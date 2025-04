Los telefonazos y mensajes del PPD para evitar que el PS opte por un candidato propio en desmedro de Tohá

Un mensaje por WhatsApp le envió este martes en la tarde el presidente del PPD, Jaime Quintana, a su par del PS, Paulina Vodanovic. El objetivo fue uno solo: sondear la opción de que las directivas de ambos partidos se reúnan estos días para abordar el tema presidencial del Socialismo Democrático.

La colectividad que encabeza el senador Quintana entró en alerta luego de que los socialistas volvieran a instalar la idea de levantar un abanderado propio de cara a las elecciones primarias del oficialismo y así ratificar lo decidido en el comité central del 14 de diciembre pasado cuando acordaron levantar un postulante.

En el PPD están convencidos de que si el PS opta por ese camino, solo se debilitará la candidatura de su abanderada, Carolina Tohá -quien renunció al Ministerio del Interior para asumir el desafío-, debido a la dispersión de votos del sector, lo que podría favorecer a las cartas presidenciales del Frente Amplio o del Partido Comunista, colectividades que deben zanjar sus abanderados en los próximos días, pero cuyos nombres más probables son el diputado Gonzalo Winter (FA) y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC).

“Hay un riesgo real para el Socialismo Democrático en ir divididos a las primarias”, dijo este miércoles Quintana, en entrevista con La Tercera.

Si bien dentro del PS Tohá tiene varios dirigentes de peso que la apoyan -entre ellos, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el senador José Miguel Insulza-, lo cierto es que la exsecretaria de Estado no convence a la colectividad y cada vez se suman más voces que empujan la idea de llevar una carta propia.

La exministra del Interior, dicen en el PS, no entusiasma por varias razones: consideran que no es una carta competitiva, encuentran que no ha tenido un buen trato con el partido y la consideran poco carismática.

Entre los socialistas además piensan que el PPD es un partido que no ha tenido buen desempeño electoral en el último tiempo y que el PS debe demostrar que es un proyecto político vigente. Esta idea tomó más fuerza tras las elecciones internas, en la que votaron cerca de 16 mil militantes, por lo que creen que sería inentendible que un partido que ha dado pruebas de que tiene fuerza y que moviliza a sus adherentes se reste de presentar una carta propia.

Ese análisis, de hecho, ha estado sobre la mesa en las conversaciones que ha tenido la directiva socialista en los últimos días, y es la razón que explica que vuelva a asomar con fuerza la presidenta del partido, Paulina Vodanovic. La senadora, tras su buen resultado en la interna socialista que le permitió reelegirse, se ha vuelto a entusiasmar con la idea, según transmiten quienes han conversado con ella.

La parlamentaria, incluso, ha transmitido que está dispuesta a competir, si es que la militancia se lo pide. La timonel esta mañana, además, mandó un mensaje claro a sus socios. En entrevista con radio Pauta, Vodanovic manifestó: “La candidatura de Carolina Tohá es la del PPD. No es la candidatura del Socialismo Democrático”.

La senadora, además, ha ido ganando adeptos. El senador Gastón Saavedra, quien antes había dado su apoyo a Tohá, este martes, en entrevista con La Tercera, señaló que es “esencial que el partido lleve un candidato propio” y que Vodanovic “es una buena alternativa”.

Junto con eso, además, se sumaron los cuatro gobernadores regionales que tiene la colectividad: Pablo Silva (O’Higgins), Óscar Crisóstomo (Ñuble), Miguel Vargas (Atacama) y Luis Cuvertino (Los Ríos) quienes hicieron una declaración pidiendo una carta presidencial propia y entregando su respaldo a Vodanovic.

La senadora en las últimas horas, dicen en el PS, ha recibido múltiples mensajes de apoyo a una eventual postulación y recados del PPD para intentar persuadirla de lo contrario. Además del mensaje de Quintana, el exsenador Guido Girardi ha intentado convencer al PS, hablando con distintos personeros del partido, entre ellos, con la propia Vodanovic.

