El corte de Ricardo Gareca: los jugadores que no volvieron a la Roja tras el fracaso en la Copa América

La Copa América dejó varios heridos en Chile y así lo plasmó la nueva convocatoria de Ricardo Gareca para la Selección Chilena. El adiestrador argentino entregó la nómina para los duelos eliminatorios con Argentina (5 de septiembre) y Bolivia (10 de septiembre) y seis de los nombres que estuvieron en el torneo continental no dirán presentes en esta oportunidad.

“Lógicamente que no fue lo que fuimos a buscar. Fuimos a buscar la clasificación y bueno, no se dio, estoy apenado porque teníamos mejores expectativas”, dijo en su oportunidad el estratega transandino y por eso no dudó en golpear la mesa.

Fue así como en la defensa dejó fuera al joven valor de Audax Italiano, Nicolás Fernández, para sumar a Felipe Loyola. El cambio de igual forma se explica porque el jugador de Independiente estaba lesionado (esguince de segundo grado en la sindemosis) para la competencia que se realizó en Estados Unidos.

Por su parte, en la zona de volantes, sale César Pérez (Defensa y Justicia) y Esteban Pavez (Colo Colo) para dar paso a Williams Alarcón (Huracán), Vicente Pizarro (Colo Colo) y Claudio Baeza (Toluca). Cambios que se explican sólo por el gusto futbolístico de Gareca, ya que ninguno de los “nuevos” estaba imposibilitado de estar en la Copa América y ni Pérez ni Pavez hoy se encuentran con dolencias.

Eso sí, Pizarro pasa por un gran momento en el Cacique y fue una de las figuras destacadas en la clasificación de los albos a cuartos de final de la Copa Libertadores y Alarcón con Baeza se reunieron con el DT en la gira que hizo en la previa de esta convocatoria.

Por último, en la delantera es dónde más cambios existen. La falta de gol en Chile ya es un problema latente y, por lo tanto, el seleccionador busca nuevas variantes por las bandas para así crear más chances de anotar en el arco contrario.

Por lo mismo, Marcos Bolados, Cristian Zavala (ambos de Colo Colo) y Maximiliano Guerrero le entregarán su tricota a Bruno Barticciotto (Talleres), Jean Meneses (Toluca) y Cristian Palacios (Colo Colo).

Bolados no convence del todo en el Cacique, pese a las chances que le entrega Jorge Almirón, Zavala no es titular indiscutido y Guerrero tuvo una lesión que lo alejó de las canchas y recién volvió al ruedo hace un par de semanas.

Por último, Igor Lichnovsky y Alexis Sánchez se quedan fuera por estar imposibilitados de jugar (Lichnovsky fue operado del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y Sánchez posee una distracción contusa miofascial en el gemelo medial de su pierna izquierda), mientras que Claudio Bravo se encuentra sin club y aún no define si seguirá en el fútbol profesional o pasará a retiro.