Brasil acoge solicitud de extradición de Martín de los Santos y se espera que llegue a Chile “en un tiempo cercano”

La Corte Suprema de Brasil acogió la solicitud de extradición de Martín de los Santos Lehmann, sujeto que fue detenido en ese país tras no presentarse a cumplir con una medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso el 23 de junio de 2025 en Chile.

El director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) de la Fiscalía Nacional, Juan Pablo Glasinovic, informó que la decisión ya fue ratificada a nivel diplomático y el proceso se encuentra en su fase final, a la espera de los trámites administrativos del Ministerio de Justicia de Brasil.

Desde la Fiscalía Metropolitana Oriente señalan que el imputado accedió a un procedimiento de extradición simplificada, por lo que se espera que su traslado a Chile se concrete en un plazo cercano.

De los Santos fue inicialmente detenido por agredir a un adulto mayor, la madrugada del sábado 17 de mayo en las afueras de un edificio de Vitacura, además de lesiones leves a carabineros y amenazas. Sin embargo, quedó libre.

En audiencia, el Ministerio Público le imputó autoría en el delito de lesiones graves a Guillermo Oyarzún, conserje de 70 años, al que atacó con golpes de puño en el rostro, lo que hizo necesario someterlo a una cirugía maxilofacial y que le generó una secuela oftalmológica en el ojo derecho

El 23 de junio, en una revisión de medidas cautelares a la que asistió en modalidad telemática estando ya fuera del país, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago cambió la medida cautelar del sujeto de 32 años que se presenta como empresario.

La Policía Federal de Brasil lo apresó el 2 de julio, en la ciudad de Cuiabá.

Juan Pablo Glasinovic explicó que la aprobación de la extradición fue ratificada por información del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Sin perjuicio de que hay algunos trámites todavía pendientes, es efectivo que así sucedió y eso significa que en un tiempo cercano vamos a tener a esta persona de vuelta en Chile”, puntualizó.

La solicitud de extradición presentada por la Fiscalía Oriente, se aprobó el 7 de julio, de manera unánime por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Los antecedentes del caso fueron, entonces, remitidos al Ministerio de Relaciones Exteriores para continuar con la tramitación.

Ahora, el Ministerio de Justicia brasileño debe continuar con el proceso administrativo para que se concrete la extradición.

“En este caso, la Corte Suprema de Brasil emite su fallo y es transmitido al Ministerio de Justicia, quien procede en fondo a dar el visto bueno para que esta persona sea extraditada. Y esto debiera ser relativamente rápido. Hay que precisar que, en este caso, la persona accedió a lo que se llama la extradición simplificada, es decir, renunció a sus derechos de seguir siendo juzgada y de apelar, alegando, digamos, razones personales. Esto significa que, por lo tanto, esto se entiende que acepta la extradición”, expuso Glasinovic.