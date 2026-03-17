Cronología del caso Narumi Kurosaki, la joven que habría sido asesinada por el chileno Nicolás Zepeda

“Niego los hechos que se me reprochan. Soy inocente. No maté a Narumi”. Con esas palabras, el chileno Nicolás Zepeda volvió a defenderse en el tercer juicio del caso que consternó a Francia, Japón, Chile y el mundo entero: la desaparición y homicidio de la joven japonesa de 21 años, Narumi Kurosaki.

Zepeda había sido sentenciado a 28 años de prisión tras dos juicios previos en los que, según las investigaciones, se lo apuntó como el autor de su desaparición y posterior asesinato.

Y aunque el chileno ya cumplía su pena en la cárcel desde el año 2022, en 2025 los medios franceses confirmaron que el Tribunal de Casación de París anuló la condena y ordenó un nuevo proceso por no haberse desarrollado “conforme a las reglas” .

Así, una vez más, el caso de Narumi Kurosaki volvió al ojo público, mientras que la prensa francesa, como el diario Le Figaro, calificaron esta nueva arista como “un pequeño terremoto judicial”.

El tribunal tiene hasta el 26 de marzo para determinar si es que Zepeda es inocente, o reconfirmar que fue él quien le quitó la vida a su expareja japonesa en Besanzón, la ciudad donde estudiaba.

Esta es la cronología del caso.

El relato contiene detalles sensibles.

Crónica del caso Narumi Kurosaki, la joven que habría sido asesinada por el chileno Nicolás Zepeda

Qué le pasó a Narumi Kurosaki, la expareja de Nicolás Zepeda

Era el 4 de diciembre de 2016 cuando en la ciudad de Besanzón, al este de Francia, la tranquilidad de todos los días se vio sacudida con una preocupante noticia: una joven estudiante de 21 años, identificada como Narumi Kurosaki, había desaparecido.

Según relataron testigos, fue vista por última vez en compañía de su expareja, el chileno Nicolás Zepeda, que entonces tenía 26 años.

Ambos se habían conocido en Japón, en abril de 2014, cuando Zepeda estaba de intercambio en la Universidad de Tsukuba. Comenzaron una relación en febrero de 2015 y ese año, en septiembre, viajaron juntos a Chile para conocer a la familia del joven.

Pero en agosto de 2016, Kurosaki decidió irse a vivir a Besanzón, Francia, para aprender el idioma local y seguir sus estudios en la Universidad de Franco Condado.

Y a los dos meses, terminó la relación que tenía con Zepeda para, un mes después, iniciar una nueva con otra persona.

Cronología del caso Narumi Kurosaki, la joven que habría sido asesinada por el chileno Nicolás Zepeda

Pero aparentemente, Zepeda no aceptó la decisión y en diciembre de ese mismo año viajó a Besanzón para encontrarse con ella y hablar en persona.

Entonces, ese 4 de diciembre de 2016 se reunieron: ambos fueron vistos en el restaurante La Table de Gustave y, después, ingresando a la residencia donde ella vivía.

Y horas después, los residentes de su residencia universitaria escucharon “gritos aterradores” en la madrugada, a los que le siguieron un inquietante silencio.

Fue esa noche que se perdió el rastro de Narumi Kurosaki.

Por qué Nicolás Zepeda es el sospechoso de asesinar a Narumi Kurosaki

El 6 de diciembre de 2016, dos días después de la desaparición de la joven japonesa, se registró una compra en su tarjeta bancaria de un boleto de tren con dirección a Lyon, una ciudad francesa.

Además, cercanos a la joven aseguraron haber recibido mensajes donde les decía que tuvo “un problema con el pasaporte” y que necesitaba ir al consulado a resolverlos. Fueron una serie de mensajes “tranquilizadores” que, aparentemente, los escribió alguien más para cubrir su ausencia.

El 15 de diciembre, el centro de lingüística donde estudiaba Kurosaki alertó a las autoridades que estaba desaparecida, y recién en ese momento comenzó una investigación en la que fueron consultados los testigos del caso.

Pero Zepeda, el más importante, ya había retornado a Chile.

Cronología del caso Narumi Kurosaki, la joven que habría sido asesinada por el chileno Nicolás Zepeda

Entonces, el 3 de enero, un revelador video del chileno que él mismo publicó en Internet hizo que se emitiera una orden de arresto en su contra.

Se grabó diciendo que su expareja “debe pagar un poco por lo que ha hecho y asumir que no puede seguir cometiendo este tipo de errores con una persona que la ama”.

Además, amigas japonesas del chileno testificaron que él les había pedido que tradujeran frases como “voy a tomar el tren porque me voy de viaje, no voy a poder usar wifi” y “tuve una pelea con mi novio”. Después, les pidió que borraran las conversaciones.

Por otra parte, las autoridades descubrieron que días antes de la desaparición de la japonesa, el joven había alquilado un automóvil y comprado productos inflamables.

En paralelo, los investigadores no lograban dar con el paradero del cuerpo de Narumi Kurosaki.

Aún así, los peritajes finalmente determinaron que la noche entre el 4 y 5 de diciembre de 2016, Nicolás Zepeda asfixió y estranguló a su expareja, y luego se deshizo de su cadáver en un bosque o en el río Doubs.

También que el joven había hackeado las redes sociales de la japonesa para enviar mensajes a sus cercanos, y así creyeran que seguía con vida.

Cronología del caso Narumi Kurosaki, la joven que habría sido asesinada por el chileno Nicolás Zepeda

El juicio contra Nicolás Zepeda

Zepeda regresó a Chile antes de que fuese catalogado como sospechoso, y costó que fuese extraditado: pero en 2020, después de años de esfuerzos judiciales, se aprobó su extradición y llegó al país europeo a cumplir prisión preventiva.

En 2022, comenzó el juicio en Besanzón y Zepeda negó su culpabilidad. Sus abogados argumentaron que no existían pruebas directas de que él fuese el homicida, porque nunca se halló el cuerpo .

No obstante, el tribunal sentenció que las pruebas circunstanciales eran demasiadas: entre ellas, los testimonios de amigos y familiares de la japonesa, los datos de geolocalización del chileno, entre otras.

Fue así cómo el 12 de abril de 2022, fue declarado culpable del homicidio voluntario de Narumi Kurosaki y condenado a 28 años de prisión.

El chileno apeló a la sentencia. Sin embargo, el tribunal de Vesoul confirmó la condena nuevamente en diciembre de 2023.

Y ahora, el caso nuevamente se abre con la anulación de la condena y un nuevo proceso contra Zepeda.