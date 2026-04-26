David Foenkinos: “Me hice escritor gracias a mi encuentro con la muerte”

A los 16 años, David Foenkinos sufrió un paro cardíaco y pasó varias semanas en ese limbo en que la vida puede mantenerse o perderse en el mismo segundo. Cuando despertó, ya no era el mismo, sabía que quería ser escritor. Muchos años después, ya siendo un autor reconocido, y un hombre en la cincuentena, ha publicado una novela donde una joven llamada Clara vive una experiencia similar a la suya. La diferencia es que ella despierta con el don de la clarividencia en vez del de la escritura.

Todos aman a Clara, entonces, se titula lo nuevo del francés, que en Chile se encuentra bajo el sello Alfaguara. Una novela basada en su experiencia, decíamos, pero también su visita al cementerio no católico de Roma, junto a su hija, en el que contempló una escultura llamada Ángel del Dolor. Un mármol esculpido por el estadounidense William Wetmore Story para la tumba de su esposa Emelyn, fallecida en 1894, que representa toda la devastación por la pérdida de un ser querido. Con sus alas y su cuerpo inclinados, representa la pesadumbre por el paso de la muerte. Ese dolor hecho piedra removió hasta las entrañas al hombre, y lo impulsó a explorar una idea de novela en que se pudiese volver de la muerte. Y no solo volver de ella, sino escribirla, pues el padre de Clara, Alexis un banquero, se vuelca a la literatura para sobrellevar la experiencia, y se anota en un taller literario del escritor Ruprez.

“Me maravilló esa escultura -dice Foenkinos a Culto-. De hecho, es bastante emotivo, pero muchos lectores que van a Roma ahora me envían por Instagram una foto de su paso frente a la estatua. Es una de las fuentes de inspiración de esta novela, que es, a la vez, una historia de amor y de duelo”.

Nombre capital de las letras francesas, Foenkinos ha obtenido reconocimiento sobre todo a partir de La delicadeza (2009), que le valió ser finalista de los premios literarios más prestigiosos en Francia, como el Goncourt, el Renaudot, el Médicis, el Femina. Desde ahí, su obra ha recorrido el mundo traducida a más de 40 idiomas, siempre siendo un súperventas.

¿Cuál fue el aspecto más difícil del proceso de escritura?

Es una novela con muchos personajes y épocas diferentes. Lo más difícil fue, quizás, conectarlo todo. Cuando se lee la última parte del libro, uno comprende que todo está ligado y que todo lo que vivimos tiene un sentido. Ese era el tema del libro: cada acción tiene un significado.

En la novela, Clara despierta de un coma con un don premonitorio. ¿En qué medida su propia experiencia de vida se refleja en el personaje de Clara y en esta transformación radical?

Es un libro muy personal en ese aspecto porque estuve enfermo a la misma edad que Clara. Yo recorrí ese territorio entre la vida y la muerte y, al igual que Clara, regresé a la vida siendo distinto. No me convertí en vidente, sino en escritor. ¡Ciertamente, a veces es un poco lo mismo!

Usted ha dicho haberse “despertado con el don de escribir”. ¿Cómo describiría ese “don” y en qué es comparable al de Clara? ¿La escritura es también para usted una forma de adivinación?

Clara se despierta con un don de videncia. En cualquier caso, tiene una empatía muy fuerte. Y, desde un punto de vista novelesco, es muy excitante escribir sobre un personaje que va a tener el poder de modificar la vida de los demás. En lo que a mí respecta, tras mi operación al corazón desarrollé el sentido de la imaginación. En cierta forma, yo también veía...¡pero historias!

Ha mencionado en entrevistas que haber rozado la muerte lo transformó. ¿Escribir sobre una joven que regresa de entre los muertos es su manera de hacer las paces con ese episodio de su adolescencia?

Estoy completamente en paz con ese episodio. ¡Es incluso lo más hermoso que me ha pasado en la vida! Sin haber encontrado la muerte, no habría desarrollado la sensibilidad que hay en mí. Me hice escritor gracias a mi encuentro con la muerte.

Alexis, el padre banquero que se pone a escribir para enfrentar el coma de Clara, parece parecerse mucho a usted. ¿Cómo desarrolló este personaje y su taller de escritura con Ruprez?

Hay un vínculo estrecho entre la experiencia del dolor y la fragilidad, y la necesidad de ir hacia la belleza y lo sensible. Con lo doloroso que está viviendo, él ya no puede llevar su vida como antes. Necesita profundidad. Y hacía mucho tiempo que tenía ganas de hablar de los talleres de escritura. Es casi una terapia colectiva. Pero en este caso Ruprez, el escritor que dirige el taller, es de todos modos muy extraño.

En la novela, tanto Clara como el escritor Ruprez, la relación de los padres e incluso el amor mismo parecen renacer. ¿Hay un mensaje de esperanza en Todos aman a Clara respecto a nuestra época?

Tiene toda la razón: es un libro sobre el renacimiento. Pero yo diría que lo que es optimista en esta novela es la idea de que todo lo que vivimos posee un significado. Incluso un encuentro insignificante puede ser materia para comprender algo. Me lo digo todo el tiempo.

La escritura aparece como un refugio y una herramienta para superar el dolor ¿Qué representa la escritura para usted?

Diría que el arte en general. Cuando pasé meses en el hospital, el arte me salvó y me consoló. Necesito la belleza como el oxígeno. Ayuda a superar las pruebas, pero incluso cuando todo va bien, hay que inyectarse una dosis de belleza.

¿Siente una presión particular cuando escribe, sabiendo que sus historias a menudo se convierten en best-sellers instantáneos?

Sí, un poco. No quiero decepcionar. Intento reinventarme. Quiero sorprender. Todos aman a Clara fue un gran éxito en Francia, así que estoy tranquilo. ¡Pero espero que les guste el próximo!

Por otro lado, ¿qué opina de la Francia bajo el gobierno de Macron?

Francia no va bien. Es un país extraordinario pero fatigado. Nos falta alegría y entusiasmo. ¡No como ustedes!

¿Qué opina del ascenso de la extrema derecha en su país y en Europa?

Está ligado a la angustia por el futuro, a las dificultades económicas. Mucha gente sufre y espera que la extrema derecha pueda ayudarles. La gente piensa más en el poder adquisitivo que en la inmigración. Dudo mucho que la extrema derecha pueda ser una solución. Es seguro que Europa busca un nuevo aire.