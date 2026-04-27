El giro inédito de Haruki Murakami: cómo su nueva novela rompe la tradición de narradores masculinos

Después de décadas construyendo algunos de los imaginarios más reconocibles de la literatura contemporánea —habitadas por pozos misteriosos, gatos que desaparecen, ciudades paralelas, discos de jazz y hombres solitarios que cocinan espaguetis mientras el mundo parece resquebrajarse—, Haruki Murakami prepara un movimiento inesperado dentro de su propia obra. El escritor japonés publicará el próximo 3 de julio The Tale of Kaho (La historia de Kaho), una novela que tendrá por primera vez a una mujer como protagonista absoluta.

La noticia fue anunciada por la editorial japonesa Shinchosha y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en el mundo literario. No se trata únicamente del regreso de Murakami a la novela tras tres años de silencio editorial desde La ciudad y sus muros inciertos, sino también de un cambio significativo en la manera en que el autor abordará su narración.

La protagonista será Kaho, una joven autora de libros ilustrados de 26 años cuya vida comienza a alterarse después de una experiencia desconcertante. A partir de allí, según adelantó la editorial, empiezan a ocurrirle sucesos extraños, en una línea que parece mantener el tono onírico y perturbador característico del escritor japonés.

Aunque las mujeres han tenido un rol importante en varias novelas de Murakami —desde Aomame en 1Q84 hasta Naoko y Midori en Tokio blues (Norwegian Wood)— nunca antes una novela extensa del autor había estado completamente narrada desde la perspectiva de una protagonista femenina. En obras anteriores, las mujeres aparecían muchas veces como figuras enigmáticas, detonantes emocionales o presencias que empujaban a los protagonistas masculinos hacia una transformación interior.

Según recogen los medios internacionales, la novela nació a partir de una historia breve que Murakami comenzó a desarrollar en 2024. Ese primer relato fue publicado posteriormente en la revista literaria Shincho y luego ampliado en varias entregas hasta convertirse en una obra de mayor extensión. La edición final tendrá 352 páginas y reunirá material revisado y expandido por el propio escritor.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es que Murakami habría hablado públicamente sobre el proceso de escritura desde una perspectiva femenina. Según medios internacionales, el autor señaló que al escribir el personaje de Kaho sintió que “se convirtió en ella”, una declaración que alimenta la expectativa sobre el nivel de inmersión psicológica que buscará alcanzar en esta nueva obra.

El libro también promete conservar varias de las obsesiones literarias del escritor: la identidad fragmentada, la sensación de extrañeza ante la realidad cotidiana y la aparición de elementos surrealistas que irrumpen en vidas aparentemente normales. En ese sentido, The Tale of Kaho parece dialogar con buena parte de la tradición murakamiana, aunque desde un nuevo punto de vista.

Últimos años

A sus jóvenes 77 años, Haruki Murakami sigue siendo uno de los escritores japoneses más leídos del mundo. Su nombre aparece cada temporada entre los posibles candidatos al Premio Nobel de Literatura y sus novelas continúan generando fenómenos editoriales globales. Obras como Kafka en la orilla, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo y 1Q84 consolidaron un universo literario propio, reconocible por su mezcla de melancolía urbana, cultura pop occidental, referencias musicales y exploraciones metafísicas. Quizás es el nombre ancla en el posicionamiento de la literatura asiática en el mundo, junto con la surcoreana Han Kang.

Su última novela, La ciudad y sus muros inciertos, publicada en castellano en 2024, ya había mostrado una voluntad de relectura y reformulación de materiales anteriores. Aquella obra retomaba una historia escrita por Murakami más de 40 años antes y la expandía hacia una novela monumental.

Murakami también ha tenido un paso por la pantalla grande. En 2021 se estrenó la película Drive my car, dirigida por el japonés Ryūsuke Hamaguchi, basada justamente en un relato del autor de su colección de cuentos de 2014, Hombres sin mujeres. La película fue un éxito, obteniendo una friolera de premios incluyendo el Óscar a Mejor película internacional, en 2022.

La crítica recibió el filme de manera elogiosa. The Guardian, por ejemplo, escribió: “Drive My Car es una expansión de un relato corto, y quizás sea cierto que la estética narrativa de Hamaguchi, aquí como en sus otras películas, es un mosaico o coreografía de historias cortas, un archipiélago de vidas. Yûsuke, Oto, Kôji y Misaki viven sus propias historias, y el drama las superpone y entrelaza como un diagrama de Venn. Y hay algo muy conmovedor cuando nos acercamos a una historia en particular, a una vida. Es una experiencia absorbente y sublime".

El señero The Hollywood Reporter también sumó una buena evaluación. “Adaptada de un relato corto homónimo del aclamado autor japonés Haruki Murakami, esta película de carretera de gran calidad es una obra absorbente y técnicamente impecable, con profundidad poética y ambiciones novelísticas”, aunque eso sí, matizó: “También es muy lenta y pesada, avanzando a paso de tortuga durante gran parte de sus tres horas de duración. Este ritmo letárgico se hace aún más evidente cuando los sutiles créditos iniciales aparecen casi 40 minutos después del comienzo de la historia. Lo pasado es prólogo, aunque ya se siente como la mitad de la película. Dada la afición de Marukami por apropiarse de títulos de canciones de los Beatles, Drive My Car bien podría haberse llamadoThe Long and Winding Road".

Consultados por Culto, desde el grupo Planeta, que publica a Murakami en castellano, señalaron que aún no hay una fecha para la edición de esta nueva novela en Chile.