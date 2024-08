A Gareca se le pierde el líder del camarín: la desesperada búsqueda del técnico de la Roja a días de visitar a Argentina

Este viernes, Ricardo Gareca cumplirá un rol crucial. El técnico de la Roja entregará la lista con que afrontará los compromisos ante Argentina y Bolivia. Por un lado, esos duelos marcarán su debut con el combinado nacional en las Eliminatorias. Por otro, revisten desde ya la obligación de sumar. El combinado que recibió de manos de Eduardo Berizzo está fuera de la zona de clasificación para el Mundial que México, Estados Unidos y Canadá organizarán en 2026.

La presión es evidente y manejarla necesita el respectivo soporte. Sin embargo, en las últimas horas el entrenador recibió un golpe durísimo: no podrá contar con Alexis Sánchez, una condición que podría llegar incluso hasta la fecha eliminatoria de octubre. El Niño Maravilla, quien acaba de volver al Udinese, se lesionó en una práctica del equipo friuliano. Según el parte médico entregado por el Udinese este martes, el delantero padece una dolencia muscular: “distracción contusa miofascial en el gemelo medial de la pierna izquierda”. La Gazzetta dello Sport informó que la dolencia del goleador histórico de la Roja se produjo cuando se ejercitaba solo, una costumbre en su caso. Mientras que el periódico Messaggero Veneto señaló como causa “un exceso de energía” por parte del formado en Cobreloa. Es decir, pagó el precio de un sobreesfuerzo.

Se le pierde el líder

Si la ausencia del tocopillano supone un perjuicio considerable en materia estrictamente futbolística, hay otra brecha que se le abre al técnico por la imposibilidad de contar con su principal figura: la carencia de un líder en la lista que dará a conocer en las próximas horas. En el caso del Niño Maravilla, el reconocimiento grupal va por el lado de sus excepcionales condiciones técnicas más que por su personalidad. “Chile necesita ir encontrando un líder, que puede ir surgiendo. Se empieza a gestar solo, en el compromiso con el grupo, en lo que podamos ver nosotros, en el campo de juego y fuera, también. Hoy por hoy, hay jugadores muy importantes, pero no puedo decir quien podrá ser el líder de la Selección. Tendrá que ir formándose, apareciendo. Alguien tendrá que asumir ese rol, que no es tan sencillo”, reconoció Gareca en la conferencia en la que oficializó la lista para los choques en el Monumental de River y el Estadio Nacional.

La consideración, en este caso, no solo incluye al exdelantero del Inter de Milán. Ahí radica el problema de fondo. En esta convocatoria tampoco estará Claudio Bravo, el capitán del ciclo más exitoso en la historia del fútbol chileno. El guardameta aún no definde su futuro. Después de terminar su vínculo con el Betis y de disputar la Copa América, recibió propuestas de Arabia Saudita y Estados Unidos, que no concretó. No ha vuelto a entrenar, al menos formalmente, con un plantel. Gareca no lo considerará en el listado. Lo adelantó públicamente.

Ricardo Gareca, técnico de la Selección. (Foto: Photosport)

La sucesión en la portabilidad de la jineta de la Roja tampoco aparecerá. Gary Medel tampoco será incluido en la nómina. El Pitbull viene dando señales concretas de que su paso por el combinado nacional ya está concluido. Los movimientos del Tigre han sido en la misma línea: no le llevó a Estados Unidos. La misma lógica se puede aplicar en el caso de Arturo Vidal. Con un agregado. El Rey atraviesa por un período de inestabilidad física que le tuvo a maltraer en la serie que Colo Colo le ganó a Junior en la Copa Libertadores. Su último paso por la Selección fue en septiembre del año pasado, cuando se lesionó gravemente en el duelo ante Colombia.

“Lo que pasa es que hace rato que debieron buscar nuevas alternativas que fueran reemplazando a esos muchachos que nos dieron esos triunfos maravillosos. Tendrá que aparecer la capacidad y el liderazgo que les permite estar en la Selección. Hay que descubir quienes pueden tomar ese rol. Tampoco es automático”, advierte Jorge Aravena, exseleccionado nacional y figura de la Roja entre mediados de los 80 y principios de los noventa.

El nuevo capitán

A simple vista, hay pocos candidatos para un rol simbólico, pero trascendente en los planteles: el de capitán. De los miembros de la Generación Dorada, el único disponible es Mauricio Isla. El Huaso retoma su nivel en Colo Colo. El currículo juega en su favor. Y, con él, la capacidad para transmitirle calma a un equipo predominantemente joven.

Luego, hay que revisar posibilidades. Por antigüedad, por ejemplo, son opciones Guillermo Maripán y Erick Pulgar. Por actualidad, sin embargo, hay una corriente que puede cobrar relevancia: la de los ‘argentinos’. En ese subgrupo, meramente ilustrativo, vale aclarar, quien más notoriedad ha alcanzado es Rodrigo Echeverría. El volante de Huracán fue, por mucho, el jugador más destacado de la Roja en la Copa América. Esa condición, incluso, varió su estatus: en el país transandino pasó a estar en la mira de gigantes como Racing y Boca Juniors.

Otro candidato también actúa al otro lado de la cordillera: Paulo Díaz. El defensor ya es, con propiedad, un inamovible en River Plate, uno de los equipos más grandes de ese país. Los millonarios, de hecho, realizaron un importante esfuerzo económico para retenerle. La llegada de Marcelo Gallardo solo vino a fortalecer su posición. En su momento, fue el Muñeco quien más presionó para su fichaje. En el estelar equipo que, entre otros compromisos, enfrentará a Colo Colo por los cuartos de final de la Copa Libertadores, el jugador formado en Palestino parte con un lugar asegurado. “Paulo puede serlo porque está en un momento brillante de su carrera. No sé si todavía está listo Vicente Pizarro. Está joven aún. (Brayan) Cortés también. Para mí es el que debería jugar. Echeverría es un excelente jugador de fútbol. Fue de lo rescatable en la Copa. Tiene que demostrar la evolución que ha tenido en Argentina”, amplía el Mortero.

Otra opción es que Gareca, quien toma la decisión, se incline por alguien que haya desempeñado tal función a nivel de clubes. Ahí se le abre una chance a Gabriel Suazo, quien fue capitán de Colo Colo y cuenta con el respeto tanto de sus excompañeros como de los que ha ido conociendo más profundamente en Pinto Durán. El carrilero, sin embargo, está suspendido para el choque ante la Albiceleste.