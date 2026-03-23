SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    Peter Thiel, fundador de PayPal y Palantir, realiza conferencias en las que advierte sobre el “Anticristo”. Pero sus ideas generan críticas en la Iglesia Católica.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica. Foto: Gage Skidmore.

    El fundador de PayPal y Palantir, Peter Thiel, desde hace años está recorriendo el mundo para hablar sobre los peligros del “Anticristo”, una figura bíblica que, según él, representa una amenaza inminente para la humanidad en la actualidad.

    El empresario —cuya ideología es abiertamente de derecha y se describe a sí mismo como un cristiano ortodoxo— asegura que el Anticristo es “alguien” que promete proteger a la humanidad contra la guerra nuclear, cambio climático y la inteligencia artificial, pero que en realidad provocará una consecuencia mucho peor: “Un gobierno mundial totalitario”.

    Su idea se centra en que el “Anticristo” cultiva el miedo para “acumular poder” y así convencer al mundo de que hay que imponer una restricción total del progreso tecnológico. Se trataría de “fuerzas ocultas” que trabajan para “destruir lo que queda de Occidente”, según extractos que han recopilado distintos medios.

    En cambio, él defiende que la tecnología es el motor esencial para un cambio social.

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica. Foto: ARCHIVO.

    Las conferencias de Thiel en las que conversaba sobre esta hipótesis son estrictamente confidenciales y cuestan alrededor de 200 dólares (200.000 CLP aproximadamente).

    Y aunque en general, sus declaraciones habían pasado casi desapercibidas, un grupo de pensadores cristianos de la Iglesia Católica criticaron su “predicción”. Esto fue lo que dijeron.

    Las críticas contra Peter Thiel y su teoría del Anticristo

    Según documentó el New York Times, Peter Thiel llegó recientemente a Roma para “intentar conseguir apoyo para sus ideas del entorno más cercano de la Iglesia”. Agendó cuatro conferencias para hablar sobre el “Anticristo”.

    Pero a algunos católicos no les agradó su presencia: por ejemplo, al reverendo Paolo Benanti, que es asesor del Vaticano en temas de IA, dijo que la visión de Thiel es “inquietante”.

    La autoridad eclesiástica redactó un ensayo bautizado como La herejía estadounidense: ¿Deberíamos quemar a Peter Thiel en la hoguera? —que se publicó en Le Grand Continentdonde asegura que el hombre “está intentando acelerar el declive de la democracia liberal para facilitar el funcionamiento de sus empresas”.

    “Es un promotor de un prolongado acto de herejía contra el consenso liberal: un desafío a los fundamentos mismos de la convivencia civil”, escribió.

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    Por otra parte, en Avvenire, un diario de obispos italianos, también criticaron la postura de Thiel y lo describieron como “un agente del caos” que quiere hacer “una especie de autocracia a su medida”, es decir, ejercer un sistema de poder donde él tenga el control casi total, adaptando las reglas y decisiones según sus propios intereses o conveniencia.

    Al mismo tiempo, otros grupos de personas que no son religiosas pero sí anti-Trump llegaron al Ministerio de Defensa de Italia con pancartas que pedían que Thiel se fuera de Roma.

    Lee también:

    Más sobre:TecnologíaPeter ThielAnticristoPalantirPayPalEstados UnidosRomaItaliareacción de la Iglesiacontroversia en Romaherejía estadounidenseIAInteligencia artificialcrítica católica a ThielVaticano y IAPaolo BenantiIglesia Católicaconferencias secretastecnología y religióninteligencia artificialNoticias de hoyLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Filial brasileña de Claro adquirirá el control de proveedor de internet en Brasil

    Comitiva de policías PDI repele a disparos asalto en servicentro de Buin: delincuentes resultaron heridos y fueron detenidos

    Los escándalos del jefe de Gabinete argentino que complican al gobierno de Milei

    Internet fijo: Chile registra la banda ancha más económica de América Latina según JPMorgan

    Las Big Four apuestan a que los préstamos de bancos a empresas repuntarán en 2026

    Italia: un referéndum muy politizado sobre la reforma judicial

    Lo más leído

    1.
    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    2.
    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    3.
    No son energéticas: la bebida saludable que potencia la concentración por horas, según un reciente estudio

    No son energéticas: la bebida saludable que potencia la concentración por horas, según un reciente estudio

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Santiago Wanderers vs. Flamengo por la Copa Libertadores Sub 20

    A qué hora y dónde ver a Santiago Wanderers vs. Flamengo por la Copa Libertadores Sub 20

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. U. de Concepción por la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. U. de Concepción por la Copa de la Liga

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Atlético en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Atlético en TV y streaming

    Comitiva de policías PDI repele a disparos asalto en servicentro de Buin: delincuentes resultaron heridos y fueron detenidos
    Chile

    Comitiva de policías PDI repele a disparos asalto en servicentro de Buin: delincuentes resultaron heridos y fueron detenidos

    En un año, Chile ha reconducido 4.027 migrantes irregulares hacia Bolivia y el 45% son de nacionalidad venezolana

    Ministra Steinert solicita remoción de la número tres de la PDI y abre primer flanco con las policías

    Filial brasileña de Claro adquirirá el control de proveedor de internet en Brasil
    Negocios

    Filial brasileña de Claro adquirirá el control de proveedor de internet en Brasil

    Internet fijo: Chile registra la banda ancha más económica de América Latina según JPMorgan

    Las Big Four apuestan a que los préstamos de bancos a empresas repuntarán en 2026

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica
    Tendencias

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    José Mourinho rompe en llanto en el homenaje póstumo a su histórico entrenador de porteros
    El Deportivo

    José Mourinho rompe en llanto en el homenaje póstumo a su histórico entrenador de porteros

    Cambios importantes en las definiciones y mayor dinero: el escenario que depara la versión 2026 de la Libertadores

    La regla de la UEFA que tiene al Betis de Manuel Pellegrini en las puertas de la próxima Champions League

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron
    Tecnología

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Cuando Chile recibió a Hollywood: la historia de las superproducciones que se grabaron en el país
    Cultura y entretención

    Cuando Chile recibió a Hollywood: la historia de las superproducciones que se grabaron en el país

    El huracán (todavía) lleva tu nombre: un relato de Jaime Bayly

    Paolo Sorrentino: “La vanidad y el oportunismo son totalmente incompatibles con la política”

    Los escándalos del jefe de Gabinete argentino que complican al gobierno de Milei
    Mundo

    Los escándalos del jefe de Gabinete argentino que complican al gobierno de Milei

    Italia: un referéndum muy politizado sobre la reforma judicial

    China advierte de que la guerra en Irán amenaza con arrastrar a Medio Oriente a “un caos incontrolable”

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones
    Paula

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión