¿Aún tiene presente a la U? El curioso lapsus de Gustavo Álvarez tras su primer triunfo con San Lorenzo

Gustavo Álvarez vivió su primera alegría en San Lorenzo. El extécnico de Universidad de Chile se impuso ante Estudiantes de La Plata por la mínima y consiguió su primer triunfo con el Ciclón.

Tras el encuentro, el entrenador de 53 años valoró el resultado y continuó pregonando un discurso conocido en Chile: ir partido a partido. “También lo dije en la primera conferencia, que es ganar siempre el próximo partido, parece redundante, pero este tipo de clubes te obligan por una cuestión lógica cada partido”, señaló.

A continuación, Álvarez protagonizó un particular momento que rápidamente se viralizó. Tuvo un lapsus al confundir los torneos que está disputando San Lorenzo. Se refirió a la Copa Chile cuando quería hablar sobre la Copa Argentina.

“Nosotros, en el torneo nacional, en la Copa Sudamericana y lo que resta de Copa Chile, nos prepararemos siempre para ganar el próximo partido”, añadió en su análisis Álvarez, que pareciera aún tener presente su etapa en el fútbol chileno y la U.

“También dijo que si pensamos de esa forma y la multiplicamos por la cantidad de partidos que hay en el año, no hay objetivo más ambicioso que ese. Hoy lo que tenemos en mente es un festejo medido, que nos da tranquilidad, pero ya hay que centrarse de la mejor forma para ganar el miércoles”, cerró el técnico del Ciclón.