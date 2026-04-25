SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Luna Miguel y el desafío de leer lo incómodo: “Leamos lo desagradable, aunque sea para criticarlo”

    La escritora española presenta su nueva obra, Incensurable, un híbrido entre novela y ensayo donde defiende la lectura de clásicos incómodos como Lolita y advierte sobre los peligros de la autocensura en la literatura actual.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    (c) Laura Rosal Laura Rosal 2020

    Invitada a exponer en el seminario EROS, de la U. Autónoma de Madrid, la filósofa Letrice Santos realiza una charla sobre el placer y la censura. En ella, hace una apasionada defensa de la necesidad de leer el -para muchos- incómodo clásico de la literatura, Lolita, de Vladimir Nabokov. “No me temblará el pulso al asegurar que quienes antaño querían prohibir Lolita con su moral pudibunda fueron exactamente los mismos que a comienzos del siglo XXI tonteaban con su cancelación”. ¿Resultado? Santos es expulsada de la universidad.

    Podría ser una historia real, pero colinda. Es la trama del libro Incensurable, de la destacada escritora española Luna Miguel (35). Autora de ocho libros de poesía, cuatro de relatos, cinco ensayos, y una novela, se ha hecho un nombre en su país a punta de una escritura interesante y feminista. Hoy también es columnista del suplemento cultural Babelia, del diario El País, de España.

    Vladimir Nabokov

    A medio camino entre el ensayo y la novela, Incensurable es un llamado a reflexionar sin miedo sobre aquellos libros que, producto de su taller de lectura, fue notando resistencias y malas caras entre las talleristas, sobre todo cuando se trataban de autores hombres.

    “La verdad es que me cuesta mucho llamar novela a este libro. Sobre todo porque, en sus orígenes, nació como ensayo. De hecho, la parte teórica viene de unas clases para un taller de lectura sobre Nabokov”, comenta Miguel a Culto.

    ¿Qué fue lo más difícil?

    Mantener el tono de conferencia. Hacer que la voz de Lectrice Santos, la filósofa que articula la voz ensayística en un seminario de feminismo y filosofía, se mantenga fiel a su oralidad, sin renunciar a la exposición clara de sus ideas alrededor de la censura o de la obliteración de obras incómodas.

    Has mencionado que la novela surge, en parte, de tu club de lectura desde 2018, donde introdujiste autores “masculinos” como Nabokov y percibiste miedos y reticencias entre las lectoras. ¿Cómo influyeron esas conversaciones reales en la creación de Lectrice Santos y su conferencia sobre placer y censura?

    Como el lema del Barça, podría decir que lo mío también es «més que un club», esto es, un taller de escritura, una pizarra en blanco para practicar el ensayismo y para cuestionar el canon, un lugar de debate, un laboratorio, un experimento, y hasta un espacio para la catarsis. Leer Lolita en grupo siempre empuja a algo parecido a una terapia. Una vez, en un club, tuve que prohibir a los inscritos que hablaran de sus propios abusos sexuales durante la sesión, porque el dolor y la rabia que produce el discurso de Humbert Humbert nos suele llevar a ese reconocimiento extremo con la víctima, a ese asco, a esa incomodidad tan lograda por su creador. Efectivamente, todas esas tensiones me ayudaron a crear la voz de Santos: ella ve las reacciones de sus alumnas, que muchas veces son parecidas a las que yo misma veo cuando hablo de esta novela en público.

    En entrevistas, has definido a este libro como “Ensayismo mágico”, ¿por qué?

    Porque parte de una mentira —de una ficción, un hecho mágico— para contar una verdad.

    FOTO: Lalovenenoso

    En la novela, Lectrice Santos es expulsada de la universidad por defender la lectura sin prejuicios de clásicos polémicos. ¿Hasta qué punto Incensurable es una respuesta a la “cultura de la cancelación”?

    Incensurable es una respuesta rotunda a la cultura de la cancelación.

    Has defendido que retirar obras canónicas de las escuelas es “prohibir a las nuevas generaciones conocer el mundo”. ¿Cómo responde tu novela a la tendencia de juzgar la literatura del pasado con los códigos éticos del 2026?

    Una de las posibles cosas maravillosas de estar vivos en el siglo XXI es la cantidad de arte, de historia, de literatura o de música que podemos visitar de épocas pasadas. Sin embargo, parece que a veces nos empeñamos más en ajustar el pasado a nuestras apetencias del presente que en simplemente disfrutarlas o, más allá, responderlas generando nuevas obras.

    ¿Sientes que hoy el mayor peligro para un escritor es la censura institucional o la autocensura por miedo a la reacción en redes sociales?

    La autocensura es una consecuencia de la censura institucional, y viceversa. Las dos son dañinas para la creación.

    ¿Cómo fue para ti enfrentarte a un tema tan cargado de ruido mediático como el de la censura y la cancelación?

    Procuré hacerlo con toda la información y respeto posibles. Con obras e ideas como las de J. M. Coetzee, Gisèle Sapiro o Angélica Liddell ayudándome a encontrar mi propia visión.

