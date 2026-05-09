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    Cámara captó el momento exacto en que tren de carga se descarriló en Chiguayante

    A raíz del accidente, EFE Sur confirmó la suspensión de servicio en la zona para el lunes.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Durante la madrugada de este sábado, nueve carros resultaron con daños en el descarrilamiento de un tren de carga, a la altura de la estación Chiguayante, Región del Biobío, accidente que fue captado por una cámara de seguridad del sector.

    No hubo personas lesionadas, pero el cruce ferroviario Santa Sofía quedó bloqueado.

    En respuesta, desde EFE Sur anunciaron buses de acercamiento y confirmaron que la interrupción del servicio se extenderá al menos hasta el lunes 11 de mayo.

    El martes 12, se habilitará una vía de circulación de trenes, lo cual permitirá reanudar operaciones de pasajeros y de carga desde el inicio de la jornada.

    Sin embargo, los trabajos para la recuperación de las otras vías se harán de manera nocturna por razones de seguridad operacional y, así, se extenderían preliminarmente hasta el jueves.

    Autoridades de la zona solicitaron la apertura del Cruce Pinares para evitar congestión vehicular durante los próximos días.

    Más sobre:ActualidadNacionalChiguayanteEFE Sur

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