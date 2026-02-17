SUSCRÍBETE
    Estudio revela que más estadounidenses creen que Bad Bunny representa mejor los valores de Estados Unidos que Donald Trump

    Una encuesta de Yahoo y YouGov mostró que el cantante puertorriqueño obtuvo mayor respaldo que el mandatario tras su presentación en el Super Bowl.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Un estudio publicado por Yahoo y la firma de investigación de mercado YouGov reveló que más estadounidenses creen que Bad Bunny representa mejor los valores de Estados Unidos que el presidente Donald Trump.

    Según informó El País, la encuesta arrojó que un 42% de los consultados considera que el artista puertorriqueño encarna de mejor manera los valores del país norteamericano, frente a un 39% que se inclinó por el mandatario republicano.

    El show del Súper Tazón

    El sondeo se realizó pocos días después de la presentación del “Conejo Malo” en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, celebrado el domingo 8 de febrero.

    Allí el cantante ofreció un show completamente en español, marcando un hito en uno de los eventos televisivos más vistos del mundo.

    Tras la actuación, Trump criticó duramente el espectáculo en sus redes sociales. “Es un agravio a la grandeza de Estados Unidos, y no representa nuestros valores de éxito, creatividad y excelencia. Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo y los bailes son desagradables, especialmente para los niños”, escribió el presidente.

    Sin embargo, los resultados de la encuesta parecen ir en dirección contraria.

    Los detalles de la encuesta

    La diferencia se profundiza al observar la identificación partidaria de los encuestados.

    Entre quienes se declaran demócratas, el 78% manifestó una visión positiva de Bad Bunny, mientras solo el 7% lo rechazó.

    En contraste, entre los republicanos apenas un 12% aprobó al artista y un 70% expresó una opinión negativa.

    Entre los votantes independientes, que finalmente inclinaron la balanza, el 46% se inclinó por el músico, frente a un 27% que apoyó al presidente.

    El impacto del show de Bad Bunny

    El impacto de la presentación también se reflejó en otros indicadores culturales y económicos.

    La aplicación de aprendizaje de idiomas Duolingo informó un aumento del 35% en nuevos estudiantes de español minutos después de finalizado el show.

    Por su parte, la revista especializada Billboard reportó que las búsquedas para viajar a Puerto Rico crecieron un 245% tras el evento.

    Entre el lunes 9 y el miércoles 11 de febrero, el interés por visitar San Juan aumentó un 240%, mientras que las búsquedas sobre Vega Baja, ciudad natal del artista, se dispararon un 1.450%.

    Bad BunnyDonald TrumpSuper BowlEstados UnidosValores estadounidensesEstudioEncuestaTendencias

