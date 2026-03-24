Qué se sabe de la polémica de Chappell Roan con la hija del futbolista Jorginho: “Estaba muy afectada y lloró mucho”

Un incómodo episodio en un hotel de São Paulo desató una polémica que escaló en redes sociales y que involucró al mundo del fútbol y la música pop.

Todo comenzó cuando Jorginho , exjugador de Chelsea, denunció públicamente el trato que recibió junto a su familia por parte de un guardia de seguridad, aparentemente ligado a la cantante pop Chappell Roan .

Qué se sabe de la polémica de Chappell Roan con la hija del futbolista Jorginho: “Estaba muy afectada y lloró mucho” GLYN KIRK

Según contó en Instagram, el sábado mientras desayunaba en un hotel su hija de 11 años se cruzó con la cantante Chappell Roan, quien se presentó ese fin de semana en el Lollapalooza Sao Paulo.

“Simplemente pasó junto a la mesa de la cantante, la miró para confirmar que era ella, sonrió y volvió a sentarse con su madre. No dijo nada, no pidió nada. Lo que sucedió después fue completamente desproporcionado”, relató el actual mediocampista del Flamengo.

Posteriormente y según el relato del futbolista, un guardia de seguridad se acercó de forma “extremadamente agresiva” a su esposa e hija, acusándolas de “faltar el respeto” o “acosar” a otras personas .

La situación, afirmó, fue especialmente dura para la menor: “Estaba muy afectada y lloró mucho”, dijo Jorginho en la historia.

La publicación se viralizó rápidamente, generando una ola de críticas hacia la cantante estadounidense, especialmente por parte de los fanáticos del Flamengo, el club más popular de Brasil.

La respuesta de Chappell Roan

Al día siguiente, Roan difundió un video en sus redes sociales para dar su versión de los hechos y ofrecer disculpas.

“Voy a contar mi parte de la historia, de lo que sucedió hoy con una madre y su hija que estuvieron involucrados con un guardia de seguridad que no es (parte de) mi seguridad personal”, partió relatando la cantante.

En el registro, la artista aseguró que no tuvo contacto con la familia de Jorginho ni pidió la intervención del guardia de seguridad .

Qué se sabe de la polémica de Chappell Roan con la hija del futbolista Jorginho: “Estaba muy afectada y lloró mucho”

“Ni siquiera vi a una mujer ni a un niño. Nadie se me acercó. Nadie me molestó. Simplemente estaba desayunando en mi hotel, y creo que estas personas también se alojaban allí”, dijo la artista.

También señaló que ella no le pidió al guardia que se acercara a hablar a la familia: “No lo hice. No se acercaron a mí. No estaban haciendo nada”.

Finalmente Chappell Roan pidió disculpas y descartó un supuesto odio a los niños que se comentó en redes.

“No odio a quienes son fans de mi música, ni odio a los niños. Eso es una locura. Lo siento mucho por la madre y la niña. Alguien sacó conclusiones precipitadas, y si te sentiste incómodo, me da mucha pena. No te merecías eso .”

Críticas y repercusiones

Más allá del intercambio entre ambos, la polémica sumó nuevas voces.

Eduardo Cavaliere, alcalde de Río de Janeiro, criticó a la cantante en redes sociales y aseguró que, mientras esté al mando de la ciudad, no permitirá que actúe en un evento musical impulsado por el municipio: “Todo Mundo no Rio”.

Este multitudinario espectáculo musical, que reúne a millones de personas en las playas de Copacabana, ya ha contado con figuras como Madonna y Lady Gaga, y este año tendrá como protagonista a Shakira en mayo.