La razón por la que se iniciará un tercer juicio contra Nicolás Zepeda por el caso de Narumi Kurosaki

Nicolás Zepeda enfrentará un tercer juicio en Francia por su presunta responsabilidad en el que sería el asesinato de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki, su expareja que permanece desaparecida desde diciembre de 2016.

Ahora en Lyon, del 17 al 27 de marzo, el exnovio chileno de la joven nipona enfrentará otra vez a la justicia francesa, representado ahora por el abogado Robin Binsard.

La cronología del caso

Zepeda y Kurosaki se conocieron durante 2015 en Japón, en la Universidad de Tsukuba y mantuvieron una relación de pareja.

En 2016 estaban distanciados, ella viviendo en Francia y él en Chile.

El 28 de noviembre de ese año, Zepeda viajó a Europa y a los días se encontró con la joven, que vivía en una residencia del campus de la Universidad de Besanzón.

La última que vez que la estudiante japonesa fue vista estaba cenando con su expareja en el restaurante La Table de Gustave, 25 kilómetros al sur de Besanzón, la tarde del 4 de diciembre de 2016.

Nicolás Zepeda

Durante la madrugada, en la residencia estudiantil Theodor Rousseau se escucharon “espantosos gritos” procedentes de la habitación de Narumi Kurosaki.

Según la investigación del fiscal Étienne Manteaux, la estudiante fue asesinada allí, entre las 3.15 y las 3.21 horas del 5 de diciembre. Tenía 21 años.

Juan Felipe Ramírez, primo de Zepeda, fue visitado en España por el acusado entre el 7 y el 12 de diciembre de 2016. “¿Cuánto se tarda en morir una persona ahorcada?”, fue la inquietante pregunta que le hizo su primo en esos días, según contó Ramírez.

Poco después de la desaparición de la estudiante nipona, reportada por el Centro de Lingüística Aplicada de Besanzón, Francia emitió una orden internacional de captura contra Zepeda.

El 2 de diciembre de 2019 la Cancillería chilena recibió la solicitud de extradición por parte del gobierno de Francia y en julio de 2020 fue extraditado.

Primera condena

El 12 de abril de 2022, Nicolás Zepeda fue condenado a 28 años de cárcel por el homicidio de su expareja.

Además, se le condenó a pagar cerca de 175 millones de pesos en indemnizaciones para la familia de la joven japonesa y para el exnovio Arthur Del Piccolo por daño moral.

Su abogada de entonces, Jacqueline Laffont, apeló contra el fallo del Tribunal de Besanzón y se ordenó un nuevo juicio.

La anulación del segundo juicio

El 21 de diciembre de 2023, después de doce días de un segundo juicio, el Tribunal de Vesoul entregó el veredicto en el caso, replicando la condena de 28 años para el chileno.

En febrero de 2025, el Tribunal de Casación de París dictaminó que ese proceso no se desarrolló conforme a las reglas, por lo que anuló la condena y ordenó un tercer juicio.

El diario Le Figaro calificó la decisión como un “pequeño terremoto judicial”.

La decisión de anular se relacionó a antecedentes que presentó la defensa de Zepeda, respecto a actuaciones de un funcionario policial durante el caso.

La defensa de Nicolás Zepeda alegó que esta persona, por iniciativa propia, realizó nuevas diligencias de investigación que se ejecutaron en violación a lo dispuesto por el artículo 283 del Código Procesal Penal galo. Posteriormente, en su testimonio, el investigador utilizó proyecciones de documentos no comunicados previamente a la defensa.

Esta desigualdad fue determinante para decretar la anulación.

El acusado ha insistido en su inocencia. “Yo también quiero saber. Yo no la maté, no lo hice”, afirmó al ser interrogado en el primer juicio, alzando la voz, tras las insistentes preguntas de la fiscalía.