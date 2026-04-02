SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    En qué consiste la demanda contra Taylor Swift de una artista y escritora por su más reciente álbum

    Un conflicto legal por el uso de una marca relacionada con el concepto del disco enfrenta a Swift con una artista independiente.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    En qué consiste la demanda contra Taylor Swift de una artista y escritora por su más reciente álbum

    La cantante estadounidense Taylor Swift enfrenta una nueva polémica judicial que involucra su último álbum titulado The Life of a Showgirl.

    Una artista y escritora, Maren Wade, presentó una demanda este lunes que acusa una supuesta infracción de marca relacionada al último disco de la estrella pop.

    En qué consiste la demanda contra Taylor Swift de una artista y escritora por su más reciente álbum

    Según informó El País, la acción legal fue interpuesta ante un tribunal federal de California por Wade, quien sostiene que el nombre del disco invade un terreno que ella ha trabajado durante años bajo el concepto Confessions of a Showgirl.

    En su demanda, Wade acusa tanto a Swift como a UMG Recordings de infracción de marca, falsa designación de origen y competencia desleal.

    Los argumentos de la demanda

    El conflicto gira en torno a una marca personal que, según la demandante, comenzó a construir en 2014.

    Ese año, Wade inició una columna en Las Vegas Weekly titulada Confessions of a Showgirl, donde relataba su experiencia en la industria del espectáculo.

    Con el tiempo, ese concepto se expandió a presentaciones en vivo, contenidos audiovisuales y un podcast, consolidándose (según su versión) como un proyecto comercial asociado directamente a su nombre.

    Uno de los puntos centrales de la demanda es que el uso del título del álbum de Swift no se limita a una obra artística, sino que se ha extendido a una estrategia comercial más amplia.

    En el escrito judicial, Wade asegura que la denominación se ha utilizado en productos de consumo, etiquetas y embalajes, además de diversos canales de venta, lo que, según argumenta, apunta al mismo público que ella tardó años en construir.

    Otro elemento clave del caso es que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos rechazó en noviembre de 2025 la solicitud de registro de The Life of a Showgirl.

    En qué consiste la demanda contra Taylor Swift de una artista y escritora por su más reciente álbum la-tercera

    “Confusión inversa” de marcas

    De acuerdo con el documento citado en la demanda, existe un riesgo de confusión con la marca Confessions of a Showgirl, debido a similitudes en la expresión “of a Showgirl”, así como en su apariencia, sonido y ámbito de uso, vinculado al mundo del entretenimiento.

    A partir de esto, Wade sostiene que se está produciendo un fenómeno conocido como “confusión inversa”, en el que una marca más grande y mediática termina eclipsando a una más pequeña, haciendo que el público perciba esta última como una derivación de Swift.

    En el texto legal, la Wade advierte que la erosión de su marca podría afectar la totalidad de su proyecto profesional, construido durante más de una década.

    En paralelo, su abogada, Jaymie Parkkinen, señaló que una artista independiente no debería ver desaparecer su trabajo por la irrupción de una figura de mayor escala, aunque subrayó el respeto por la trayectoria de Swift, recogió Reuters.

    Por ahora, ni Taylor Swift ni Universal Music Group se han pronunciado públicamente sobre la demanda.

    Wade, en tanto, solicita una indemnización, cuyo monto no ha sido especificado, y una orden judicial que impida a la cantante seguir utilizando esa denominación con fines comerciales.

    Lee también:

    Más sobre:Taylor SwiftDemandaLife of a ShowgirlÁlbumMarcaCantanteArtistaMúsicaDiscoTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendio afecta a casona en pleno Santiago: bomberos trabaja en controlar la emergencia

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Lo más leído

    1.
    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    2.
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    3.
    Soy gastroenterólogo y estos son los 4 alimentos que no pueden faltar en mis comidas para tener un estómago saludable

    Soy gastroenterólogo y estos son los 4 alimentos que no pueden faltar en mis comidas para tener un estómago saludable

    4.
    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Incendio afecta a casona en pleno Santiago: bomberos trabaja en controlar la emergencia
    Chile

    Incendio afecta a casona en pleno Santiago: bomberos trabaja en controlar la emergencia

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal
    Negocios

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera
    Mundo

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua