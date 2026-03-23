Qué se sabe del accidente aéreo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York que dejó dos fallecidos y decenas de heridos

Un grave accidente aéreo ocurrido la noche del domingo en el aeropuerto LaGuardia Airport, en Nueva York, dejó al menos dos personas fallecidas y decenas de heridos.

El accidente se originó por la colisión entre un avión de pasajeros y un vehículo de emergencia en plena pista.

El incidente se registró alrededor de las 23:40 horas, cuando un vuelo de Air Canada Express, operado por la aerolínea regional Jazz Aviation, impactó contra un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria mientras realizaba su aterrizaje .

Según las autoridades, el vehículo se dirigía a atender otra emergencia dentro del aeropuerto cuando se cruzó en la trayectoria de la aeronave.

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Dos fallecidos y decenas de heridos

Las víctimas fatales corresponden al piloto y al copiloto del avión .

En tanto, al menos 41 personas fueron trasladadas a centros de salud tras el accidente, algunas con lesiones de gravedad.

De ellas, 32 ya habían sido dadas de alta durante la mañana de este lunes.

Entre los heridos también se encuentran dos funcionarios que viajaban en el camión de bomberos, quienes se mantienen en condición estable.

El vuelo 8646 había despegado desde Montreal con 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación a bordo.

Tras el impacto, imágenes difundidas en redes sociales y medios locales mostraron severos daños en la parte frontal del avión, prácticamente arrancada, además de un vehículo de emergencia volcado en las cercanías.

Investigación en curso

La causa exacta del accidente aún no está clara. La National Transportation Safety Board (NTSB, por sus siglas en inglés) inició una investigación y desplegó un equipo en el aeropuerto durante la madrugada del lunes.

De acuerdo con información preliminar, el camión de bomberos contaba con autorización inicial y se dirigía a asistir a otra aeronave que había reportado un olor extraño en la cabina .

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Cierre del aeropuerto y caos en vuelos

Tras el accidente, la Federal Aviation Administration (FAA) ordenó la suspensión de las operaciones en tierra en LaGuardia debido a una “emergencia aérea”.

El aeropuerto permanecerá cerrado al menos hasta las 14:00 horas del lunes para facilitar las labores de emergencia y la investigación.

El cierre generó importantes interrupciones en el tráfico aéreo: más de 400 vuelos fueron cancelados durante la mañana, afectando principalmente rutas regionales y nacionales.

Las autoridades también advirtieron sobre congestión en las carreteras cercanas al terminal e instaron a evitar la zona mientras continúan los trabajos en el lugar.