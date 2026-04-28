Emiratos Árabes Unidos sale de la OPEP en medio de la crisis del petróleo en Ormuz

Arabia Saudita y Rusia llegan a un acuerdo sobre los recortes de petróleo

En medio de la compleja situación geopolítica en Medio Oriente, Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la OPEP+, la cual entrará en vigencia este viernes 1 de mayo.

“Esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de Emiratos Árabes Unidos y la evolución de su perfil energético, especialmente la aceleración de las inversiones en la producción energética nacional”, declaró WAM, la agencia de comunicaciones de EAU.

“Mantenemos nuestro compromiso con la seguridad energética, garantizando un suministro fiable, responsable y con bajas emisiones de carbono, al tiempo que apoyamos la estabilidad de los mercados globales”, agregaron.

A pesar de agradecer los esfuerzos de OPEP y “desearles mucho éxito”, la salida también está influenciada por las tensiones geopolíticas en el Golfo Pérsico.

Con el Estrecho de Ormuz bajo amenaza, un aumento en la producción no necesariamente significa una mayor capacidad de exportación.

Ignacio Mieres, head of research de XTB, advierte que aunque "el país podría elevar su bombeo, el principal cuello de botella seguiría estando en la capacidad de transporte y salida del crudo hacia los mercados internacionales".

AMR ALFIKY

La OPEP se creó en 1960 y agrupa a los 15 -ahora 14- países con mayor producción de petróleo: Argelia, Angola, Congo, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Gabón, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, Venezuela y, hasta hoy, Emiratos Árabes Unidos.

En cambio, la OPEP+ se creó en 2016 como un acuerdo para coordinar el suministro de petróleo crudo con 10 países que no pertenecen a la OPEP.

Los miembros de la OPEP+ son Rusia, Kazajistán, Azerbaiyán, Malasia, México, Bahréin, Brunei, Omán, Sudán y Sudán del Sur.