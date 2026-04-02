En qué consiste la demanda contra Taylor Swift de una artista y escritora por su más reciente álbum

La cantante estadounidense Taylor Swift enfrenta una nueva polémica judicial que involucra su último álbum titulado The Life of a Showgirl .

Una artista y escritora, Maren Wade, presentó una demanda este lunes que acusa una supuesta infracción de marca relacionada al último disco de la estrella pop.

En qué consiste la demanda contra Taylor Swift de una artista y escritora por su más reciente álbum

Según informó El País, la acción legal fue interpuesta ante un tribunal federal de California por Wade, quien sostiene que el nombre del disco invade un terreno que ella ha trabajado durante años bajo el concepto Confessions of a Showgirl .

En su demanda, Wade acusa tanto a Swift como a UMG Recordings de infracción de marca, falsa designación de origen y competencia desleal.

Los argumentos de la demanda

El conflicto gira en torno a una marca personal que, según la demandante, comenzó a construir en 2014.

Ese año, Wade inició una columna en Las Vegas Weekly titulada Confessions of a Showgirl , donde relataba su experiencia en la industria del espectáculo.

Con el tiempo, ese concepto se expandió a presentaciones en vivo, contenidos audiovisuales y un podcast, consolidándose (según su versión) como un proyecto comercial asociado directamente a su nombre.

Uno de los puntos centrales de la demanda es que el uso del título del álbum de Swift no se limita a una obra artística, sino que se ha extendido a una estrategia comercial más amplia.

En el escrito judicial, Wade asegura que la denominación se ha utilizado en productos de consumo, etiquetas y embalajes, además de diversos canales de venta, lo que, según argumenta, apunta al mismo público que ella tardó años en construir.

Otro elemento clave del caso es que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos rechazó en noviembre de 2025 la solicitud de registro de The Life of a Showgirl.

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“Confusión inversa” de marcas

De acuerdo con el documento citado en la demanda, existe un riesgo de confusión con la marca Confessions of a Showgirl , debido a similitudes en la expresión “of a Showgirl” , así como en su apariencia, sonido y ámbito de uso, vinculado al mundo del entretenimiento.

A partir de esto, Wade sostiene que se está produciendo un fenómeno conocido como “confusión inversa”, en el que una marca más grande y mediática termina eclipsando a una más pequeña, haciendo que el público perciba esta última como una derivación de Swift.

En el texto legal, la Wade advierte que la erosión de su marca podría afectar la totalidad de su proyecto profesional, construido durante más de una década.

En paralelo, su abogada, Jaymie Parkkinen, señaló que una artista independiente no debería ver desaparecer su trabajo por la irrupción de una figura de mayor escala, aunque subrayó el respeto por la trayectoria de Swift, recogió Reuters.

Por ahora, ni Taylor Swift ni Universal Music Group se han pronunciado públicamente sobre la demanda.

Wade, en tanto, solicita una indemnización, cuyo monto no ha sido especificado, y una orden judicial que impida a la cantante seguir utilizando esa denominación con fines comerciales.