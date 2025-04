Esto es lo que le ocurre a tu cerebro cuando te jubilas

La jubilación es una meta anhelada para muchas personas. Se trata de una etapa que brinda la oportunidad perfecta para descansar y estar junto a la familia, sin preocuparse por el tiempo.

Sin embargo, también está relacionada a cambios en la salud del cerebro.

Desde que ingresamos al mundo laboral, acostumbramos a seguir una rutina que prácticamente no cambia: levantarse temprano, llegar al lugar de trabajo, resolver tareas y conversar con los compañeros. Cuando llega la jubilación, todo eso se pierde de forma abrupta.

Cómo puede afectar la jubilación al cerebro

Varias investigaciones han sugerido que la jubilación puede tener un impacto significativo en la salud cerebral, como un riesgo mayor de desarrollar deterioro cognitivo, que hace que las personas tengan alteraciones en la memoria, el pensamiento, la toma de decisiones y el juicio.

En 2017, una investigación publicada en la revista Journal of Healths Economics que analizó a más de 8.000 jubilados en Europa descubrió que la memoria verbal, que es la capacidad de aprender y recordar palabras después de cierto tiempo, podría deteriorarse de manera más acelerada después de la jubilación que en el período en que los individuos trabajaban, según recoge The New York Times.

La jubilación es la etapa perfecta para descansar y disfrutar, pero también está vinculada a cambios que pueden ser negativos.

Un estudio realizado en Inglaterra presentó hallazgos similares: los declives en la memoria fueron un 38% más rápidos a partir de la jubilación en comparación a la etapa de trabajo.

Eso sí, otros campos cognitivos como el razonamiento abstracto, la fluidez verbal fonémica y la fluidez verbal semántica, no presentaron cambios.

El deterioro cognitivo no es lo único que podría propiciar la jubilación, pues los investigadores también han encontrado que ese proceso también puede impactar en el plano emocional.

Una investigación dirigida por la Dra. Antonia Díaz-Valdés, profesora del Centro de Sociedad y Salud de la Universidad Mayor, y la Dra. Christina Sellers, profesora de la Universidad Simmons, analizó los datos de 27.000 estadounidenses mayores de 50 años, a lo largo de 14 años. Esto, con el propósito de explorar la relación entre jubilación y depresión, teniendo en cuenta el rol mediador del consumo de alcohol.

El equipo encontró que las personas jubiladas presentan un riesgo más alto de desarrollar depresión que las que continúan en el mundo laboral. Sus resultados fueron publicados a principios de este año en Aging and Mental Health.

Según los científicos, las personas jubiladas son más propensas a sufrir deterioro cognitivo.

Según explicó la Dra. Díaz-Valdés, las personas suelen basar su identidad “en función a los roles que desempeñan”, y precisamente el rol laboral tiende a ser el que dura más tiempo y deja un impacto mayor en la vida.

“Cuando las personas dejan de trabajar, pierden ese rol, lo que necesariamente conlleva un proceso de adaptación que, en muchos casos, genera estrés”, argumentó.

Aunque es claro que la jubilación es una instancia necesaria para que las personas descansen y disfruten después de tantos años de trabajo duro, los expertos también han destacado que para prevenir los efectos negativos es primordial mantenerse activo.

Leer, aprender un nuevo pasatiempo, hacer ejercicio regularmente y participar de instancias sociales, son solo algunas de las actividades que pueden ser beneficiosas en esa etapa de la vida.