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    EFE Sur confirma que desde el martes volvería a operar Biotren tras desrielo de tren de carga en Chiguayante

    La empresa detalló que durante la madrugada de este lunes habrían logrado finalizar con las labores de despeje de los carros afectados. Desde este martes se espera que el servicio se retome con gradualidad, mientras durante la semana, en horarios nocturnos por razones de seguridad operacional, continuarían los trabajos de restauración de las vías.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imagen referencial

    Tras el desrielo de un tren de carga en Chiguayante el sábado, lo que dejó una afectación a nueve carros y además provocó la afectación del servicio de la Línea 1 y de Corto Laja, desde EFE Sur confirmaron este lunes que aquellos servicios volverían a operar gradualmente desde el martes.

    Desde la empresa detallaron en un comunicado que durante la madrugada de este lunes habrían logrado finalizar con los trabajos de despeje de los carros afectados por el desrielo.

    “Tras ello, equipos técnicos de EFE ingresaron de inmediato al sector para iniciar las labores de restauración y habilitación de la infraestructura ferroviaria afectada, trabajos que avanzan de acuerdo con el cronograma definido para la recuperación de la operatividad de los servicios”, detallaron sobre las labores.

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    Por lo mismo, desde la empresa esperan que desde este martes se pueda retomar gradualmente el servicio por una de las vías, mientras continúan labores durante la noche para una restauración completa y por seguridad operacional.

    “Los trabajos se han desarrollado conforme a la planificación establecida, permitiendo avanzar hacia la recuperación de la infraestructura y la habilitación operacional de la vía de manera segura a contar de mañana”, detalló el gerente general de EFE Sur, Nelson Hernández.

    Por otro lado, también detallaron que los planes de contingencia debido a la afectación del servicio continuarían para los usuarios de Biotren Línea 1 y Corto Laja, esto a través de buses de acercamiento entre las estaciones Pedro Medina y Concepción.

    Además de lo anterior, se espera que durante esta jornada desde la Unidad de Investigación de Accidentes Ferroviarios (UIAF) se entreguen antecedentes preliminares respecto a las causas del accidente del sábado.

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