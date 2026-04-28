La historia detrás de la icónica gabardina del cantante Emmanuel que Boric obtuvo por $1 millón y que ahora tiene Kast

Una revelación que sorprendió este martes -en el marco del inicio de la campaña 2026 de la Teletón y el envío de un proyecto de ley para decretar un día para la fundación- hizo el Presidente José Antonio Kast: él es el actual dueño de la icónica gabardina que el cantante mexicano Emmanuel donó en 2024 para ser subastada y que el exmandatario Gabriel Boric ganó tras pagar $1.000.000.

La historia es así. En 2024, Emmanuel fue uno de los invitados XXXV edición de la Teletón. En las primeras horas de transmisión el intérprete de la “Chica de humo” donó el abrigo de cuero que utilizó cuando se presentó en el Festival de Viña en 1992, para que fuera subastada. E l entonces Presidente Gabriel Boric presenció la donación y quiso ir por la prenda.

Así, tras dar el habitual discurso presidencial, el Mandatario hizo una serie de regalos para la “Lucatón”, instancia donde las personas podían participar con solo mil pesos por un objeto de alto valor simbólico. Pero también aprovechó de probarse la gabardina.

“¿Se la quiere probar?”, le preguntó la animadora Karen Doggenweiler. Gabriel Boric se puso la gabardina y escuchó la voz de las entonces ministras Camila Vallejo y Jeannette Jara, quienes le instaron a poner un millón de pesos para que intentara quedarse con el abrigo. Y así fue.

De esa forma, el Mandatario al donar un millón de pesos tenía mil posibilidades para obtener la prenda del cantante mexicano. Después de un tiempo se reveló que la ganó.

Sin embargo, en la siguiente edición de la Teletón, el presidente Gabriel Boric regresó la chaqueta para una nueva subasta señalando que quería que la prenda “siga aportando y la sigamos exprimiendo”.

Durante su donación, compartió un divertido momento con el animador José Antonio Neme. El conductor de Mucho Gusto le preguntó si había usado la chaqueta y el jefe de Estado respondió que “me la sacaron… la Paula (su pareja)”, confesó, sacando algunas risas. “Bailé con esta, pero me queda un poco grande”, admitió también.

Quienes observaron esta situación fueron los entonces candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast. Así este último decidió bregar por la chaqueta en la subasta y la terminó ganando, aunque se desconoce el monto que aportó.

“De hecho en la última Teletón estaba el Presidente Gabriel Boric, estaba con Jeannette Jara al lado... Gabriel Boric se había comprado la gabardina de Emmanuel, a quien yo conozco y admiro, o sea, me encanta Emmanuel, y él (Boric) la remató en la Teletón anterior. Bueno, ¿quién se la remató después? Yo. Calladito por ahí, todavía no me llega”, señaló este martes en la actividad desarrollada en Rancagua.

“Y yo la voy a donar en la próxima, y después más adelante le tocará, no sé, para quien sea presidente del Senado, después a quien sea presidente de la Cámara de Diputados, hasta que llegue el nuevo Presidente también, y hacemos una gabardina que circule por los distintos marcos políticos”, cerró el Mandatario.