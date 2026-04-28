Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Boston River por la Sudamericana en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este martes avanza la acción por la Copa Sudamericana, donde O’Higgins sale a la cancha como local para recibir a Boston River en el marco de la tercera fecha.

El conjunto de Rancagua viene de caer por 0-2 ante Sao Paulo, mientras que los uruguayos se presentan tras una derrota por 0-1 con Millonarios en la jornada anterior.

Cuándo juega O’Higgins vs. Boston River

El partido de O’Higgins contra Boston River es este martes 28 de abril, a las 22:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Dónde ver O’Higgins vs. Boston River

El partido de O’Higgins contra Boston River se transmite en el canal ESPN .

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