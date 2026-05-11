Reformalizan a exmilitares imputados por muerte de conscripto Franco Vargas

En el Juzgado de Garantía de Arica, el Ministerio Público reformalizó la investigación respecto de tres de los cinco exmiembros del Ejército imputados en el caso por la muerte del conscripto Franco Vargas.

En la audiencia de este lunes, el fiscal Rodrigo González Vega precisó algunos hechos de la investigación en relación a las lesiones sufridas por una de las víctimas y la fecha en que se habrían cometido.

Además, se amplió en 60 días el plazo de investigación de 120 días concedido originalmente por el tribunal en la formalización a mediados de diciembre de 2025.

No se agregaron nuevos delitos o hechos.

El fiscal González explicó en términos generales que “correspondió a una audiencia para precisar hechos, básicamente respecto de dos víctimas, una de las cuales, mientras se desarrolla la investigación, se pudo precisar de mejor manera las secuelas con las cuales terminó, permitiendo también modificar su calificación jurídica“.

“La investigación está formalizada, hay diligencias pendientes pedidas por las defensas. También, falta progresar algunas diligencias decretadas por parte de la Fiscalía y esperamos que estas se desarrollen dentro del plazo de investigación señalado”, afirmó el persecutor.

El teniente coronel Claudio Guajardo, el capitán Michael Fritz, el teniente Bjorn Wohllk, el subteniente Bastián Troncoso y el cabo enfermero Manuel Zambrano, están siendo indagados por sus presuntas responsabilidades en cuatro hechos que se encuadran en el deceso de Vargas en una marcha desde un recinto militar ubicado en Pacollo hasta Putre durante la madrugada del 27 de abril de 2024.

De acuerdo a la indagatoria, los conscriptos fueron forzados por sus superiores de la Brigada Motorizada N° 24 Huamachuco del Ejército a dormir en condiciones de hacinamiento, beber agua en mal estado, convivir con fecas de ratones y responder a varias situaciones de malos tratos, tanto físicos como psicológicos. Además de la muerte de Vargas, otros seis conscriptos terminaron con graves lesiones.

Vargas, de 19 años, que rendía su servicio militar como voluntario, falleció tras presentar problemas respiratorios en una marcha de entrenamiento a 4.600 metros sobre el nivel del mar.