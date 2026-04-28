Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Boston River por la Sudamericana en TV y streaming
El cuadro de Rancagua recibe a su rival este martes en El Teniente.
Este martes avanza la acción por la Copa Sudamericana, donde O’Higgins sale a la cancha como local para recibir a Boston River en el marco de la tercera fecha.
El conjunto de Rancagua viene de caer por 0-2 ante Sao Paulo, mientras que los uruguayos se presentan tras una derrota por 0-1 con Millonarios en la jornada anterior.
Cuándo juega O’Higgins vs. Boston River
El partido de O’Higgins contra Boston River es este martes 28 de abril, a las 22:00 horas.
Los clubes se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua.
Dónde ver O’Higgins vs. Boston River
El partido de O’Higgins contra Boston River se transmite en el canal ESPN.
La cobertura de la Copa Sudamericana va de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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