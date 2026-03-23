El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica. Foto: Gage Skidmore.

El fundador de PayPal y Palantir, Peter Thiel , desde hace años está recorriendo el mundo para hablar sobre los peligros del “Anticristo” , una figura bíblica que, según él, representa una amenaza inminente para la humanidad en la actualidad.

El empresario —cuya ideología es abiertamente de derecha y se describe a sí mismo como un cristiano ortodoxo— asegura que el Anticristo es “alguien” que promete proteger a la humanidad contra la guerra nuclear, cambio climático y la inteligencia artificial, pero que en realidad provocará una consecuencia mucho peor: “Un gobierno mundial totalitario”.

Su idea se centra en que el “Anticristo” cultiva el miedo para “acumular poder” y así convencer al mundo de que hay que imponer una restricción total del progreso tecnológico . Se trataría de “fuerzas ocultas” que trabajan para “destruir lo que queda de Occidente”, según extractos que han recopilado distintos medios.

En cambio, él defiende que la tecnología es el motor esencial para un cambio social.

El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica. Foto: ARCHIVO.

Las conferencias de Thiel en las que conversaba sobre esta hipótesis son estrictamente confidenciales y cuestan alrededor de 200 dólares (200.000 CLP aproximadamente).

Y aunque en general, sus declaraciones habían pasado casi desapercibidas, un grupo de pensadores cristianos de la Iglesia Católica criticaron su “predicción”. Esto fue lo que dijeron.

Las críticas contra Peter Thiel y su teoría del Anticristo

Según documentó el New York Times, Peter Thiel llegó recientemente a Roma para “intentar conseguir apoyo para sus ideas del entorno más cercano de la Iglesia”. Agendó cuatro conferencias para hablar sobre el “Anticristo”.

Pero a algunos católicos no les agradó su presencia: por ejemplo, al reverendo Paolo Benanti, que es asesor del Vaticano en temas de IA, dijo que la visión de Thiel es “inquietante”.

La autoridad eclesiástica redactó un ensayo bautizado como La herejía estadounidense: ¿Deberíamos quemar a Peter Thiel en la hoguera? —que se publicó en Le Grand Continent— donde asegura que el hombre “está intentando acelerar el declive de la democracia liberal para facilitar el funcionamiento de sus empresas”.

“Es un promotor de un prolongado acto de herejía contra el consenso liberal: un desafío a los fundamentos mismos de la convivencia civil”, escribió.

El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

Por otra parte, en Avvenire, un diario de obispos italianos, también criticaron la postura de Thiel y lo describieron como “un agente del caos” que quiere hacer “una especie de autocracia a su medida”, es decir, ejercer un sistema de poder donde él tenga el control casi total, adaptando las reglas y decisiones según sus propios intereses o conveniencia.

Al mismo tiempo, otros grupos de personas que no son religiosas pero sí anti-Trump llegaron al Ministerio de Defensa de Italia con pancartas que pedían que Thiel se fuera de Roma.