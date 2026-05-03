PDI investiga robo en Municipalidad de Freire: sujetos se llevaron dinero y otras especies
Desde la Bicrim de Pitrufquén señalaron que los delincuentes escalaron por el inmueble y entraron a través de un forado.
Por solicitud de la Fiscalía de Flagrancia, la Policía de Investigaciones se encuentra investigando un robo en lugar no habitado en la Municipalidad de Freire, en que sujetos sustrajeron dinero y otras especies.
El subprefecto José Luis Lamilla, jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Pitrufquén señaló que los sujetos “a través del escalamiento y posteriormente a través de un forado ingresaron al interior de las dependencias municipales”.
Luego de registrar el lugar se llevaron aproximadamente $160.000 en efectivo.
Actualmente continúan las diligencias para dar con la identidad de los autores del hecho, como el análisis de cámaras de seguridad y empadronamiento de testigos.
Además, peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI se encuentran levantando evidencia en el lugar.
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