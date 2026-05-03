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    El gran sacrificio que realiza Ignacio Vásquez para ganarse un lugar en la U de Fernando Gago

    El joven delantero juega con una lesión crónica en su hombro derecho y antes de cada encuentro debe inyectarse analgésicos. "Hay que hacerlo porque quiero estar por el equipo", reveló tras la goleada a La Serena.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Vásquez juega con una lesión crónica en su hombro. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Una de las figuras de la goleada que le propinó Universidad de Chile a La Serena, por la Copa de la Liga, fue Ignacio Vásquez. El joven delantero marcó un gol (44′), entregó una asistencia en La Portada y fue elegido la figura del partido por la transmisión oficial.

    “Estoy muy contento por la victoria, Necesitábamos ganar con contundencia... Y estoy mostrando mi juego, que es encarar, por lo que estoy muy agradecido con mis compañeros y con el ‘profe’ Fernando Gago”, aseguró el extremo izquierdo en el micrófono de TNT Sports.

    Y no podía ser de otra forma, pues -luego de la llegada del entrenador argentino- Vásquez adquirió estelaridad en la oncena estudiantil. Si bien ya ingresaba algunos minutos desde la banca con Paqui Meneghini, Gago lo manda desde el inicio en su estreno en la Copa de la Liga (derrota ante La Calera).

    Desde entonces, lleva cinco partidos entrando desde el primer minuto y dos en el segundo lapso (ante Ñublense y Everton por la Liga de Primera). Sin embargo, todas sus presencias conllevan un enorme sacrificio.

    En los últimos días de marzo, el oriundo de San Bernardo sufrió un esguince acromioclavicular grado 2 en su hombro derecho y aunque en los primeros diagnósticos, se afirmó que debería estar un mes fuera de las canchas, él prefirió el camino más difícil: inyectarse analgésicos para no sentir molestias en la cancha.

    “Esa vez me caí, tuve un golpe y nunca paré. Era una lesión que tenía que parar un poco, pero yo quería estar en todos los partidos y me está tocando pincharme el hombro para no sentir dolor. Hay que hacerlo porque quiero estar por el equipo”, confesó en la ya mencionada televisora.

    Vásquez estuvo más de un año sin celebrar un gol. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Más de un año sin anotar: la otra mufa que mató

    Ignacio Antonio Vásquez González dio sus primeros pasos en el fútbol profesional con la camiseta de Cobresal, pero su buena participación en el Sudamericano Sub 17 2023 lo llevaron al Centro Deportivo Azul.

    Al año siguiente se hizo presente en 15 juegos y luego fue perdiendo protagonismo en la segunda temporada de Gustavo Álvarez en la dirección técnica (2025), a tal punto que sólo apareció en dos cotejos.

    Por lo mismo, tuvo pocas oportunidades de marcar en el arco contrario y mantuvo una larga sequía. La misma que comenzó en la goleada de la U a Cobreloa por la Liga de Primera 2024 (4-0), donde el santiaguino marcó a los tres minutos, y que terminó este sábado 2 de mayo ante los papayeros.

    Desde pequeño me gustó jugar medio pichulero como le dicen. He visto los memes. Creo que la confianza del equipo y el técnico es lo más importante. Mi forma de jugar no cambia, pero con confianza es otra cosa”, se autodefinió el ariete.

    Y confesó que su ídolo es Neymar. “Siempre me gustó. Para mí era… me encantaba lo que hacía lo de la pelota. Me falta mostrar cosas de Neymar, tengo cositas de él. Me gusta mucho lo que hacía Alexis Sánchez en la selección chilena. Lo vi desde chico”, concluyó.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileIgnacio VásquezLiga de PrimeraFútbolCampeonato ChilenoFernando Gago

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