SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”: el presidente de Cuba responde a amenazas de Trump

    Trump aseguró que tendría “el honor” de “tomar o liberar Cuba” y afirmó que podía “hacer lo que quiera” con la isla, desatando la respuesta del mandatario cubano.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”: el presidente de Cuba responde a amenazas de Trump CANCILLERÍA CUBA

    El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, elevó el tono contra Estados Unidos y lanzó una advertencia dirigida a su par Donald Trump, en medio de una creciente tensión entre ambos países.

    A través de un extenso mensaje publicado en redes sociales, el mandatario cubano aseguró que “cualquier agresor externo” que intente avanzar sobre la isla “chocará con una resistencia inexpugnable”.

    “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”: el presidente de Cuba responde a amenazas de Trump PRESIDENCIA DE CUBA

    En la misma publicación, acusó a Washington de amenazar “casi a diario” con derrocar por la fuerza el orden constitucional en Cuba.

    “Estados Unidos amenaza públicamente a Cuba (…) con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas”, escribió.

    ¿Qué dijo Trump anteriormente?

    El mensaje fue interpretado como una respuesta directa a declaraciones realizadas por Trump el lunes desde el Salón Oval.

    Allí, el mandatario estadounidense afirmó que tendría “el honor” de “tomar o liberar Cuba” y añadió: “Creo que puedo hacer lo que quiera con ella. Es una nación muy debilitada en este momento”.

    Díaz-Canel también acusó a la Casa Blanca de tener intenciones de control sobre la isla.

    “Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos”, señaló.

    Según el presidente cubano, esta estrategia explicaría “la feroz guerra económica que se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo”.

    “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”: el presidente de Cuba responde a amenazas de Trump

    Una tensión en escalada

    El endurecimiento del discurso contrasta con el tono que el propio Díaz-Canel había mostrado días antes, según informó El País.

    El viernes pasado, el mandatario reconoció que su gobierno sostenía conversaciones con representantes de la administración republicana, en medio de la crisis económica que atraviesa la isla.

    “En los intercambios que se han sostenido, la parte cubana ha expresado la voluntad de llevar a cabo este proceso, sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía y a la autodeterminación de nuestros gobiernos”, afirmó entonces.

    Trump, por su parte, había confirmado el domingo la existencia de esos contactos y aseguró que Cuba buscaba “llegar a un acuerdo”.

    Sin embargo, el lunes endureció su postura con la idea de tomar el control del país, en un contexto donde también se ha mencionado la posibilidad de una transición política sin Díaz-Canel al frente.

    La escalada diplomática continuó el martes, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que Cuba necesita realizar “cambios drásticos” en su política económica.

    Esto luego de que La Habana manifestara su disposición a establecer una relación comercial más fluida con empresas estadounidenses.

    Lee también:

    Más sobre:Miguel Díaz-CanelCubaDonald TrumpEstados UnidosEE.UU.AmenazasRelaciones exterioresPolíticaMundoInternacionalTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso Australis: Isidoro Quiroga sufre nuevo revés y Comité de Ética del CAM Santiago confirma reproche contra árbitro

    Ventas de viviendas a nivel nacional se incrementa 14% en 2025, con fuerte repunte de la zona sur

    Squella respalda retiro de proyectos de parte del gobierno y apunta a un “cambio de criterio” en la nueva administración

    Con Tom Holland y Zendaya: liberan el primer trailer de Spider-Man: Un Nuevo Día

    Los Hijos: llega documental que viaja a un episodio clave de la historia de Rapa Nui

    Ernesto Ottone: “Si le entregas tareas del día a día al Segundo Piso se puede confundir con los ministerios”

    Lo más leído

    1.
    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    2.
    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    3.
    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    4.
    Cronología del caso Narumi Kurosaki, la joven que habría sido asesinada por el chileno Nicolás Zepeda

    Cronología del caso Narumi Kurosaki, la joven que habría sido asesinada por el chileno Nicolás Zepeda

    5.
    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League

    Rating del martes 17 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 17 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Newcastle United por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Newcastle United por la Champions League

    Squella respalda retiro de proyectos de parte del gobierno y apunta a un “cambio de criterio” en la nueva administración
    Chile

    Squella respalda retiro de proyectos de parte del gobierno y apunta a un “cambio de criterio” en la nueva administración

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League

    Rating del martes 17 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Caso Australis: Isidoro Quiroga sufre nuevo revés y Comité de Ética del CAM Santiago confirma reproche contra árbitro
    Negocios

    Caso Australis: Isidoro Quiroga sufre nuevo revés y Comité de Ética del CAM Santiago confirma reproche contra árbitro

    Ventas de viviendas a nivel nacional se incrementa 14% en 2025, con fuerte repunte de la zona sur

    Gobierno descarta eliminar los feriados irrenunciables

    “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”: el presidente de Cuba responde a amenazas de Trump
    Tendencias

    “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”: el presidente de Cuba responde a amenazas de Trump

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Se creía que eran solitarios, pero los tiburones pueden tener amigos, según un reciente estudio

    ¿Lo llamaron de Colo Colo? Gustavo Álvarez revela la razón que llevó a renunciar a la banca de la U
    El Deportivo

    ¿Lo llamaron de Colo Colo? Gustavo Álvarez revela la razón que llevó a renunciar a la banca de la U

    Tomás Barrios ya conoce al complicado rival que enfrentará en la primera ronda del Masters 1000 de Miami

    La sentida reacción de Diego Ulloa cuando se enteró de su nominación a la Roja

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Con Tom Holland y Zendaya: liberan el primer trailer de Spider-Man: Un Nuevo Día
    Cultura y entretención

    Con Tom Holland y Zendaya: liberan el primer trailer de Spider-Man: Un Nuevo Día

    Los Hijos: llega documental que viaja a un episodio clave de la historia de Rapa Nui

    Arelis Uribe: “Veo un panorama lleno de mujeres próceres de la literatura. Creo que la Mistral ha eclipsado a Neruda”

    Zelenski reconoce que la guerra en Irán disminuye la ayuda a Ucrania: “Seguimos recibiendo cargamentos, menos, pero están llegando”
    Mundo

    Zelenski reconoce que la guerra en Irán disminuye la ayuda a Ucrania: “Seguimos recibiendo cargamentos, menos, pero están llegando”

    Nigeria se convierte en el primer país de África en depositar material en el Archivo Mundial del Ártico

    Irán tilda de “ataque terrorista” el asesinato de Alí Lariyani en un bombardeo de Israel contra Teherán

    Autonomía económica: la libertad de poder decidir
    Paula

    Autonomía económica: la libertad de poder decidir

    Hablemos de amor: Me enamoré tres veces de la misma persona

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana