Ya tiene más puntos que en el Torneo 2023: la U fluye para golear al afligido Cobreloa

Un duelo con historia, cuyos protagonistas atraviesan realidades totalmente opuestas. Y esos momentos contrapuestos se reflejaron en la cancha del Estadio Nacional. Universidad de Chile, líder del Campeonato Nacional y candidato al título, superó al afligido Cobreloa, cuya pelea está en mantener la categoría, en la temporada que representa su retorno a Primera División. Fue 4-0 a favor de los azules, para reafirmar su posición de privilegio.

Era la ocasión ideal para los laicos de tener una actuación más convincente y holgada en condición de local. Los de Gustavo Álvarez llegaron al choque ante los naranjas ganando solo un tercio de lo que jugaron en casa (tres victorias en nueve cotejos): 14 puntos de 27 posibles. Y todos esos triunfos fueron 1-0: sobre Audax Italiano, O’Higgins y Copiapó. Para ese afán, el ex DT de Huachipato presentó novedades. Si bien la estructura 4-3-3 parece afianzada, los interpretes fueron distintos.

Nicolás Guerra entró como centrodelantero, en lugar de Cristian Palacios, lo que deja en una posición secundaria a Luciano Pons. Además, el juvenil Ignacio Vásquez fue el puntero izquierdo, tomando el lugar del suspendido Leandro Fernández. Más allá de los nombres propios, la U no tuvo mayores complicaciones para superar a un adversario de escasa resistencia, que no le hace honor a su rica historia. Lo que presentó Cobreloa en Ñuñoa, de la mano de Dalcio Giovagnoli, no dista tanto de lo que hacía con Emiliano Astorga, que terminó saliendo por malos resultados.

Pasaron apenas tres minutos y los azules abrieron la cuenta. Fue Ignacio Vásquez el autor del 1-0, mediante un remate bajo tras pase de Guerra. Se trató del primer tanto del futbolista en torneos de Primera División. Los nortinos ni se acomodaban en la cancha y ya estaban en desventaja.

Los movimientos de la U en ataque alteraban cualquier atisbo de orden que intentaba la visita. A eso, le añadieron eficacia, para aprovechar las oportunidades generadas. A través de la pelota detenida llegó el 2-0, en los 18′, con Matías Zaldivia. El ex Colo Colo conecta un pivoteo de Poblete, luego de una acción preparada.

Fue el mejor escenario posible para el elenco del chuncho: contar con una ventaja en el marcador, temprano, y empezar a administrar el desarrollo del partido casi sin contrapeso. Para irse al descanso con más holgura, Nicolás Guerra hizo el 3-0 en el tiempo añadido, mediante una media vuelta en el área, batiendo a Nicolás Avellaneda. De los cuatro remates a portería que registró la U en los 45′ iniciales, tres acabaron en gol.

¿Qué iba a hacer Cobreloa en el segundo tiempo? Giovagnoli metió a Javier Parraguez, para hacerle compañía a Insaurralde. Eso sí, tampoco podía correr tanto riesgo para no encajar más goles (su diferencia de gol es del terror, pensando en la definición del descenso).

Con el manejo prolijo del balón como herramienta ofensiva y tres goles en el bolsillo, la Universidad de Chile tenía espalda como para dosificar. Y así fue. A la hora de partido, Álvarez sacó de la cancha a Zaldivia, Díaz y Aránguiz.

El duelo, como expresión de lucha, estaba finalizado. Si llegaba un gol más, era anecdótico. El resultado no peligraba en lo más mínimo. En el final, Maxi Guerrero hizo el cuarto con un cabezazo.

Más puntos que en 2023

Con esta victoria, la U reafirma su primera posición, llegando a los 43 puntos. Le saca siete unidades a Colo Colo, que tiene dos partidos menos (ante Everton y Huachipato).

Pero hay otra situación que le puede generar alivio a la entidad que preside Michael Clark. Al vencer a Cobreloa, los azules superaron el puntaje que hicieron en todo el Torneo Nacional 2023: 40 puntos en 30 fechas. La U no superaba la barrera de las 40 unidades desde el campeonato de 2020, cuando alcanzó 52.

Ahora, el cuadro laico le deja la presión a sus perseguidores (Colo Colo, la UC y Coquimbo Unido). El puntero ya hizo lo suyo.

Ficha del partido

U. de Chile: G. Castellón; F. Hormazábal, F. Calderón, M. Zaldivia (60′, F. Formiliano), M. Morales (84′, M. Sepúlveda); I. Poblete, M. Díaz (60′, E. Ojeda), Ch. Aránguiz (60′, L. Assadi); M. Guerrero, N. Guerra (66′, L. Pons) e I. Vásquez. DT: G. Álvarez.

Cobreloa: N. Avellaneda; J. C. Soto (46′, N. Palma), B. Tapia, M. Brasil (84′, R. González), J. Espejo; C. Bravo (62′, B. Valdés), L. García (73′, M. Borgnino), J. Leiva, M. Sandoval, P. Romero (46′, J. Parraguez); y C. Insaurralde. DT: D. Giovagnoli.

Goles: 1-0, 3′, Vásquez, tiro bajo tras pase de Guerra; 2-0, 18′, Zaldivia, conecta tras pivoteo de Poblete; 3-0, 45′+3′, Guerra, remate de media vuelta; 4-0, 90′, Guerrero, con un cabezazo.

Árbitro: G. Philippe. Amonestó a Morales (U); Insaurralde, Tapia, Sandoval (C).

Estadio Nacional. Asistieron 34.690 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.