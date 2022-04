“Yo también quiero saber. Yo no la maté, no lo hice”: Nicolás Zepeda alza la voz en octavo día de juicio por caso Narumi

La octava jornada de juicio contra Nicolás Zepeda se desarrolló hoy en Francia. El joven chileno, único inculpado en la muerte de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki, reiteró su inocencia ante las preguntas de la fiscalía y de su propia abogada, Jacqueline Laffont.

De hecho, fue su propia defensora quién subió al estrado y realizó preguntas al acusado: “¿Quieres decir algo?”, le dijo, a lo que Zepeda, alzando la voz, respondió “A veces me equivoco, estoy lejos de ser una persona perfecta. Yo también quiero saber. Quiero saber. Yo no lo maté, yo no lo hice”.

“La pregunta te la han hecho todos. Yo también quisiera hacértela. Para defenderte, me parece absolutamente necesario hacerte esta pregunta yo misma. La de saber si eres capaz de responder a la esperanza, a la esperanza de la madre y la hermana de Narumi Kurosaki. ¿Dónde está el cuerpo?”, preguntó la abogada buscando alguna confesión de Zepeda y recordando que el cuerpo de la japonesa no ha sido hallado.

“No lo sé”, insistió Zepeda.

La joven realizaba un intercambio universitario en Besanzón en el momento de su desaparición, el 4 de diciembre de 2016. Según la acusación, Zepeda viajó a Francia para volver a verla, motivado por los “celos”, y luego la habría matado.

Según el medio galo France 3, hoy el fiscal Etienne Manteaux lanzó: “¡Señor Zepeda, usted es un mentiroso!”. El persecutor también preguntó dónde estaba el cuerpo de Narumi, pero la respuesta del chileno fue la misma.

En una parte de la declaración, Zepeda dijo que “veía” a Narumi en sus sueños. “La veo feliz en mis sueños, está bien”. En los ocho días de juicio, Zepeda se ha mantenido firme en sostener su inocencia en el caso.

Declaración de la madre de Narumi

Ayer, fue el turno de la declaración de la madre de Narumi, Taeko Kurosaki. Acompañada por una fotografía de su hija colocada sobre un atril, la mujer hizo un recorrido cronológico de la relación de Narumi con Zepeda, gracias a un diario en el que fue anotando todo, y mencionó un vínculo marcado por las “rupturas y las reconciliaciones continuas”.

“Desde el día en que por fin entendí que él era el culpable, comprendí que nunca volvería a ver a mi hija”, indicó la madre. En parte de su declaración, la madre reveló que en junio de 2017 viajó a Chile con la “esperanza” de encontrar a la joven en nuestro país. En ese sentido, dijo que siguió al chileno y en un minuto se topó con él sin que cruzaran alguna comunicación. “Se dio cuenta que yo lo estaba siguiendo. Me vio e inmediatamente apartó la cara”, dijo Taeko.

“Creo que era de noche, no podía creer que fuera ella. Descubrí que me estaba siguiendo”, dijo hoy Zepeda sobre su encuentro con la madre en nuestro país.

Con lo de hoy, Zepeda concluyó sus intervenciones sin confesar su presunta autoría en el caso. El juicio se extenderá hasta el próximo martes.