Dura baja para la Roja de Gareca: Alexis Sánchez no viene a las Eliminatorias y peligra para la doble fecha de octubre

Problemas para Ricardo Gareca. La Roja sumó una sensible baja para la próxima fecha doble de Eliminatorias, que se disputará en septiembre. Alexis Sánchez, flamante nuevo refuerzo del Udinese, se perderá los partidos ante Argentina, en Buenos Aires (jueves 5), y contra Bolivia, en Santiago (martes 10). El panorama puede ser incluso peor, ya que la lesión que sufrió mientras entrenaba en los últimos días es mucho más grave de lo que se creyó en un principio. Según información recabada por El Deportivo, en el cuerpo técnico del Tigre creen que el Niño Maravilla incluso peligra para los duelos clasificatorios de octubre y noviembre. En otras palabras, el tocopillano arriesga perderse los siguientes seis compromisos de la selección chilena rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Se trata de un gran dolor de cabeza para el técnico del combinado nacional, que necesita de sus mejores armas para recomponer el camino hacia la Copa del Mundo, pero también para mejorar la pésima imagen que dejó Chile en la Copa América recién pasada, donde apenas pateó al arco, no ganó ningún partido y no hizo un solo gol. Pese a las expectativas depositadas en su labor, el cuadro criollo estuvo muy lejos del nivel mostrado en los amistosos que jugó tras su llegada a la banca, a fines de enero del presente año.

La grave lesión de Alexis

Según el parte médico entregado por el Udinese este martes, el delantero padece una “distracción contusa miofascial en el gemelo medial de la pierna izquierda”. La Gazzetta dello Sport, uno de los diarios deportivos más prestigiosos de Italia, informó que la lesión del goleador histórico de la Roja se produjo cuando se ejercitaba solo, algo que Alexis acostumbra a realizar. Mientras que el periódico Messaggero Veneto señaló como causa “un exceso de energía” por parte del formado en Cobreloa. Una situación que no causa extrañeza en Juan Pinto Durán, donde conocen muy bien lo mucho que AS10 se exige a sí mismo.

Y aunque ambas publicaciones apuntan a que el atacante estará, al menos, un mes fuera de las canchas, lo cierto es que el panorama es bastante más complicado. Tanto, que ese plazo puede extenderse mucho más allá, según temen en la interna de la Selección, desde donde ya se contactaron con los médicos del equipo de Friuli para interiorizarse del real estado físico y de salud de la principal arma ofensiva de la Roja.

Después de varias semanas de incertidumbre, Sánchez finalmente tomó la decisión de volver al Udinese, el club que impulsó su exitosa carrera en Europa. Sin embargo, fue presentado recién el pasado 13 de agosto, a pocos días de iniciar la Serie A, por lo que llegó sin pretemporada. Esto terminó pasándole la cuenta, porque en su afán por apurarse y acelerar su puesta a punto, forzó más de lo debido y se “rompió”.

La reacción de Gareca en la Roja

La noticia de la lesión de Alexis fue un golpe bajo en Pinto Durán y, sobre todo, para Ricardo Gareca. Cuando asumió la banca de Chile, el Tigre dejó claro que su único objetivo era clasificar a Chile al Mundial 2026. No era ni la Copa América ni fortalecer las selecciones menores. “Estoy enfocado en la selección mayor en este proceso. Lo único que me interesa a mí es tratar de lograr los objetivos. Solamente estoy enfocado en la selección mayor. A mí me han contratado para lograr objetivos porque mi contrato es hasta que termine esto, sino se hubiese planteado otra cuestión”, sentenció a su arribo.

Y si el escenario estaba cuesta arriba a su llegada, con las bajas por lesión de Alexis e Igor Lichnovsky, y la suspensión de Gabriel Suazo, ahora el panorama se hace aún más complejo. Para colmo, el próximo rival es Argentina, vigente campeón planetario y continental, escuadra con que la además ha crecido la rivalidad en el último tiempo, lo que aumenta la presión para el conjunto nacional. Actualmente, la Selección marcha octava en la tabla de posiciones de las Eliminatorias, fuera de los puestos de clasificación e, incluso, de un posible repechaje. Por ende, necesita con urgencia sumar puntos.

Desde la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) admiten que el Tigre quiere enviar a personal del cuerpo médico de la Roja a Udinese, con el fin de evaluar in situ cuán complicada es la lesión de Alexis y conocer con más detalle los plazos de su recuperación, para así tener claro si podrán contar con él para las fechas dobles de octubre y noviembre, en las que el combinado criollo enfrentará a Brasil (local), Colombia (visita), Perú (visita) y Venezuela (local). Hasta ahora, según la información que han recibido desde la Península, Alexis peligra para todos estos partidos.

¿Una oportunidad?

Es cierto que Alexis tuvo una opaca Copa América, como ocurrió con casi todos sus compañeros, salvo excepciones. Incluso, hubo pasajes donde Chile se vio mejor sin Sánchez, como fue en el partido ante la Albiceleste. En aquel encuentro, Gareca sacó al goleador histórico a los 66 minutos, para ingresar a Marcos Bolados. Un cambio que sorprendió a muchos, pero que se justificaba por la baja actuación de la exestrella del Arsenal.

Y aunque seguramente el Tigre preferiría contar siempre con la presencia de un gran referente como AS10, lo cierto es que ahora tendrá la gran oportunidad para probar a otros jugadores que quizás no han tenido tanto espacio, sobre todo, si la baja del delantero de 35 años se extiende hasta noviembre. Será una buena chance para el resto de la nómina, que se dará a conocer este viernes a las 13 horas.