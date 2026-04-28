SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La historia detrás de la icónica gabardina del cantante Emmanuel que Boric obtuvo por $1 millón y que ahora tiene Kast

    El Presidente reveló este martes que había obtenido la chaqueta de cuero, que antes había rematado el exmandatario en una subasta de la Teletón. Y prometió que la donará en la próxima edición.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    El momento cuando Boric donó la chaqueta que perteneció al cantante Emmanuel.

    Una revelación que sorprendió este martes -en el marco del inicio de la campaña 2026 de la Teletón y el envío de un proyecto de ley para decretar un día para la fundación- hizo el Presidente José Antonio Kast: él es el actual dueño de la icónica gabardina que el cantante mexicano Emmanuel donó en 2024 para ser subastada y que el exmandatario Gabriel Boric ganó tras pagar $1.000.000.

    La historia es así. En 2024, Emmanuel fue uno de los invitados XXXV edición de la Teletón. En las primeras horas de transmisión el intérprete de la “Chica de humo” donó el abrigo de cuero que utilizó cuando se presentó en el Festival de Viña en 1992, para que fuera subastada. El entonces Presidente Gabriel Boric presenció la donación y quiso ir por la prenda.

    Así, tras dar el habitual discurso presidencial, el Mandatario hizo una serie de regalos para la “Lucatón”, instancia donde las personas podían participar con solo mil pesos por un objeto de alto valor simbólico. Pero también aprovechó de probarse la gabardina.

    “¿Se la quiere probar?”, le preguntó la animadora Karen Doggenweiler. Gabriel Boric se puso la gabardina y escuchó la voz de las entonces ministras Camila Vallejo y Jeannette Jara, quienes le instaron a poner un millón de pesos para que intentara quedarse con el abrigo. Y así fue.

    De esa forma, el Mandatario al donar un millón de pesos tenía mil posibilidades para obtener la prenda del cantante mexicano. Después de un tiempo se reveló que la ganó.

    Sin embargo, en la siguiente edición de la Teletón, el presidente Gabriel Boric regresó la chaqueta para una nueva subasta señalando que quería que la prenda “siga aportando y la sigamos exprimiendo”.

    Durante su donación, compartió un divertido momento con el animador José Antonio Neme. El conductor de Mucho Gusto le preguntó si había usado la chaqueta y el jefe de Estado respondió que “me la sacaron… la Paula (su pareja)”, confesó, sacando algunas risas. “Bailé con esta, pero me queda un poco grande”, admitió también.

    Quienes observaron esta situación fueron los entonces candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast. Así este último decidió bregar por la chaqueta en la subasta y la terminó ganando, aunque se desconoce el monto que aportó.

    “De hecho en la última Teletón estaba el Presidente Gabriel Boric, estaba con Jeannette Jara al lado... Gabriel Boric se había comprado la gabardina de Emmanuel, a quien yo conozco y admiro, o sea, me encanta Emmanuel, y él (Boric) la remató en la Teletón anterior. Bueno, ¿quién se la remató después? Yo. Calladito por ahí, todavía no me llega”, señaló este martes en la actividad desarrollada en Rancagua.

    “Y yo la voy a donar en la próxima, y después más adelante le tocará, no sé, para quien sea presidente del Senado, después a quien sea presidente de la Cámara de Diputados, hasta que llegue el nuevo Presidente también, y hacemos una gabardina que circule por los distintos marcos políticos”, cerró el Mandatario.

    Más sobre:Gabriel BoricJosé Antonio KastTeletónEmmanuelGabardinaChaqueta de cueroAbrigoSubasta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Juzgado desestima solicitud de querellante para reabrir la investigación contra Martín de los Santos

    “Esta acción sí se realiza”: Superintendencia de Educación responde a informe de Contraloría que detectó falta de fiscalizaciones

    El sobreviviente designado: ¿cómo sería la sucesión si muere de repente el presidente de EE.UU.?

