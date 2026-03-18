“Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”: el presidente de Cuba responde a amenazas de Trump

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, elevó el tono contra Estados Unidos y lanzó una advertencia dirigida a su par Donald Trump , en medio de una creciente tensión entre ambos países.

A través de un extenso mensaje publicado en redes sociales, el mandatario cubano aseguró que “cualquier agresor externo” que intente avanzar sobre la isla “chocará con una resistencia inexpugnable” .

“Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”: el presidente de Cuba responde a amenazas de Trump PRESIDENCIA DE CUBA

En la misma publicación, acusó a Washington de amenazar “casi a diario” con derrocar por la fuerza el orden constitucional en Cuba.

“Estados Unidos amenaza públicamente a Cuba (…) con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas”, escribió.

#EEUU amenaza públicamente a #Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas.



Pretenden y anuncian planes… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 18, 2026

¿Qué dijo Trump anteriormente?

El mensaje fue interpretado como una respuesta directa a declaraciones realizadas por Trump el lunes desde el Salón Oval.

Allí, el mandatario estadounidense afirmó que tendría “el honor” de “tomar o liberar Cuba” y añadió: “Creo que puedo hacer lo que quiera con ella. Es una nación muy debilitada en este momento”.

Díaz-Canel también acusó a la Casa Blanca de tener intenciones de control sobre la isla.

“Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos”, señaló.

Según el presidente cubano, esta estrategia explicaría “la feroz guerra económica que se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo”.

“Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”: el presidente de Cuba responde a amenazas de Trump

Una tensión en escalada

El endurecimiento del discurso contrasta con el tono que el propio Díaz-Canel había mostrado días antes, según informó El País.

El viernes pasado, el mandatario reconoció que su gobierno sostenía conversaciones con representantes de la administración republicana, en medio de la crisis económica que atraviesa la isla.

“En los intercambios que se han sostenido, la parte cubana ha expresado la voluntad de llevar a cabo este proceso, sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía y a la autodeterminación de nuestros gobiernos”, afirmó entonces.

Trump, por su parte, había confirmado el domingo la existencia de esos contactos y aseguró que Cuba buscaba “llegar a un acuerdo”.

Sin embargo, el lunes endureció su postura con la idea de tomar el control del país, en un contexto donde también se ha mencionado la posibilidad de una transición política sin Díaz-Canel al frente.

La escalada diplomática continuó el martes, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que Cuba necesita realizar “cambios drásticos” en su política económica .

Esto luego de que La Habana manifestara su disposición a establecer una relación comercial más fluida con empresas estadounidenses.