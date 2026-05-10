SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Aranceles y Estado de Derecho

    Josefina MontenegroPor 
    Josefina Montenegro
    Trump aranceles recíprocos BRENDAN SMIALOWSKI

    En febrero de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que la International Emergency Economic Powers Act —una ley de 1977 diseñada para enfrentar emergencias económicas internacionales— no autorizaba al presidente Donald Trump a imponer determinados aranceles sobre la mayoría de las importaciones. El fallo avaló argumentos previos de cortes inferiores, entre ellas los del Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU., que en mayo de 2025, ya había declarado ilegales esos gravámenes por exceder las facultades conferidas en la normativa.

    El punto jurídico es relevante. Los aranceles tienen naturaleza tributaria y, por regla general, corresponden al ámbito de atribuciones del Congreso. Si bien en materia comercial pueden existir delegaciones al Ejecutivo, la pregunta era si esa delegación existía en los términos invocados. La Corte estimó que no. Por eso, el debate de fondo no era si Estados Unidos podía proteger su industria o corregir desequilibrios comerciales. La pregunta era anterior, si el instrumento jurídico utilizado permitía hacerlo de esa manera.

    Esa distinción importa pues en un Estado de Derecho, los fines económicos no reemplazan la legalidad de los medios. Una política pública puede perseguir objetivos legítimos, pero requiere competencias claras y controles institucionales. A veces se mira el Derecho como una restricción, pero episodios como este recuerdan lo contrario. La certeza jurídica no es una aspiración; es parte de la infraestructura que permite planificar, invertir, contratar, importar y exportar.

    La consecuencia económica del fallo de la Corte Suprema no fue menor. El gobierno estadounidense debería devolver más de US$166.000 millones recaudados por los aranceles posteriormente anulados. Miles de empresas ya han demandado buscando recuperar lo pagado. Detrás de esas cifras hay exportadores que absorbieron mayores costos, compañías que ajustaron precios, consumidores que pagaron más y cadenas de suministro que operaron durante meses bajo incertidumbre.

    Lo ocurrido muestra que incluso las políticas económicas de mayor impacto están sujetas a límites jurídicos, y que cuando esos límites son discutidos o redefinidos, la incertidumbre se transmite rápidamente a la economía real. Encarece los costos de las empresas, la relación con sus proveedores, las decisiones de inversión y, finalmente, la confianza. Incluso la devolución posterior de recursos no repara completamente el daño causado por decisiones adoptadas en un contexto cambiante.

    Pero el fallo tampoco cerró la discusión, sino que la desplazó a otro terreno. Tras la decisión judicial, el Gobierno estadounidense comenzó a buscar nuevos instrumentos para sostener una política comercial más restrictiva. De hecho, hace pocos días, anunció que va a imponer un arancel del 25% a los automóviles y camiones fabricados en la Unión Europea. Europa ha respondido defendiendo la vigencia de los acuerdos y dejando abiertas otras posibles reacciones.

    La secuencia es más importante que cada episodio por separado. Muestra que el comercio internacional entró en una etapa menos predecible, más expuesto a disputas legales y a decisiones políticas. Durante décadas, muchas empresas tomaron decisiones bajo el supuesto de una globalización relativamente estable con menores barreras, mayor integración y reglas conocidas. Hoy ese supuesto está en revisión. El riesgo comercial ya no puede analizarse separado del riesgo jurídico y geopolítico.

    En este caso, la sentencia cumplió un rol institucional fundamental al corregir el uso de un instrumento legal que la Corte estimó improcedente. Pero también mostró que, mientras una medida económica se aplicó, se litigó y finalmente se resolvió, las empresas ya tomaron decisiones. La institucionalidad puede corregir el rumbo; lo que no siempre puede hacer es borrar completamente los efectos de la incertidumbre.

    Para Chile, una economía abierta, el mensaje también es claro. No tenemos el tamaño para definir las reglas globales, pero sí podemos fortalecer aquello que en un mundo incierto y tensionado entre potencias, se vuelve más valioso. Ello es la certeza, el cumplimiento de acuerdos, la seriedad institucional y la capacidad de ser un socio confiable. En conclusión, el respeto al Estado de Derecho es una ventaja competitiva.

    Más sobre:ArancelesComercio exteriorJosefina Montenegro:PulsoLT DomingoOpinión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canarias bloquea desembarco de crucero con casos de hantavirus y exige salida inmediata de pasajeros de Tenerife

    Imputado por porte de armas y drogas en sede Duoc de Maipú quedó en prisión preventiva

    23 países implicados y “operativo inédito”: crucero con brote de hantavirus atracará en Tenerife este domingo

    Accidente ferroviario en Chiguayante: EFE Sur confirma suspensión de servicio en la zona para el lunes

    Han Kang: “La ciencia y el arte se formulan la misma pregunta: ‘¿qué hacemos aquí?’”

    El pirata tuerto: un relato de Jaime Bayly

    Lo más leído

    1.
    Lo precioso de los libros

    Lo precioso de los libros

    2.
    Homo academicus

    Homo academicus

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Ecuador por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Ecuador por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Imputado por porte de armas y drogas en sede Duoc de Maipú quedó en prisión preventiva
    Chile

    Imputado por porte de armas y drogas en sede Duoc de Maipú quedó en prisión preventiva

    Accidente ferroviario en Chiguayante: EFE Sur confirma suspensión de servicio en la zona para el lunes

    Evelyn Matthei advierte “exceso de trabas e incertidumbre” en mercado inmobiliario

    Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable
    Negocios

    Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable

    IPC de abril sube menos de lo esperado y se enfría la opción de que el BC suba la tasa de interés en junio

    Hacienda modera expectativas de llegar a déficit estructural cero en 2030

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU
    Tendencias

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico

    Pentágono libera nuevos archivos sobre ovnis: los registros más llamativos tras la desclasificación

    El Clásico que vale LaLiga: Barcelona quiere dar una inédita vuelta olímpica en la cara de un Real Madrid quebrado
    El Deportivo

    El Clásico que vale LaLiga: Barcelona quiere dar una inédita vuelta olímpica en la cara de un Real Madrid quebrado

    Los silenciosos días de Nelson Acosta en medio de una tormenta

    La Sangre Cruzat vuelve al ring: Junior defiende su título mundial para seguir con el legado familiar

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Han Kang: “La ciencia y el arte se formulan la misma pregunta: ‘¿qué hacemos aquí?’”
    Cultura y entretención

    Han Kang: “La ciencia y el arte se formulan la misma pregunta: ‘¿qué hacemos aquí?’”

    El pirata tuerto: un relato de Jaime Bayly

    El peso de la trama

    Canarias bloquea desembarco de crucero con casos de hantavirus y exige salida inmediata de pasajeros de Tenerife
    Mundo

    Canarias bloquea desembarco de crucero con casos de hantavirus y exige salida inmediata de pasajeros de Tenerife

    23 países implicados y “operativo inédito”: crucero con brote de hantavirus atracará en Tenerife este domingo

    Quién es Narges Mohammadi, la premio nobel de la paz iraní cuyo estado de salud genera presión internacional

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?
    Paula

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño