El caso de Gene Hackman , una de las estrellas más reconocidas de Hollywood, ha puesto en evidencia lo importante que es contar con una red de apoyo sólida durante la vejez, que esté al tanto de lo que sucede, especialmente cuando hay una enfermedad de por medio.

Hackman, de 95 años, padecía de Alzheimer , un trastorno del cerebro irreversible y progresivo que afecta la memoria, el pensamiento y la conducta. Se trata de la forma más común de demencia, que representa alrededor de los 70% casos, según describe la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El pasado viernes, las autoridades de Nuevo México informaron los resultados de la autopsia del legendario actor y cómo habrían sido sus últimos días de vida.

Pasó una semana completamente solo, luego de que su esposa Betsy Arakawa, su única cuidadora, falleciera en la casa por una enfermedad transmitida por ratones.

Se presume que Hackman no comió durante esos días, no se comunicó con otras personas y es posible que tampoco se haya dado cuenta que Arakawa había muerto, precisamente por los efectos del Alzheimer.

El actor, cuya salud estaba muy “deteriorada” según las autoridades, murió el 18 de febrero por problemas cardíacos. Sus hijas sugirieron que habían pasado “varios meses” desde que la última vez que lo vieron y que en esa ocasión “no había indicios” de que él tuviera problemas.

Según explicaron expertos a The New York Times , cuando una persona es diagnosticada con un tipo de demencia , los familiares no suelen recibir toda la información que deben saber sobre la enfermedad.

Sin embargo, estar al tanto de lo que implica y de cómo enfrentarla puede influir significativamente en la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores.

Esto fue lo que recomendaron los especialistas al tener un familiar con demencia.

5 consejos para cuidar a un familiar con demencia

1. No aislarse

Algunos pacientes con demencia suelen mostrar incomodidad o malestar cuando se encuentran con personas que ya no reconocen. Esto puede provocar que sus familias opten por alejarse paulatinamente del resto.

No obstante, tomar esa decisión podría generar que la enfermedad progrese, dijo la Dra. Helen Kales, psiquiatra geriátrica, al medio estadounidense.

En lugar de aislarse, es preferible que tanto los pacientes como sus cuidadores sigan asistiendo a reuniones sociales de vez en cuando, así como atreverse a probar nuevas actividades.

2. Tener un equipo de cuidadores

Es posible que muchos familiares, amigos o conocidos no sepan cómo ayudar cuando hay un ser querido con demencia. Sin embargo, esto tiene solución: los especialistas recomiendan reunirse y fijar roles para cada uno.

Otra recomendación es contar con un mínimo de cinco personas a las cuales el paciente puede contactar si sufre una emergencia o requiere apoyo en su rutina diaria.

3. Buscar ayuda

Las necesidades de un paciente con demencia pueden ser diferentes en cada etapa de la enfermedad.

Es por eso que una medida que deben tomar los cuidadores es contactar con un experto, como una enfermera geriátrica, para evaluar si es que podrían necesitar apoyo adicional en el día a día.

4. Apoyarse con la tecnología

Especialmente para aquellos pacientes con demencia que no viven tan cerca de sus seres queridos, los aparatos tecnológicos como cámaras y sensores de movimiento podrían convertirse en grandes aliados.

Un ejemplo es poner un dispositivo de ese tipo en el refrigerador, de manera de detectar rápidamente si la puerta no se abre en varios días. Según Laura N. Gitlin, científica del comportamiento de la Universidad Drexel, al considerar este tipo de estrategias, es necesario tener en cuenta posibles preocupaciones de privacidad y seguridad.

5. Autocuidado

Para los cuidadores principales de los pacientes con demencia, preocuparse de su propia salud y bienestar es algo que pasa a segundo plano. Esto, dado que pasan gran parte de su tiempo estando pendientes de las necesidades de otros.

No obstante, cuidar de uno mismo también es clave en este proceso. “Si no estás sano no puedes cuidarlos”, explicó Nancy Goode, directora ejecutiva del centro Margaret Jo Hogg Alzheimer’s Outreach Center de Albany.