Las razones de Winter para abrirse a ser el abanderado del Frente Amplio

Lo que en el Frente Amplio esperaban concretar el 15 de marzo, terminará por ocurrir 19 días después. Este jueves el comité central proclamará a su abanderado presidencial, y el diputado Gonzalo Winter es quien más respaldos tiene para asumir esta tarea y todo indica que así será. El parlamentario transitó de un “no” que parecía “definitivo” a una reflexión y posterior apertura a esta posibilidad.

Tras la negativa del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, a asumir el desafío de ir a una primaria, la decisión de la mesa directiva fue apostar por Winter, pero chocó con la reticencia del parlamentario que no estaba cómodo con ser el Plan B de la colectividad que en paralelo también ha mantenido conversaciones con la embajadora en México, Beatriz Sánchez.

En privado, Winter enumeró una serie argumentos personales para rechazar la opción de ser el candidato del partido: reciente paternidad, sus dudas de ir a la reelección y pasar a la segunda línea de la política para estar más tiempo con su familia; que su figura representa a la izquierda y podría generar distancia con el electorado de centro en caso de ganar la primaria; y su deseo (ya frustrada) de ser presidente de la Cámara de Diputados o ministro de Estado.

Por lo mismo, el trabajo de la directiva, presidida por su exjefa de gabinete, compañera de lote y amiga, Constanza Martínez, ha sido clave para que Winter reconsidere su postura. Han sido varios los contactos, y el mensaje central que se le ha transmitido al parlamentario es que su condición de militante del proyecto frenteamplista requiere su disposición.

El martes 18 de marzo, mientras estaba con licencia médica, Winter sostuvo una reunión con Martínez, el secretario general de la colectividad, Andrés Couble, y el vicepresidente, Simón Ramírez. Esa conversación se extendió por aproximadamente cuatro horas.

Quienes han estado con Winter aseguran que en el comité central del 15 el parlamentario se comenzó a abrir a la posibilidad, aunque no lo expresó. Ese día 13 dirigentes, que representaban a las distintas tendencias del partido lo destacaron como la opción para ser abanderado y buscar tomar la posta del Presidente Gabriel Boric. Según sus cercanos, ese gesto de apoyo transversal es también uno de los factores que lo hizo entrar en proceso de reflexión.

Ese sábado el discurso de la diputada Gael Yeomans, muchas veces disidente desde los tiempos de Convergencia Social, recordó los inicios de ambos como militantes y planteó que él es representativo del proyecto político del Frente Amplio. Winter valoró particularmente sus palabras.

Cartas

Tras el comité central, Winter comenzó a recibir correos electrónicos de forma masiva, donde representantes de las distintas tendencias, militantes de base y otros, le pedían que fuera el candidato presidencial.

Entre esas cartas está la de su compañera de lote, integrante del comité central y actual core de la RM, Ximena Peralta. “Recuerdo muy bien una mañana de marzo del año pasado que nos juntamos a desayunar abajo de tu oficina. No me había alcanzado a sentar cuando preguntaste, ‘¿vienes de nuevo a pedirme ser presidente del partido?’, a lo que me contesté que ‘esta vez que no’, porque pensaba que la Conti (Constanza Martínez) debería ser presidenta y tú, candidato a Presidente de Chile”, comienza el escrito.

En la carta, Peralta mencionó lo que ocurrió en el pleno del 15 de marzo y como la emocionó la ovación. Y finalizó diciendo “este sábado lo que se había conversado durante la última semana como un murmullo se convirtió en un clamor del partido. Y la dignidad de nuestro partido exige que tras esto se entable un nuevo diálogo con la dirección para reconsiderar lo planteado”.

Factor Sánchez

Todo quedará resuelto este jueves en el comité central, que sesionará a partir de las 19 horas, y donde la apuesta es que el evento tenga, en las afueras de la sede del Frente Amplio, una masiva presencia de militantes.

En la antesala, la presidenta del Frente Amplio dijo “estoy optimista, pero no puedo decir nada más (...). Nos ha ido bien”, como señaló este miércoles en la mañana en radio Universo.

Eso sí, Martínez sigue expresando que hay más nombres, aunque a diferencia del martes, esta vez acortó la lista y junto con Winter dejó como posibilidad a la embajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez. De esa manera sacó de los probables candidatos a la diputada Gael Yeomans, a quien había nombrado en entrevistas anteriores.

Sin embargo, en más de una oportunidad centró sus elogios al parlamentario y reconoció que “ha tenido también un apoyo muy mayoritario por parte del partido en el último comité central. También por tanto el trabajo que ha representado al interior del partido, pero también fuera de él”.

Y agregó, respecto a Winter: “Su debate de ideas, no simplemente de vocería, sino también de construcción política, es algo que es bien importante para nuestro partido y creemos que también puede hacer síntesis de todos esos liderazgos que hay en el partido”.

Fuentes en la colectividad descartan que Beatriz Sánchez se transforme en abanderada presidencial, lo que se condice con el apoyo que, tanto entre los miembros del comité central y en el congreso con la “Bancada W”, han respaldado la opción de Gonzalo Winter sea proclamado.