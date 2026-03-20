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    El “chiste” que Donald Trump le hizo a la primera ministra de Japón sobre el Pearl Harbor

    El comentario del mandatario aludió al ataque sorpresa del 7 de diciembre de 1941, cuando fuerzas japonesas bombardearon la base naval estadounidense en Pearl Harbor, en Hawái.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    El “chiste” que Donald Trump le hizo a la primera ministra de Japón sobre el Pearl Harbor. Foto: X de @takaichi_sanae

    Una reunión diplomática en la Casa Blanca terminó marcada por un comentario que generó incomodidad entre los mandatarios de EE.UU. y Japón.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó sobre el ataque a Pearl Harbor frente a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, uno de los episodios más sensibles en la historia entre ambos países.

    Según consignó The Washington Post, el episodio ocurrió el jueves en el Despacho Oval, en medio de una conversación sobre la decisión de Washington de no avisar previamente a sus aliados antes de lanzar ataques contra Irán.

    El “chiste” que Donald Trump le hizo a la primera ministra de Japón sobre el Pearl Harbor. Foto: X de @takaichi_sanae

    Las palabras de Trump

    En ese contexto, Trump dijo: “No se lo contamos a nadie porque queríamos que fuera una sorpresa”, y luego agregó: “¿Quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿Por qué no me contaste lo de Pearl Harbor?”.

    La referencia al ataque del 7 de diciembre de 1941, que dejó más de 2.000 estadounidenses muertos, provocó una reacción evidente en Takaichi.

    La primera ministra abrió los ojos y se recostó en su silla, dejando atrás una sonrisa cautelosa. Sin embargo, evitó responder directamente al comentario y mantuvo una actitud serena durante el resto del encuentro.

    El momento reflejó, una vez más, el estilo impredecible de Trump en instancias diplomáticas de alto nivel.

    Otros episodios incómodos

    De acuerdo con el medio estadounidense, el mandatario suele recordar episodios históricos delicados frente a líderes extranjeros, generando situaciones incómodas en reuniones que son transmitidas en vivo.

    No es un caso aislado. Días antes, Trump elogió reiteradamente a Winston Churchill frente al primer ministro de Irlanda, país que históricamente ha tenido tensiones con el dominio británico.

    En otra ocasión, comentó al canciller alemán Friedrich Merz que el Día D “no fue un buen día” para Alemania. Merz respondió que, a largo plazo, significó la liberación de su país del régimen nazi.

    Estos episodios contrastan con la tradición de otros presidentes estadounidenses, que han optado por gestos más solemnes frente a las heridas de la Segunda Guerra Mundial.

    Por ejemplo, Barack Obama visitó Hiroshima en 2016, mientras que junto al entonces primer ministro japonés Shinzo Abe participó en una ceremonia en el monumento al USS Arizona, en honor a las víctimas de Pearl Harbor.

    Japón y la guerra en Irán

    Más allá del incómodo intercambio, la reunión entre Trump y Takaichi estuvo marcada por temas geopolíticos clave, especialmente el conflicto con Irán.

    El presidente estadounidense busca apoyo internacional tras ordenar ataques contra ese país y ha presionado a Japón para que contribuya a asegurar el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte de petróleo.

    Japón, sin embargo, enfrenta restricciones importantes. Su constitución pacifista limita las operaciones militares en el extranjero, y el gobierno ha mantenido una postura cautelosa frente al conflicto.

    El “chiste” que Donald Trump le hizo a la primera ministra de Japón sobre el Pearl Harbor. Foto: X de @takaichi_sanae

    De hecho, Takaichi evitó comprometer el envío de buques de guerra y subrayó que existen acciones “que se pueden y no se pueden hacer dentro del marco de la ley japonesa”, según reportaron medios locales.

    La primera ministra también reiteró el interés de su país en actuar como mediador y abogó por una pronta desescalada en la región.

    Además, ambos gobiernos avanzan en un proyecto conjunto para almacenar petróleo estadounidense en Japón, en medio de la dependencia energética del país asiático respecto de Medio Oriente.

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