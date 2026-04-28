Dónde y a qué hora ver a Barracas Central vs. Audax Italiano por la Sudamericana en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Audax Italiano vuelve a salir a la cancha durante este martes, en el marco de su duelo ante Barracas Central por la tercera fecha de la Copa Sudamericana.

Los itálicos vienen de alzarse ante Vasco da Gama por 2-1, mientras que los argentinos tuvo un último empate sin goles con Olimpia.

Cuándo juega Barracas Central vs. Audax Italiano

El partido de Barracas Central contra Audax Italiano es este martes 28 de abril, a las 20:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Florencio Solá de Buenos Aires, Argentina.

Dónde ver a Barracas Central vs. Audax Italiano

El partido de Barracas Central contra Audax Italiano se transmite en el canal ESPN .

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