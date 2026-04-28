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    Muere Edith Eger, sobreviviente del Holocausto y autora del fenómeno editorial La Bailarina de Auschwitz

    La autora del aclamado testimonio literario tenía 98 años y su texto deja un legado "que emociona a lectores de todo el mundo", según difunde su casa editorial.

    Por 
    Equipo de Culto
    Muere Edith Eger, sobreviviente del Holocausto y autora del fenómeno editorial La Bailarina de Auschwitz

    Un luto que va desde la Historia hasta la literatura. Edith Eger, autora del aclamado testimonio La bailarina de Auschwitz, falleció el pasado 27 de abril, a los 98 años, “dejando un legado literario y humano que ha emocionado a cientos de miles de lectores en todo el mundo”, según precisa un comunicado de editorial Planeta.

    Superviviente del Holocausto, psicóloga y referente internacional en el tratamiento del trauma, Eger relató en su obra más conocida una historia de resistencia, esperanza y sanación que ha conectado con el público. Publicado en 2018 en España precisamente por Planeta, La bailarina de Auschwitz se ha consolidado como un auténtico fenómeno editorial con más de 500.000 ejemplares vendidos en castellano.

    El libro narra la experiencia vital de la autora, deportada con tan solo 16 años al campo de concentración de Auschwitz, donde sobrevivió enfrentándose al horror sin perder su capacidad de imaginar y resistir. Décadas más tarde, ya convertida en psicóloga, Eger reflexionó sobre las secuelas del trauma y la importancia de la libertad interior, ofreciendo un poderoso mensaje de superación que trasciende generaciones.

    En abril de 2025 se publicó una adaptación young adult que acerca este testimonio imprescindible a nuevas generaciones, contribuyendo a que el mensaje de la obra siga vivo y llegue cada vez a más lectores.

    “El éxito de La bailarina de Auschwitz, publicado en números países y con más de un millón de lectores en todo el mundo, confirma el impacto duradero de una historia que no solo preserva la memoria histórica, sino que también invita a la reflexión sobre la resiliencia, la empatía y la capacidad humana de sobreponerse a la adversidad”, sigue el comunicado.

    “Con la desaparición de Edith Eger, perdemos una voz única, pero su mensaje seguirá vivo en sus páginas y en los cientos de miles de lectores que han encontrado en su historia una fuente de inspiración”, culmina.

    Más sobre:Edith EgerHolocaustoLa Bailarina de AuschwitzLibrosLibros cultoLiteratura

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