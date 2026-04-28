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    Juzgado desestima solicitud de querellante para reabrir la investigación contra Martín de los Santos

    El Ministerio Público presentó acusación por el delito de lesiones graves.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Martín de los Santos

    Este mediodía, en la sala B 902 del Centro de Justicia de Santiago, se realizó la audiencia en que se analizó la reapertura de la investigación que desarrolla la Fiscalía Metropolitana Oriente en contra de Martín de los Santos Lehmann.

    La abogada querellante, Marlén Quintanilla, solicitó al 4° Juzgado de Garantía de Santiago la reapertura bajo el argumento de que hay diligencias pendientes.

    El tribunal desestimó la petición.

    Tras la audiencia, el fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, recalcó que el Ministerio Público estima que el delito que se configura en este caso corresponde a lesiones graves.

    “Esa es la calificación jurídica por la cual hemos acusado y sostendremos en la audiencia de preparación de juicio oral y el posterior juicio oral”, afirmó.

    Lanas señaló que luego del debate en la audiencia de este martes, el tribunal “estimó que las diligencias han sido cumplidas a cabalidad por el Ministerio Público, que existen todos los informes complementarios que dan cuenta de que don Guillermo (la víctima) tiene lesiones de carácter grave, que es la calificación jurídica que ha dado el Ministerio Público y por el cual se acusó recientemente”.

    El sujeto se mantiene apresado en Brasil, país en que se concretó su detención, tras no presentarse a cumplir con una medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso el 23 de junio de 2025 en Chile.

    De los Santos fue inicialmente detenido por agredir a un adulto mayor, cerca de las 3.30 horas del sábado 17 de mayo de 2025, en las afueras de un edificio de calle Eduardo Marquina, en Vitacura, además de lesiones leves a carabineros y amenazas.

    Entonces, quedó libre, con las medidas cautelares de firma mensual en Pichilemu y prohibición de acercarse a la víctima.

    En audiencia, el Ministerio Público le imputó autoría en el delito de lesiones graves a Guillermo Oyarzún, un hombre de 70 años que trabajaba como conserje, al que atacó por sorpresa con golpes de puño en el rostro, lo que hizo necesario someterlo a una cirugía maxilofacial y que le generó una secuela oftalmológica en el ojo derecho.

    Además, al ser detenido por personal de Carabineros, provocó lesiones leves a un funcionario policial al que golpeó en su entrepierna e insultó y amenazó a los uniformados que tomaron el procedimiento.

    El 23 de junio de 2025, en una audiencia a la que asistió en modalidad telemática, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago sustituyó sus medidas cautelares por prisión preventiva.

    De los Santos ya estaba fuera de Chile y desde la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, reconocieron como un error no haber solicitado el arraigo nacional del imputado.

    La Policía Federal de Brasil lo apresó el 2 de julio del año pasado, en la ciudad de Cuiabá y en enero de este año la Corte Suprema de ese país acogió la solicitud de extradición.

    Más sobre:Martín de los SantosFiscalía OrienteBrasilMarlén QuintanillaGuillermo Oyarzún

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