    FOTO: Lalovenenoso

    En Incensurable, planteas que Lolita es un espejo que nos hace sentir culpables. ¿Por qué crees que hoy nos incomoda tanto reconocer que la literatura puede ser un espacio de incomodidad moral sin que eso signifique una apología?

    Porque creemos que el arte existe sólo para complacer y para embellecer la vida. Por eso hay quienes todavía en 2026 se espantan cuando un poema no rima, como si eso no fuera bello. Las flores secas también son hermosas.

    ¿Cuánto de ti tiene Lectrice Santos?

    Ambas nacimos en 1990. Pero yo no soy lesbiana. Ni filósofa. Tampoco creo en dios.

    En un mundo donde cada vez más se intenta silenciar lo incómodo, ¿qué mensaje final le darías a una lectora joven que tiene miedo de acercarse a Lolita o a cualquier clásico “problemático”?

    Leamos lo desagradable. Aunque sea por el placer de criticarlo.

    En otro ámbito, ¿cómo has visto a España con el gobierno de Pedro Sánchez?

    Ojalá pudiéramos pagar el alquiler.

    ¿Qué piensas del auge de la ultraderecha en España y en el mundo?

    Son hordas de censores.

    Lee también:

    Más sobre:LibrosLuna MiguelIncensurableLumenLibros Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Buque Escuela Esmeralda inicia este sábado viaje de 154 días en que visitará ocho puertos

    Ministro de Asuntos Exteriores iraní abandona Pakistán sin reunirse con enviados de EE.UU.

    Gobierno amplía querella por agresión a ministra Lincolao, invoca la Ley de Seguridad del Estado e insiste en pedir prisión preventiva

    Carabineros impulsa inédita jornada en Huechuraba para reforzar la seguridad escolar

    Detienen a dos imputados por homicidio frustrado durante riña entre hinchas de fútbol en Hualpén

    EE.UU. refuerza su plan de tres fases en Venezuela con reunión de su nuevo encargado de negocios y Delcy Rodríguez

    Lo más leído

    1.
    Michael Jackson en llamas: el accidente en un rodaje que cambió su vida para siempre

    Michael Jackson en llamas: el accidente en un rodaje que cambió su vida para siempre

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Southampton por la FA Cup en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Southampton por la FA Cup en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Getafe vs. Barcelona en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Getafe vs. Barcelona en TV y streaming

    Buque Escuela Esmeralda inicia este sábado viaje de 154 días en que visitará ocho puertos
    Chile

    Buque Escuela Esmeralda inicia este sábado viaje de 154 días en que visitará ocho puertos

    Gobierno amplía querella por agresión a ministra Lincolao, invoca la Ley de Seguridad del Estado e insiste en pedir prisión preventiva

    Carabineros impulsa inédita jornada en Huechuraba para reforzar la seguridad escolar

    Crecer sin perder el equilibrio fiscal
    Negocios

    Crecer sin perder el equilibrio fiscal

    Paula Estévez: “El Ejecutivo va a presentar un proyecto de ley de investment screening”

    La ofensiva por Blanco y Negro que desnudó los negocios de Aníbal Mosa

    Unos chimpancés comenzaron una “guerra civil” sin precedentes: podría estar relacionada con la guerra humana
    Tendencias

    Unos chimpancés comenzaron una “guerra civil” sin precedentes: podría estar relacionada con la guerra humana

    Qué se sabe sobre la supuesta pelea entre Zayn Malik y Louis Tomlinson que terminó en la cancelación de su serie

    Soy médico y hacer este ejercicio de solo 2 minutos al día puede aumentar tu longevidad

    Crece la presión: triunfo de Alavés sobre Mallorca deja al Sevilla de Alexis Sánchez en la zona de descenso
    El Deportivo

    Crece la presión: triunfo de Alavés sobre Mallorca deja al Sevilla de Alexis Sánchez en la zona de descenso

    Seleccionado argentino ofrece disculpas por su vergonzosa frase en el Sudamericano Sub 17

    El complicado presente del Santiago Morning de Esteban Paredes en la Segunda División

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile
    Tecnología

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    El libro recomendado: la vida política y ensayística de Benjamín Vicuña Mackenna
    Cultura y entretención

    El libro recomendado: la vida política y ensayística de Benjamín Vicuña Mackenna

    Luna Miguel y el desafío de leer lo incómodo: “Leamos lo desagradable, aunque sea para criticarlo”

    Reseña de libros: de Fernando Aramburu a Gordon Matta-Clark

    Ministro de Asuntos Exteriores iraní abandona Pakistán sin reunirse con enviados de EE.UU.
    Mundo

    Ministro de Asuntos Exteriores iraní abandona Pakistán sin reunirse con enviados de EE.UU.

    Irán retoma vuelos internacionales tras dos meses de suspensión por la guerra

    Ataques rusos dejan al menos nueve muertos en Ucrania: Zelenski pide reforzar sanciones a Moscú

    Acompañar a un hijo o hija con TCA
    Paula

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene