Primaria contrarreloj: las fórmulas que evalúa Chile Vamos para Evelyn Matthei

Cuatro semanas justas restan para que los partidos puedan inscribir primarias presidenciales y en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), el panorama parece enredarse cada vez más para concretar una elección para Evelyn Matthei.

Con las dificultades de Demócratas para constituirse en todo el país y el posible arribo de Rodolfo Carter al Partido Republicano como candidato a senador, en la coalición han empezado a evaluar otros escenarios, mientras mantienen la apuesta de acordar una primaria lo más amplia posible. Esto, pese a la ya reiterada negativa de José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario).

Así, a 27 días de la inscripción, en la colectividad saben que están contra el tiempo para acordar una primaria y, por lo mismo, hoy día son varios los escenarios que se manejan. Y es que según explican, dentro de la coalición una mayoría coincide en que la primaria debe ir sí o sí, por lo que de ser necesario, hay disposición para adaptarse a las circunstancias.

“El plan A es una primaria amplia que participen todos, el plan B aún no lo hemos discutido en Chile Vamos. Por ejemplo, una primaria sin la participación de republicanos y libertarios. Y si la respuesta es que sí vamos a hacer la primaria (acotada), mi opinión es que participen todos los que quieran, pero esa es una posición mía”, dijo en CNN Radio el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

Al mismo tiempo, en Radio Agricultura Matthei aseguró que “los partidos tienen el rol de decidir si vamos a primarias o no, yo no voy a estar poniendo ningún tipo de condición ni de nada (…). Yo estoy dispuesta y disponible a hacer lo que sea necesario, con quienes sea necesario, cuando ellos lo determinen”.

En el bloque, eso sí, la principal apuesta es que la senadora de Demócratas sea parte de esa elección y para eso se mantienen atentos a que la tienda pueda constituirse en las tres regiones que les faltan: Los Lagos, Los Ríos y Magallanes. El escenario, en todo caso, no es auspicioso y son varios los que ya dan por hecho que la senadora no podrá medirse con Matthei.

Así, en Demócratas ya han empezado a evaluar otros escenarios. Entre ellos, empezó a rondar la idea de que Rincón pudiera participar en calidad de invitada en una eventual elección. Lo que, en todo caso, afirman no tiene ningún asidero, pues de acuerdo al Servicio Electoral (Servel) las opciones son dos: la constitución del partido en todas las regiones o que la colectividad cuente con más de 35 mil militantes.

El tiempo corre en contra y Rincón lo sabe: tal como lo ha difundido a través de sus redes sociales, la abanderada ha aprovechado el receso legislativo para visitar las las tres zonas donde la colectividad aún no se constituye. En Magallanes, por ejemplo, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich (RN) -y quien colabora en el equipo de Matthei en temas de descentralización- hizo un llamado a firmar por Demócratas.

Edwin Navarro/Aton Chile

Mientras que en su paso por Osorno y Valdivia fue recibida por dirigentes locales como el expresidente del PRI, Hugo Ortiz de Filippi. “Hay mucha gente interesada en conocer nuestro proyecto para Chile y sumarse a contribuir”, escribió Rincón en su Instagram.

En Chile Vamos, de hecho, no descartan tomar un rol más activo -como el gesto que tuvo Radonich- para dar un impulso a la constitución de Demócratas, desplegando a militantes propios. Sin embargo, esa definición aún no se ha conversado.

Más allá de Rincón, otro de los factores que están sobre la mesa es el del exalcalde Carter. En los últimos días, el exjefe municipal se ha mantenido en contacto con las directivas de la coalición y -por ejemplo- sostuvo una reunión con la secretaria general de RN, Andrea Balladares, y también dialogó con el presidente de ese partido Rodrigo Galilea. Sin embargo, hasta el momento, no se le ha hecho un ofrecimiento concreto.

Así, de hecho, lo dijo el propio Carter, quien en entrevista con CNN, volvió a dar un ultimátum para que lo inviten a una primaria. “La próxima semana yo lo he transmitido claramente a Chile Vamos, la próxima semana es el límite, porque no tiene sentido seguir prolongando (…). Me perece más que razonable, por todo el tiempo que ha pasado, la próxima semana esto tiene que estar definido”, aseguró en entrevista con CNN.

La posibilidad de invitar a Carter no es algo que los partidos den por descartado, eso sí reconocen que es difícil que se pueda resolver de aquí a la próxima semana, ya que el tema aún no ha sido evaluado formalmente en los partidos. Lo cierto -dicen- es que la inquietud porque se vaya con republicanos para competir por un cupo en el Senado en Valparaíso es algo que podría terminar acelerando las gestiones.

Por lo mismo, en la UDI transmiten que como una primera señal ya se le ofreció la posibilidad de ir con cupo del partido a la zona. Esto, pese a que el exalcalde ha dejado claro que solo irá con el bloque en caso de poder participar de primarias.

Al respecto, en entrevista con Radio Cooperativa, la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann aseguró que “eso de los plazos no es tan bueno... Esos ultimátum no contribuyen (…). Efectivamente, Rodolfo ha manifestado siempre que tiene intenciones (de competir) y eso es algo que, desde Chile Vamos, se está evaluando. Evelyn Matthei siempre ha estado disponible para ir a primarias; ella quiere ir a primarias, pero nosotros, como su coalición, tenemos que hacerle ver la oportunidad”.

Su candidatura, en todo caso, está lejos de concitar el respaldo de toda la coalición, pues creen que es un candidato que podría terminar jugando en contra de Matthei.

Los otros nombres

En todo caso, las evaluaciones van más allá de Carter y Rincón. Por ejemplo, a las conversaciones por una primaria ya se sumaron Amarillos, desde donde han transmitido que si bien no se plegarán a una lista parlamentaria, sí están dispuestos a participar de una elección con Matthei con algún candidato independiente. Lo anterior, ya que al igual que Demócratas, todavía no logra constituirse a nivel nacional.

Al mismo tiempo, algunos están mirando la posibilidad de sumar a Harold Mayne-Nicholls, quien desde ayer comenzó formalmente con la búsqueda de patrocinios para inscribir su candidatura.

21 FEBRERO 2025 HAROLD MAYNE-NICHOLLS PERIODISTA EX PRESIDENTE ANFP FOTO PABLO VÁSQUEZ R.

Pese a esto, en la coalición recalcan que en ningún caso han empezado contactos formales con el expresidente de la ANFP y que primero deben evaluar cuál es su domicilio político y las coincidencias que comparten.

Consultado por La Tercera, Mayne-Nicholls aseguró que “no me siento cómodo con ninguno de los dos sectores, ni izquierda ni derecha, mi candidatura es independiente, de centro, pero siempre estoy dispuesto a sentarme a conversar. En menos de 24 horas conseguimos cerca de mil patrocinios”.

Respecto a si ha sostenido conversaciones con Chile Vamos, afirmó que algunos dirigentes lo contactaron hace tres semanas con el objetivo de evaluar su participación en una primaria y le aseguraron que lo volverían a llamar. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha sostenido más conversaciones.