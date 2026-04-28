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    La estrategia de Taylor Swift para proteger su voz e imagen de la IA generativa

    Con el avance de la inteligencia artificial, artistas como Taylor Swift buscan resguardar su identidad frente a una regulación aún difusa.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    La movida de Taylor Swift para proteger su voz e imagen de la IA generativa

    El crecimiento de la inteligencia artificial generativa en el mundo ha encendido las alertas en la industria del entretenimiento y la música.

    Cada vez más artistas ven cómo sus voces, rostros e incluso estilos pueden ser replicados sin autorización, abriendo un terreno aún difuso en términos legales.

    En ese contexto, la superestrella de pop Taylor Swift decidió tomar cartas en el asunto y adelantarse a posibles usos indebidos de su identidad digital.

    La estrategia de Taylor Swift para proteger su voz e imagen de la IA generativa

    La medida que tomó Taylor Swift

    Según informó El País, la cantante registró su voz y su imagen ante la oficina de patentes de Estados Unidos, en un intento por blindar algunos de sus rasgos más reconocibles frente al avance de esta tecnología.

    La medida busca protegerla de eventuales abusos mientras aún no existe una regulación clara por parte de los gobiernos.

    En concreto, la artista inscribió tres elementos: dos breves clips de voz y una imagen icónica.

    Las frases registradas corresponden a presentaciones utilizadas en plataformas como Spotify y Amazon Music, en las que dice “Hey, it’s Taylor Swift” y “Hey, it’s Taylor”.

    En paralelo, la imagen patentada pertenece a una de las postales más reconocibles de su gira The Eras Tour, que se extendió por 22 meses y superó los 2.000 millones de dólares en ingresos.

    La estrategia de Taylor Swift para proteger su voz e imagen de la IA generativa

    El objetivo de estos registros no es limitarse únicamente a esas frases o a esa fotografía en particular.

    Más bien, buscan sentar un precedente legal que permita a la artista reclamar en caso de que su voz o su imagen (o versiones similares) sean utilizadas sin autorización mediante herramientas de IA.

    En otras palabras, la patente funcionaría como una base para frenar imitaciones o contenidos fraudulentos.

    Víctima de la inteligencia artificial

    En el pasado reciente, circularon en internet contenidos falsos con la imagen de Swift, incluyendo un supuesto anuncio político en el que llamaba a votar por Donald Trump, algo que nunca ocurrió.

    También se difundieron deepfakes de carácter pornográfico de la cantante, lo que generó rechazo transversal y fue denunciado por organizaciones del sector.

    Este tipo de medidas, explica el medio español, forman parte de una estrategia más amplia que artistas y figuras públicas están adoptando frente a los “múltiples y todavía inexplorados caminos” de la inteligencia artificial.

    La lógica es anticiparse a un escenario donde la línea entre lo real y lo artificial se vuelve cada vez más difusa.

    Este no es un caso aislado. El actor Matthew McConaughey ya había dado un paso similar al registrar su famosa frase “Alright, alright, alright!”, pronunciada por su personaje en la película Rebeldes y confundidos.

    También protegió clips de audio y video propios, en una estrategia poco habitual hasta ahora.

    La movida de Taylor Swift para proteger su voz e imagen de la IA generativa

    De acuerdo con el medio especializado Variety, este tipo de registros podría ofrecer “recursos legales adicionales” para combatir el contenido generado por IA que se apropia de la identidad de figuras públicas.

    Mientras el debate regulatorio avanza con lentitud, iniciativas como la de Swift muestran cómo los artistas están comenzando a defender su identidad.

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    Más sobre:Inteligencia artificialTaylor SwiftIAMúsicaArtistaPopCantanteTecnologíaDerechoLeyesPatentesEstados UnidosTendenciasLa Tercera

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