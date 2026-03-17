SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    “Puedo hacer lo que quiera con ella”: el presunto plan de Trump para sacar de Cuba al presidente Miguel Díaz-Canel

    Las revelaciones surgen en medio de negociaciones entre Washington y La Habana, marcadas por la crisis energética en la isla y un endurecimiento del tono del mandatario estadounidense.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    “Puedo hacer lo que quiera con ella”: el presunto plan de Trump para sacar de Cuba al presidente Miguel Díaz-Canel. Imagen @WhiteHouse en X

    Un nuevo capítulo de tensión entre Estados Unidos y Cuba se abre tras revelarse un presunto plan de la administración de Donald Trump para forzar la salida del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en medio de negociaciones discretas entre ambos países.

    Según informó The New York Times, citando a cuatro personas familiarizadas con las conversaciones, funcionarios estadounidenses habrían planteado a sus pares cubanos que el actual mandatario debería abandonar el poder.

    La vacancia sería una condición para avanzar en acuerdos económicos y políticos.

    La propuesta no se habría presentado como un ultimátum, pero sí como un paso “positivo” que permitiría destrabar las negociaciones.

    “Puedo hacer lo que quiera con ella”: el presunto plan de Trump para sacar de Cuba al presidente Miguel Díaz-Canel CANCILLERÍA CUBA

    La estrategia de Trump

    La estrategia, sin embargo, no implicaría un cambio de régimen completo.

    De acuerdo con el medio estadounidense, Washington no estaría presionando por acciones contra la familia Castro, que sigue siendo un actor clave en el poder cubano, sino que buscaría más bien una “reconfiguración” del liderazgo, manteniendo intacta la estructura política central.

    El eventual desplazamiento de Díaz-Canel, quien asumió la presidencia en 2018 como el primer gobernante sin el apellido Castro desde la revolución de 1959, tendría un alto valor simbólico para Trump.

    Según las fuentes citadas, le permitiría presentar el movimiento como una victoria política frente a un histórico adversario ideológico, similar a lo que ya intentó en Venezuela.

    Sería un “gran honor tomar Cuba”

    Las declaraciones del propio mandatario estadounidense refuerzan esta línea.

    En una reciente intervención desde la Casa Blanca, recogida por El País, Trump aseguró este lunes que sería “un gran honor” para él “tomar Cuba”, y agregó: “Creo que puedo hacer lo que quiera con ella”.

    Aunque evitó precisar si se trataría de una acción diplomática o de otro tipo, sus palabras han sido interpretadas como las más directas hasta ahora sobre sus intenciones respecto a la isla.

    “Puedo hacer lo que quiera con ella”: el presunto plan de Trump para sacar de Cuba al presidente Miguel Díaz-Canel. Imagen @WhiteHouse en X

    Crisis en Cuba

    El contexto de estas conversaciones está marcado por una profunda crisis en Cuba, agravada por un bloqueo energético impulsado por Washington.

    Según el propio Díaz-Canel, el país lleva meses sin importar petróleo, lo que ha derivado en apagones masivos, incluido un colapso reciente del sistema eléctrico nacional.

    En paralelo, Estados Unidos ha intensificado la presión económica, incluyendo restricciones a las importaciones de petróleo y el impulso a reformas estructurales.

    Entre ellas, la apertura gradual de la economía cubana a empresas estadounidenses y la eventual privatización de sectores clave, como el energético, una idea que genera resistencia en La Habana.

    La figura de Díaz-Canel se ha convertido en un blanco visible, especialmente tras las protestas masivas de 2021 y la posterior represión, que incluyó arrestos y condenas.

    Su gestión también ha coincidido con una ola migratoria sin precedentes, impulsada por el deterioro económico.

    Por ahora, no está claro quién podría reemplazarlo. Sin embargo, el gobierno cubano ha comenzado a dar mayor visibilidad a figuras emergentes, en medio de una posible reconfiguración interna que permita negociar sin aparentar una imposición directa desde Washington.

    Lee también:

    Más sobre:Donald TrumpCubaMiguel Díaz-CanelEstados UnidosEE.UU.PlanPolíticaPolítica internacionalInternacionalMundoTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de Ecuador desmiente a Gustavo Petro tras acusaciones de bombardeos en Colombia

    Festival REC presenta sus horarios por día y confirma sus cuatro escenarios

    Hospital San Juan de Dios informa que Rojas Vade salió de la UCI: presenta “mejoría sostenida”

    Cámara de Diputados realiza primera sesión del 2026, establece horarios de sesiones y miembros de sus comisiones permanentes

    Andrés Velasco y medidas del gobierno de Kast: “Este no es el momento (...) para darse gustitos fiscales”

    ¿Cuánto subirían las bencinas si se elimina el Mepco? Expertos anticipan fuerte alza

    Lo más leído

    1.
    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    2.
    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Bayer Leverkusen con la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Bayer Leverkusen con la Champions League

    Rating del lunes 16 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 16 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Hospital San Juan de Dios informa que Rojas Vade salió de la UCI: presenta “mejoría sostenida”
    Chile

    Hospital San Juan de Dios informa que Rojas Vade salió de la UCI: presenta “mejoría sostenida”

    Cámara de Diputados realiza primera sesión del 2026, establece horarios de sesiones y miembros de sus comisiones permanentes

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Bayer Leverkusen con la Champions League

    Andrés Velasco y medidas del gobierno de Kast: “Este no es el momento (...) para darse gustitos fiscales”
    Negocios

    Andrés Velasco y medidas del gobierno de Kast: “Este no es el momento (...) para darse gustitos fiscales”

    ¿Cuánto subirían las bencinas si se elimina el Mepco? Expertos anticipan fuerte alza

    La falla de la inteligencia artificial: una mirada desde la literatura

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo
    Tendencias

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    “Puedo hacer lo que quiera con ella”: el presunto plan de Trump para sacar de Cuba al presidente Miguel Díaz-Canel

    Cronología del caso Narumi Kurosaki, la joven que habría sido asesinada por el chileno Nicolás Zepeda

    ¿Irán o no irán? La FIFA no se resigna a la renuncia de los persas al Mundial
    El Deportivo

    ¿Irán o no irán? La FIFA no se resigna a la renuncia de los persas al Mundial

    Con las mejores del planeta y dos rivales conocidas: las Diablas se ilusionan tras el sorteo del Mundial

    La U gana sin Paqui, la UC vuelve a remar y el increíble empate en La Calera: lo que dejó la Fecha 7 de la Liga de Primera

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Festival REC presenta sus horarios por día y confirma sus cuatro escenarios
    Cultura y entretención

    Festival REC presenta sus horarios por día y confirma sus cuatro escenarios

    Dolor, infidelidad y arte: la tormentosa relación de Frida Kahlo y Diego Rivera que llega a Netflix

    Cillian Murphy vuelve a ser Tommy Shelby: “Queríamos que se justificara su existencia”

    Presidente de Ecuador desmiente a Gustavo Petro tras acusaciones de bombardeos en Colombia
    Mundo

    Presidente de Ecuador desmiente a Gustavo Petro tras acusaciones de bombardeos en Colombia

    Dimite el director del Centro de Contraterrorismo de EE.UU. por discrepancias con la guerra en Irán

    Rusia entra en un apagón digital: el Kremlin interrumpe servicio de Telegram, la última aplicación de mensajería disponible

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana
    Paula

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT