dice que cree que se impusieron a la lista que apoyaba Franco Parisi debido a que los militantes querían un cambio de administración y que su sello será más trabajo a nivel nacional y no solo en regiones. Asegura que con su elección no hay un giro hacia la derecha.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones

    A la espera de la ratificación por parte del Tribunal Supremo, Patricio Quisbert se alista para ser el nuevo presidente del Partido de la Gente (PDG).

    Tras derrotar al clan Parisi y al timonel Rodrigo Vattuone -con una baja participación de la militancia: votaron un poco más de mil de los 42 mil militantes de la colectividad-, Quisbert asumirá hasta el 2028 en el cargo.

    En esta entrevista, entrega sus primeras definiciones, entre ellas, evitar posicionar a la colectividad en la derecha o en la izquierda y darle independencia a sus diputados para la votación en el Congreso. Además, desdramatiza los desórdenes que ha habido en la bancada en este mes y medio de legislatura.

    ¿Desde cuándo milita en el PDG?

    Desde el 2020. Hubo una reunión regional donde se invitó a las personas que fueran como simpatizantes.

    ¿Por qué quiso postularse a la presidencia?

    Porque creemos que había cosas que había que profesionalizar dentro del partido.

    ¿Qué cosas?

    Creemos que es necesario poder traspasar esa misma gestión que se ha hecho en las regiones hacia un trabajo más nacional.

    ¿No le gustaba la conducción anterior?

    Nosotros creíamos que había una mejor manera de hacerlo.

    ¿Hubo una mala gestión de la directiva?

    Intentó hacer lo mejor en función de los recursos disponibles que tenía. Nosotros no tenemos ningún problema con ellos puntualmente, ni con Rodrigo, ni con nadie.

    ¿Por qué cree que le ganó a los Parisi?

    Ganamos porque volvimos a hablarle a la militancia, a la esencia del PDG, a cómo se creó. Eso fue lo que gatilló que los militantes sintieran el deseo de tener un cambio de administración.

    ¿Cómo calificaría el liderazgo de Parisi? ¿Hay descontento con él?

    No, para nada. Franco tiene un respaldo de las regiones, de las directivas, todos esperamos que pueda ser nuestro candidato. Cuenta con el respaldo de toda la dirigencia y de toda la militancia para que pueda asumir los futuros desafíos.

    ¿No cree que el partido debiera tener un sustento ideológico?

    Hay principios que nos definen. Efectivamente, para muchos es bastante importante definir una ideología. Nosotros, al ser un partido nuevo y trabajar con las bases, se ha estado trabajando durante harto tiempo a nivel nacional y eso ya está por concluir.

    ¿Usted se identifica con la izquierda o la derecha?

    Soy de centro.

    ¿Con esta directiva hay un giro a la derecha?

    No, el PDG no se define por un eje izquierda o derecha, sino por sentido común. Vamos a avanzar siempre en función de las medidas que puedan beneficiar a las personas, no se trata de un giro.

    ¿El PDG va a ser un aliado del gobierno o mantendrán la táctica de conversar proyecto a proyecto?

    Cada vez que haya algún proyecto o alguna propuesta que vaya en beneficio de las personas, el PDG siempre va a estar disponible.

    ¿Usted va a jugar un rol protagónico para mantener ordenada la bancada? Porque ya se le fue un diputado.

    No se ha ido un diputado como militante, lo que sí está fuera de lo que es la bancada y ahí nosotros como partido entendemos que no se le puede dar ningún tipo de indicación ni instrucción a los diputados. Nosotros tenemos que respetar también la independencia que tiene cada uno de ellos.

    Pero eso le ha significado una debilidad desde su fundación. Lo que pasó en el periodo anterior, un fuerte discolaje y diputados votando diferente.

    No lo veo como debilidad porque, hasta el día de hoy, todos están enfocados en ser la voz representativa de la clase media y creo que ese ha sido el foco. Obviamente cada uno puede distintas visiones, pero la bancada ha estado trabajando de manera alineada.

    Tan alineados no han estado, en función de las últimas votaciones.

    Mayoritariamente han estado siempre alineados. Obviamente que es entendible que, en todo orden de cosas, hay gente que pueda estar en alguna instancia a favor o en contra de otra cosa, pero se ha buscado la unidad y hasta ahora no hemos tenido mayores problemas como tal.

    Pero ya hubo un problema con un diputado…

    Puede aparecer alguien que piense distinto. Pero si lo vemos desde que se asumió esta nueva bancada, a la fecha, su gran mayoría y en cada una de las intervenciones que han tenido han estado alineados.

    ¿No es un problema para usted que sus diputados voten de manera distinta los proyectos?

    No estoy diciendo que esté mal o bien. Lo que estoy diciendo es que se entiende que cada uno de ellos tiene una voz propia, que tienen espacios para poder conversar y que nosotros, por lo menos, desde la institucionalidad, entendemos que no le podemos dar indicaciones.

    Usted dijo que no habrá órdenes de partido, ¿pero cómo se entiende la salida de Contreras de la bancada?

    Es una decisión netamente de los diputados...

    ¿Usted no se va a involucrar entonces en la bancada?

    No me corresponde porque son parte de los acuerdos y las decisiones que toman ellos.

    ¿El diputado Contreras seguirá militando en el partido?

    Tengo que reunirme con él. Él sigue siendo militante. Entiendo que hay un proceso que está en curso, pero mientras el Tribunal Supremo no defina algo diferente, sigue siendo militante del partido.

    ¿Está en proceso de que deje de militar?

    Entiendo que algo se presentó en su momento.

    Para el proyecto de la megarreforma, ¿siguen comprometidos los 13 votos del PDG para aprobar la idea de legislar?

    Lo que votaron los diputados fue la opción a poder discutir. Y eso es lo que se va a hacer. Obviamente no es un cheque en blanco. Tienen que cumplirse los compromisos que se han pactado entre ellos.

    Si el gobierno no llega con lo que pidieron, ¿el PDG va a rechazar la idea de legislar?

    Lo van a estudiar. Lo que se votó fue la aprobación a la idea de legislar.

    Más sobre:PolíticaPDGPatricio Quisbert

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