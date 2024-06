"Es doloroso": El emotivo mensaje de Felipe Loyola tras perderse la Copa América por lesión

Han sido aciagos días para Felipe Loyola. A pesar de su buen momento futbolístico, el lateral derecho se vio envuelto en la primera polémica en la era de Ricardo Gareca y, encima, se perderá la Copa América.

La semana pasada, el técnico negó a Huachipato la posibilidad de tener a uno de sus jugadores estrella para el duelo ante Gremio de Brasil, el martes 4 de junio, clave para la Copa Libertadores y que finalmente perdieron.

Una situación que, claramente, contrastó con los privilegios de Alexis Sánchez, cuyo último partido con Inter de Milán fue el 26 de mayo, pero que no le impidió integrarse al equipo nacional solo hace una semana.

“Si yo tengo, con fecha FIFA, un determinado día para que lleguen los jugadores, la selección es la prioridad absoluta para nosotros. De haber alguna concesión, empezaría a abrir las puertas para cualquier tipo de concesión. Para nosotros lo más importante es la selección”, dijo el Tigre en la previa del partido amistoso ante Paraguay.

Precisamente, ese encuentro marcó la peor noticia para Loyola. El lateral ingresó a los 63 minutos del partido, pero debió salir un cuarto de hora más tarde, después de sufrir un esguince de rodilla.

“El más complicado es Felipe Loyola (...) Entonces, estamos viendo a partir de mañana (miércoles 12 de junio). Y donde les podamos ir adelantando algo, lo vamos a hacer”, dijo un preocupado Gareca tras el 3-0 sobre los guaraníes.

Sospechas que fueron plenamente confirmadas. Las pruebas médicas a las que fue sometido arrojaron un esguince de segundo grado en la sindemosis.

Contratiempo físico que lo tendrá sin jugar, al menos, por tres semanas. En el mejor de los casos, el jugador se perdería la fase grupal de Estados Unidos 2024. Incluso, los cuartos de final de la misma competición.

De esa manera, el carrilero del campeón chileno se corroboró como la primera baja de la selección nacional para el torneo se que se inicia en seis días, en el cual la Roja se estrenará el viernes ante Perú.

El lamento del jugador

Tras ratificarse las malas noticias, el lateral de la usina dio a conocer su frustración. En una historia publicada en su cuenta de Instagram, el futbolista dio a conocer sus sentimientos frente a este traspié.

“La vida me ha colocado siempre obstáculos por delante. A punta de esfuerzo y perseverancia he ido superándolos uno a uno, cada vez fortaleciéndome un poco más. El de hoy es uno doloroso por el deseo y las expectativas que tenía de representar al país en la Copa, pero sé que no será la excepción”, expresó el lateral.

A renglón seguido agregó que “he de continuar forjando esa mentalidad, que me ha hecho crecer, competir y creer en lo bueno que viene por delante, porque siempre viene algo mejor. Vamos Chile”.