    Casi un 20% de licencias: el alto porcentaje de reposos médicos en Carabineros que preocupa al gobierno

    Los vínculos de Francisco Kaminski con automotora investigada por lavado de activos en la operación Rey David

    Jeanette Vega: “Si renuncio al Hospital de San Antonio bajo presión política, estoy validando lo que ocurre”

    Lo más leído

    1.
    La fisura que se profundizó entre los hombres de confianza de Kast

    La fisura que se profundizó entre los hombres de confianza de Kast

    2.
    Los polémicos dichos del ministro Poduje contra el senador De Urresti por la Ley de Humedales y la réplica del parlamentario PS

    Los polémicos dichos del ministro Poduje contra el senador De Urresti por la Ley de Humedales y la réplica del parlamentario PS

    3.
    Con mención a Boric y acompañado de Don Francisco, Kast presenta proyecto para establecer el “Día de la Teletón”

    Con mención a Boric y acompañado de Don Francisco, Kast presenta proyecto para establecer el “Día de la Teletón”

    4.
    Subsecretario Rosende por llamado del PC a manifestaciones durante el 1 de mayo: “Lo tomamos con mesura, con tranquilidad”

    Subsecretario Rosende por llamado del PC a manifestaciones durante el 1 de mayo: “Lo tomamos con mesura, con tranquilidad”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Boston River por la Sudamericana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Boston River por la Sudamericana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barracas Central vs. Audax Italiano por la Sudamericana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barracas Central vs. Audax Italiano por la Sudamericana en TV y streaming

    La historia detrás de la icónica gabardina del cantante Emmanuel que Boric obtuvo por $1 millón y que ahora tiene Kast
    Chile

    La historia detrás de la icónica gabardina del cantante Emmanuel que Boric obtuvo por $1 millón y que ahora tiene Kast

    Juzgado desestima solicitud de querellante para reabrir la investigación contra Martín de los Santos

    “Esta acción sí se realiza”: Superintendencia de Educación responde a informe de Contraloría que detectó falta de fiscalizaciones

    Banco Santander Chile elige nuevo directorio y se confirma ingreso de Juan Benavides
    Negocios

    Banco Santander Chile elige nuevo directorio y se confirma ingreso de Juan Benavides

    Emiratos Árabes Unidos sale de la OPEP en medio de la crisis del petróleo en Ormuz

    IA: la prueba de liderazgo para muchas empresas chilenas

    Regalos y relanzamiento de la línea Almendra: así es la campaña de L’Occitane en Provence para celebrar sus 50 años
    Tendencias

    Regalos y relanzamiento de la línea Almendra: así es la campaña de L’Occitane en Provence para celebrar sus 50 años

    Qué decían los mensajes en redes sociales del sospechoso de intentar asesinar a Trump

    La estrategia de Taylor Swift para proteger su voz e imagen de la IA generativa

    En vivo: PSG y Bayern Múnich luchan por acceder a la final de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: PSG y Bayern Múnich luchan por acceder a la final de la Champions League

    La U anota un hito en el fútbol: Cecilia Pérez es la primera mujer en asumir la presidencia de un club grande en Chile

    Estadio, política y relación con la ANFP: las claves para entender los movimientos en el directorio de Azul Azul

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Isabel Allende aterriza en el streaming: las claves de la ambiciosa serie La Casa de los Espíritus
    Cultura y entretención

    Isabel Allende aterriza en el streaming: las claves de la ambiciosa serie La Casa de los Espíritus

    Death Cab for Cutie lanza el segundo adelanto de su nuevo disco

    Muere Edith Eger, sobreviviente del Holocausto y autora del fenómeno editorial La Bailarina de Auschwitz

    El sobreviviente designado: ¿cómo sería la sucesión si muere de repente el presidente de EE.UU.?
    Mundo

    El sobreviviente designado: ¿cómo sería la sucesión si muere de repente el presidente de EE.UU.?

    China gana prestigio y EE.UU. pierde reputación: Sondeo en 10 países revela percepción de América Latina sobre el mundo

    El Ejército de Israel ordena evacuar más de 15 localidades en Líbano en el marco de sus ataques contra Hezbolá

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos
    Paula

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura

    Vivir con TOC