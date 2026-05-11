SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Reformalizan a exmilitares imputados por muerte de conscripto Franco Vargas

    El plazo de investigación se amplió en 60 días.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En el Juzgado de Garantía de Arica, el Ministerio Público reformalizó la investigación respecto de tres de los cinco exmiembros del Ejército imputados en el caso por la muerte del conscripto Franco Vargas.

    En la audiencia de este lunes, el fiscal Rodrigo González Vega precisó algunos hechos de la investigación en relación a las lesiones sufridas por una de las víctimas y la fecha en que se habrían cometido.

    Además, se amplió en 60 días el plazo de investigación de 120 días concedido originalmente por el tribunal en la formalización a mediados de diciembre de 2025.

    No se agregaron nuevos delitos o hechos.

    El fiscal González explicó en términos generales que “correspondió a una audiencia para precisar hechos, básicamente respecto de dos víctimas, una de las cuales, mientras se desarrolla la investigación, se pudo precisar de mejor manera las secuelas con las cuales terminó, permitiendo también modificar su calificación jurídica“.

    “La investigación está formalizada, hay diligencias pendientes pedidas por las defensas. También, falta progresar algunas diligencias decretadas por parte de la Fiscalía y esperamos que estas se desarrollen dentro del plazo de investigación señalado”, afirmó el persecutor.

    El teniente coronel Claudio Guajardo, el capitán Michael Fritz, el teniente Bjorn Wohllk, el subteniente Bastián Troncoso y el cabo enfermero Manuel Zambrano, están siendo indagados por sus presuntas responsabilidades en cuatro hechos que se encuadran en el deceso de Vargas en una marcha desde un recinto militar ubicado en Pacollo hasta Putre durante la madrugada del 27 de abril de 2024.

    De acuerdo a la indagatoria, los conscriptos fueron forzados por sus superiores de la Brigada Motorizada N° 24 Huamachuco del Ejército a dormir en condiciones de hacinamiento, beber agua en mal estado, convivir con fecas de ratones y responder a varias situaciones de malos tratos, tanto físicos como psicológicos. Además de la muerte de Vargas, otros seis conscriptos terminaron con graves lesiones.

    Vargas, de 19 años, que rendía su servicio militar como voluntario, falleció tras presentar problemas respiratorios en una marcha de entrenamiento a 4.600 metros sobre el nivel del mar.

    Más sobre:JudicialAricaFranco VargasEjército

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Toesca presenta nueva querella contra exdirectores de Sartor: ahora va por la estructura de financiamiento en la compra de Azul Azul

    175 comunas en vilo: la reservada operación de Arzola para llevar al Congreso la idea de pausar traspasos a los SLEP

    Récord de escaleras mecánicas y ascensores malos: la compleja situación que enfrenta Metro de Santiago

    Guerra entre Irán y EE.UU. ensombrece cumbre entre Xi y Trump en Beijing

    Secretaria de Lagos detalla a la Fiscalía transacciones y compra de dólares en oficina de abogados de la trama bielorrusa

    Así se alista el filme sobre la detención de Pinochet: Ana de Armas y Sebastian Stan llegarán en diciembre

    Lo más leído

    1.
    Gobierno realiza segundo vuelo de expulsados con 40 personas: tendrán como destinos Colombia, Haití y República Dominicana

    Gobierno realiza segundo vuelo de expulsados con 40 personas: tendrán como destinos Colombia, Haití y República Dominicana

    2.
    Más de 30 sociedades científicas responden a dichos de Kast sobre investigación y financiamiento público

    Más de 30 sociedades científicas responden a dichos de Kast sobre investigación y financiamiento público

    3.
    “Yo creo 100% en la inocencia de Cathy y de Joaquín”: exalcalde Lavín concreta trámite para ver a su hijo en Capitán Yáber

    “Yo creo 100% en la inocencia de Cathy y de Joaquín”: exalcalde Lavín concreta trámite para ver a su hijo en Capitán Yáber

    4.
    A menos de una semana en el cargo: Pedro Natho renuncia a la secretaría ejecutiva de la Comisión Verdad y Niñez

    A menos de una semana en el cargo: Pedro Natho renuncia a la secretaría ejecutiva de la Comisión Verdad y Niñez

    5.
    Juez Urrutia dará a conocer este viernes decisión sobre solicitud de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín

    Juez Urrutia dará a conocer este viernes decisión sobre solicitud de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Servicios

    Fauna Primavera 2026: revisa las fechas y cuándo comienza la venta de entradas

    Fauna Primavera 2026: revisa las fechas y cuándo comienza la venta de entradas

    Rating del domingo 10 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 10 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es la postulación al Subsidio Eléctrico? El beneficio tendrá su quinta convocatoria

    ¿Cuándo es la postulación al Subsidio Eléctrico? El beneficio tendrá su quinta convocatoria

    175 comunas en vilo: la reservada operación de Arzola para llevar al Congreso la idea de pausar traspasos a los SLEP
    Chile

    175 comunas en vilo: la reservada operación de Arzola para llevar al Congreso la idea de pausar traspasos a los SLEP

    Récord de escaleras mecánicas y ascensores malos: la compleja situación que enfrenta Metro de Santiago

    Secretaria de Lagos detalla a la Fiscalía transacciones y compra de dólares en oficina de abogados de la trama bielorrusa

    Columna de José Miguel Sánchez: Propuesta Tributaria
    Negocios

    Columna de José Miguel Sánchez: Propuesta Tributaria

    Mibodega retoma crecimiento y anticipa 3 nuevos proyectos para este 2026

    “Please, come back”: la petición de Jorge Quiroz a los inversionistas extranjeros en el Chile Day de Toronto

    Quiénes son los artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026
    Tendencias

    Quiénes son los artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

    Un manto de nubes grises, frío y “algunas gotitas” de lluvia: el pronóstico para la Región Metropolitana y zona central

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    A un mes del Mundial 2026: los números y millones que rodean a la fiesta planetaria del fútbol
    El Deportivo

    A un mes del Mundial 2026: los números y millones que rodean a la fiesta planetaria del fútbol

    Investigan a jugador de Cabo Verde por abuso sexual después del amistoso frente a Chile en Nueva Zelanda

    “Morir de pie”: el lamento del San Lorenzo de Gustavo Álvarez tras caer en penales contra River Plate en los playoffs

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)
    Tecnología

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    Así se alista el filme sobre la detención de Pinochet: Ana de Armas y Sebastian Stan llegarán en diciembre
    Cultura y entretención

    Así se alista el filme sobre la detención de Pinochet: Ana de Armas y Sebastian Stan llegarán en diciembre

    Festival Bamba del Parque O’Higgins anuncia su lineup: Marc Anthony, Juanes, Fito Páez y Carlos Vives

    Festival Fauna Primavera suma un tercer día en 2026 y anuncia a The Strokes como primer artista

    Guerra entre Irán y EE.UU. ensombrece cumbre entre Xi y Trump en Beijing
    Mundo

    Guerra entre Irán y EE.UU. ensombrece cumbre entre Xi y Trump en Beijing

    Declaran en rebeldía al expresidente boliviano Evo Morales por no acudir a su juicio por trata de personas

    Trump confirma que suspenderá el impuesto federal a los combustibles hasta que bajen los precios

    Mil maneras de ser mamá
    Paula

    Mil maneras de ser mamá

    “Volví a ser la mamá de mi hijo”

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?