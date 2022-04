28 años de cárcel: Tribunal francés declara culpable a Nicolás Zepeda por crimen de Narumi Kurosaki

Un puzzle policial que involucró dos continentes hoy comienza a llegar a su fin. El tribunal francés donde se desarrolló el juicio contra Nicolás Zepeda (31), acusado de asesinar a su exnovia, la japonesa Narumi Kurosaki, en Francia, entregó hoy su veredicto. Y es así como el tribunal compuesto por 9 jueces, 3 magistrados y 6 civiles, dictaminó que el chileno es culpable del asesinato de la japonesa, en un hecho ocurrido en 2016.

El jurado debió responder con un sí o no a las siguientes preguntas: ¿Nicolás Zepeda es culpable de haber matado deliberadamente a Narumi Kurosaki?¿Nicolás Zepeda tuvo la intención previa de cometer el asesinato?¿Nicolás Zepeda fue la ex pareja de Narumi Kurosaki? Para la culpabilidad se requería una mayoría de 7 votos en ese sentido. De esta forma, el jurado acogió la premeditación en la que incurrió Zepeda para cometer el crimen.

A diferencia de cómo funciona la justicia chilena, en Francia el veredicto va aparejado en forma inmediata de la pena, lo que acá ocurre con días posteriores. En ese sentido la condena que el tribunal francés dictaminó es de 28 años de cárcel. Con todo, su defensa tiene 10 días para apelar esta decisión. Además, según se señaló, un vez que Zepeda cumpla la condena, será expulsado de territorio francés.

Tras conocido el fallo, los abogados querellantes, tanto de la familia de Narumi como del exnovio de la joven, Arthur Del Piccolo, solicitaron el pago de indemnizaciones por daño moral de sus representados.

La abogada de la familia de la víctima, Sylvie Galley, solicitó 50.000 euros (unos 45 millones de pesos) para cada progenitor de Narumi y 40.000 euros (cerca de 35 millones de pesos) para cada una de las hermanas. Randall Schwerdorffer pidió por Del Piccolo 5.000 euros (unos 4 millones) por daño moral, especificando que este dinero será donado a una asociación benéfica.

Todas estas peticiones fueron acogidas por el tribunal, con lo que Zepeda deberá pagar unos 175 millones de pesos en indemnizaciones por daño moral de los involucrados.

Última declaración de Zepeda y audiencias previas

La última audiencia en el Tribunal de Besanzón comenzó a eso de las 10.00 hora local (4.00 hora chilena) y en ella se registró una nueva declaración de Zepeda. “Nunca quise estar en medio del dolor de la familia de Narumi, el dolor de mi familia, mi propio dolor. No soy quien quiero ser, pero no soy un asesino. No soy el asesino de Narumi. Gracias”, dijo en francés.

Sylvie Galley, abogada de la familia de Narumi.

El veredicto fue entregado ante la expectación de los medios locales y público presente. Entre ellos, la hermana de Narumi y su madre, Taeko Kurosaki.

Durante todo el juicio, que comenzó el 29 de marzo, Zepeda rechazó ser culpable de la muerte de Narumi. Sin embargo, reconoció haberse reunido con ella en su viaje a Francia y haber pasado junto a ella cerca de 30 horas en su habitación, en una residencia universitaria de Besanzón. Según dijo, cuando la dejó, en la madrugada del 6 de diciembre, la joven se encontraba en perfecto estado de salud.

Según el fiscal Étienne Manteaux, Narumi Kurosaki fue asesinada en su habitación el 5 de diciembre entre las 3.15 AM y las 3.21 AM.

Ayer, el fiscal Étienne Manteaux entregó su hipótesis respectó de cómo Zepeda habría asesinado a la japonesa y qué habría hecho con el cuerpo. En ese sentido, dijo que su método habría sido la asfixia y luego habría arrojado el cuerpo al río Doubs. Es “la hipótesis más probable”, dijo.

Manteaux, quien pedía cadena perpetua, señaló que la premeditación de Zepeda se basaba en que el chileno compró 5 litros de combustible, productos de limpieza y fósforos. Eso, además del seguimiento que Zepeda realizó a Narumi las horas previas a su muerte.

Asimismo, por el tribunal pasaron a declarar la madre de Narumi y quien fuera el novio de Narumi en el momento de su desaparición, Arthur del Piccolo. Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando declaró la madre, quien señaló: “Desde hace más de 5 años estoy psicológicamente destruida y tengo una gran desconfianza hacia las personas. He abandonado todas mis actividades profesionales. Me aíslo. Por eso he perdido la facilidad de palabra. Puede ser que mi discurso sea largo, interrumpido por silencios, les pido disculpas, les pido que tengan paciencia para escucharme”, dijo la mujer en el estrado el 6 de abril.