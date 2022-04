“Desde hace más de 5 años estoy psicológicamente destruida”: el testimonio de la madre de Narumi Kurosaki

“Desde hace más de 5 años estoy psicológicamente destruida y tengo una gran desconfianza hacia las personas. He abandonado todas mis actividades profesionales. Me aíslo. Por eso he perdido la facilidad de palabra. Puede ser que mi discurso sea largo", se excusó en el estrado la madre de la joven japonesa desaparecida en diciembre de 2016.