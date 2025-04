¿Por qué Monsalve seguirá preso?: Fiscalía reveló que exsubsecretario usó su cámara, se metió a Signal y puso música con su teléfono la noche de los hechos

Siete minutos con cuarenta y ocho segundos.

Eso duró la resolución de la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía Carla Cappello al resolver la solicitud de revisión de medidas cautelares del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien está imputado por los delitos de violación y abuso sexual.

Faltaban 10 minutos para las 11.00 de este miércoles cuando el exdiputado PS hacía ingreso nuevamente a la sala C 103 para escuchar si su petición de dejar el Anexo Capitán Yáber para pasar a otra medida cautelar podía ser acogida. Sin embargo, sus anhelos de salir de prisión no fueron atendidos por el tribunal, quien optó por mantener la medida bajo la cual se encuentra desde el 19 de noviembre.

Cappello hizo un repaso de las presentaciones que hicieron en la audiencia tanto del defensor penal público de Monsalve, Víctor Providel; como de la querellante, María Elena Santibáñez, y de los fiscales Centro Norte Xavier Armendáriz, Francisco Jacir y Marcelo Borbarán, que comenzaron el martes y se extendieron hasta este miércoles.

Luego la jueza consideró que los nuevos antecedentes presentados por la Fiscalía “perjudican al imputado entregando más indicios del delito y de su participación”. Asimismo, el tribunal amplió el plazo de investigación en 75 días.

Las pericias clave para la Fiscalía

El Ministerio Público activó varias diligencias en las últimas semanas de cara a lo que sería la audiencia de revisión de medidas cautelares. De hecho, los resultados de estas fueron recibidos hace pocos días.

Es el caso de una informe que realizó la Policía de Investigaciones al teléfono que Monsalve entregó a Armendáriz y Jacir durante la noche del 15 de noviembre en la primera interacción con los investigadores. Los resultados de este peritaje fueron entregados por la policía el 28 de marzo. En el trabajo que realizaron los policías pudieron establecer que realizó muchas actividades en dicho aparato. Entre ellas, el uso de la plataforma de música Spotify, la cual utilizó entre la medianoche y las 2 de la mañana. Esta “abundante actividad en su teléfono celular”, dijo la jueza, se tradujo en al menos 10 interacciones con su teléfono, que también incluyeron el uso de Signal.

Con todo, el informe reveló que Monsalve uso la cámara del teléfono dos veces entre las 00.45 y la 1.18. Consultada la Fiscalía sobre qué hizo con la cámara, señalaron que “es materia de investigación”.

De acuerdo a la Fiscalía esto da cuenta de que tuvo “plena consciencia durante el transcurso de la noche en que ocurrieron los hechos”.

El otro informe que planteó la Fiscalía fue una nota explicativa de una perito respecto al informe del Servicio Médico Legal sobre las muestras de fluidos biológicos encontrados en la ropa de la denunciante. Esto, por las dudas que habría en cuanto a una supuesta contaminación cruzada y a la escasez de la muestra. La nota indicó que el resultado “es irrefutable” en cuanto a que las muestras encontradas pertenecen al imputado. “Si bien no es concluyente por sí mismo, la perito ha aclarado que toda la evidencia encontrada es compatible con el ADN del imputado, descartando la presencia de material genético de sexo masculino”.

La jueza Carla Cappello consideró que estos dos nuevos antecedentes eran clave para resolver que Monsalve se mantenga tras las rejas.

¿Monsalve buscará apelar ante la corte?

Providel, por su lado, planteó cuatro puntos en sus intervenciones. La declaración que dio Monsalve el 7 de enero, los mensajes entre el exsubsecretario y la mujer tanto antes como después de los hechos, el arraigo familiar del médico y el tiempo transcurrido en prisión.

En ese sentido, añadió que Monsalve nunca tuvo participación en la contratación de la mujer en Interior y que la liberación de los escoltas no “fue premeditada”, ya que no había este tipo de servicios para los fines de semana y “era normal que no lo acompañaran en esos días”. También expuso que el resultado de un informe del Servicio Médico Legal que se le hizo a la denunciante no era concluyente en relación a si hubo un acto sexual o no. Según el abogado, entre ambos había una “relación afectiva recíproca”.

Posterior a la resolución, Providel dijo que no estaba satisfecho con lo resuelto por el tribunal. “Creemos que los antecedentes que había aportado la defensa eran suficientes para desacreditar los delitos por los cuales está formalizado”, sostuvo tras cartón. Respecto a si van a apelar el fallo en la Corte de Apelaciones, dijo que este jueves se reunirá con Monsalve para resolver las acciones a futuro.

“Manuel Monsalve se encuentra tranquilo. Obviamente él como nosotros hubiéramos esperado una resolución distinta, una modificación de la medida cautelar, y él nos solicitó concurrir mañana en la mañana a una reunión de trabajo a Capitán Yáber”, agregó.

Fiscalía y querellante valoran fallo

Al finalizar la audiencia, Jacir se refirió a la nueva prueba presentada respecto al uso del teléfono, señalando que Monsalve tuvo “un intenso uso de su teléfono celular, de distintas aplicaciones, la noche del día 22 y la madrugada del día 23 de septiembre del año pasado”. Esto, dijo, descartaría que el imputado “no haya tenido conciencia de lo que estaba efectuando”.

También dijo que hay antecedentes de que la exautoridad borró conversaciones entre él y la mujer previo a la denuncia.

Por su lado, la abogada María Elena Santibáñez, quien en la audiencia afirmó que la denunciante se encuentra en un “estado emocional crítico”, valoró la resolución. “Estamos satisfechos con la resolución que se ha dado. Además, nosotros invocamos una segunda necesidad de cautela que tiene que ver con el peligro para la seguridad de la investigación, principalmente por el comportamiento posterior del imputado, cuestión que ha sido además resuelta de manera positiva por la magistrada”.

“En primer lugar, lo que nos interesa como equipo es velar por su bienestar emocional, como equipo jurídico, y además lo mismo pasa respecto del equipo que vela por su salud mental, esto es su psiquiatra y su psicólogo, y en ese sentido nos habían solicitado pedir que fuese secreta”, agregó.

En tanto, este miércoles la familia de Monsalve, quienes mantenían esperanzas de que este saliera de la cárcel, asistiría hasta el Anexo Capitán Yáber para visitarlo.