Junto con él, el exministro Sergio Bitar también ha hecho lo propio. Según afirman entre los socialistas, Bitar ha estado presionando y su pregunta habitual es: “¿Cuándo el PS proclamará a Tohá?”. El tono del exsecretario de Estado ha generado malestar debido a que consideran que lo está planteando como una exigencia.

En el PS, además, afirman que el propio ministro Elizalde ha estado llamando a algunos personeros de la directiva para persuadirlos de que no es buena idea que el partido opte por una candidatura propia y que se debe respaldar a la exministra del Interior.

Quienes han sabido de estas conversaciones entre el PS y el PPD cuentan que la timonel socialista habría explicado que el PS todavía no tiene fecha para el comité central debido a que están en proceso interno de reclamaciones por las elecciones internas. También ha dicho que la instancia podría ocurrir el 12 de abril -el mismo día que el PPD oficializará a Tohá- o incluso el 19 de este mes, lo que coincidiría con el aniversario del socialismo.

Sorpresa en el PPD

En el partido que preside Quintana vieron con estupor la arremetida de esta semana de Vodanovic y los socialistas. Más aún cuando hace tan solo unos días atrás la timonel del PS deslizó públicamente una opinión distinta.

Fue el 19 de marzo cuando los dirigentes del PPD vieron una señal positiva cuando Vodanovic pidió que su partido se plegara por Tohá en una entrevista con CNN Chile. “Tohá ha despegado en las encuestas y en la percepción ciudadana. Tiene fortalezas y potencial para ser una muy buena candidata”, afirmó esa ocasión.

Luego incluso fue un paso más allá: “Podríamos avanzar todos en empujar la candidatura de Carolina Tohá, también el Frente Amplio. Ahí serían tres partidos dándole una fortaleza enorme a una candidata”. Sus palabras fueron compartidas en una nota difundida en su propia página web www.paulinavodanovic.cl.

Que Vodanovic cambiara de postura dejó perplejo al PPD y el círculo más cercano de Tohá. De hecho. desde el entorno de la exministra dicen que lo que más molestó fue que esta jornada el expresidente del PS Osvaldo Andrade dijera en Radio Pauta que “si se levanta candidatura socialista (…) y hubiera dos candidatos en primarias, le sugeriría a Tohá que no concursara”.

Esto generó aún más desconcierto en el PPD ya que Andrade, el pasado 8 de marzo, afirmó en La Tercera que “el PS y el PPD deberían tener una sola candidatura en la primaria”.

Los PPD que apoyan a Tohá dicen que la opción deslizada por Andrade está totalmente descartada. Las mismas fuentes comentan que Tohá va a ser candidata sí o sí para la primaria oficialista, con o sin el PS.

Al mismo tiempo reconocen que la apuesta es “reconstruir el espacio del Socialismo Democrático” con una sola candidatura que demuestre ser una fuerza política y que la opción más competitiva para encarnar eso, según las encuestas, es Tohá. Por lo tanto, dicen, si el PS decide restarse es “evidente que ese espacio se debilita”.

El PPD además resiente que el PS quiera romper la tradición de ambos partidos, quienes siempre han llevado un candidato único. Así fue con el expresidente Ricardo Lagos y la expresidenta Michelle Bachelet. Pero también en la colectividad recuerdan el episodio de 2021 cuando el PPD bajó la candidatura del exministro Heraldo Muñoz para apoyar a la abanderada socialista Paula Narváez.

El plan B que no fue

El interés del PS por tener un candidato propio no es una novedad. Y no solo porque sea una decisión del comité central, sino que porque también han explorado el camino de levantar la opción del gobernador metropolitano, Claudio Orrego.

Antes de las elecciones regionales, ese plan tenía más fuerza por la expectativa de que Orrego pudiera ganar en primera vuelta y meterse al bolsillo un gran número de votos de la región más poblada del país.

De hecho, en el PS dicen que Vodanovic alcanzó a conversar -antes de las elecciones internas socialistas- el tema con Orrego, sin embargo, el asunto no prosperó.