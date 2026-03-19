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    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Giovanni Angelo Becciu, el primer cardenal condenado por la justicia del Vaticano, enfrentará un nuevo juicio tras la anulación del proceso por “errores y pruebas ocultas” de la fiscalía. Esto es lo que se sabe del caso.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir. Foto: ARCHIVO.

    Hace tres años, en 2023, Giovanni Angelo Becciu se convirtió en el primer cardenal condenado por un tribunal penal del Vaticano.

    El hombre, que fue uno de los funcionarios más poderosos de la Santa Sede y que aspiraba a ser papa, fue hallado culpable por delitos financieros: fraude, malversación de fondos, abuso de poder, lavado de dinero y extorsión. Lo condenaron a cinco años y medio de prisión.

    Becciu era jefe de gabinete del papa Francisco y el caso se convirtió en “el juicio del siglo” para la iglesia y los medios de comunicación que cubrieron el proceso.

    Sin embargo, hace pocos días, el tribunal aceptó su apelación, por lo que será nuevamente juzgado. Esto, porque el hombre alegó que la fiscalía ocultó pruebas durante el proceso original. De esta manera, por errores de procedimiento, volverá a tener un nuevo proceso que podría cambiar (o no) su condena.

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir. Foto: ARCHIVO.

    Qué se sabe del polémico caso de Giovanni Angelo Becciu

    Era 2019 cuando los fiscales del Vaticano apuntaron al cardenal Angelo Becciu y otras nueve personas por fraude, malversación de fondos, abuso de poder, lavado de dinero y extorsión.

    Esto, por una gran operación financiera: se compró un edificio de lujo en Londres, una inversión de más de 400 millones de dólares que se hizo con fondos gestionados por la Santa Sede.

    Según la fiscalía, las personas implicadas “estafaron” a la Santa Sede con decenas de millones de euros en honorarios y comisiones y luego la extorsionaron. Le exigieron 15 millones de euros para ceder el control del edificio.

    De acuerdo a la sentencia, Becciu tuvo responsabilidad en dos aspectos de las maniobras irregulares de esta compra que usó dinero de la Secretaría de Estado. Además, la investigación destapó otras polémicas, entre ellas, una transferencia a una organización benéfica dirigida por su hermano y otros movimientos en los que no usó de forma correcta los fondos del Vaticano.

    Finalmente, en 2023 lo hallaron culpable y lo condenaron a cinco años y medio en prisión. No obstante, Becciu siempre abogó por ser inocente. Y ahora que su apelación fue aceptada, volverá a ser juzgado.

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir. Foto: ARCHIVO. GUGLIELMO MANGIAPANE

    Por qué habrá un nuevo “juicio del siglo” en el Vaticano

    El pasado martes 17 de marzo, el tribunal de apelaciones aceptó la apelación de Becciu y dictaminó que la fiscalía del Vaticano cometió errores de procedimiento y ocultó pruebas de forma “injusta”, por lo que es necesario comenzar un nuevo juicio.

    El documento, de 16 páginas, asegura que los acusados del “juicio del siglo” desconocían que el papa Francisco había hecho una modificación legal secreta que permitió que sus fiscales actuaran sin supervisión judicial.

    Es por esto que el próximo 22 de junio, comenzará un nuevo juicio: los acusados que fueron hallados culpables anteriormente serán juzgados solo por los cargos por los que fueron condenados en 2023.

    Mientras tanto, la condena original de prisión de Becciu fue suspendida hasta que concluya este proceso.

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