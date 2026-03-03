SUSCRÍBETE
    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello

    ¿Por qué Donald Trump tiene una mancha roja en el cuello? Su médico explicó qué se sabe sobre su estado de salud.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello. Foto: X.

    Los ojos del mundo están sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los últimos eventos geopolíticos en Medio Oriente han puesto al mandatario de 79 años una vez más en la palestra. Y desde ahí, es difícil no ver cualquier cambio que tenga en su cuerpo: el último, una mancha roja en su cuello.

    El pasado lunes, 2 de marzo, las fotografías del cuello de Trump se viralizaron. Parecía tener una especie de sarpullido rojo en el cuello, cerca de su camisa.

    Esto encendió las alertas de miles de personas. Y es que anteriormente, ya se hablaba de algunos problemas de salud que podría tener el mandatario por los moretones que aparecieron en sus manos o por las fotografías donde se ve sus piernas completamente hinchadas.

    El médico de Trump, Dr. Sean P. Barbabella, entregó sus declaraciones a la prensa estadounidense sobre la razón detrás del sarpullido. Esto fue lo que contó.

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello. Foto: ARCHIVO.

    Por qué Donald Trump tiene una mancha roja en el cuello

    El Dr. Sean P. Barbarella no aclaró qué afección cutánea padece Donald Trump, no obstante, aseguró que la mancha duraría “algunas semanas”, ya que está usando “una crema muy común en el lado derecho del cuello, un tratamiento preventivo para la piel, recetado por el médico de la Casa Blanca”.

    “El presidente está usando este tratamiento durante una semana, y se espera que el enrojecimiento dure varias semanas más”.

    La respuesta del médico fue ambigua, pues no mencionó por qué Trump necesita un tratamiento preventivo, y mucho menos qué crema está utilizando.

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello. Foto: X.

    Anteriormente, Barbarella ya había aclarado las dudas que se generaron sobre la salud del mandatario, como cuando aparecieron los moratones en sus manos. En esa ocasión, dijo que Trump tomaba aspirina diariamente y que, al recibir apretones de manos de forma frecuente, era normal que se le formaran hematomas en ellas.

    El médico ha reforzado la idea de que la salud del presidente estadounidense es “excelente en general”.

