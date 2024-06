Huachipato paga caro la ausencia de Felipe Loyola ante Gremio y queda fuera de la Copa Libertadores

Una final. Eso fue lo que se jugó la noche de este martes en el Estadio CAP de Talcahuano. Bajo una torrencial lluvia, Huachipato salió a buscar los pasajes a los octavos de final de la Copa Libertadores ante Gremio. Para ello, solo el triunfo lo depositaba en esa instancia y además le daba el primer lugar del grupo. Lamentablemente para los acereros, se dio el peor escenario y padeció una derrota por la cuenta mínima, que lo sacó dramáticamente del certamen.

Pese a un comienzo prometedor de los acereros, la visita golpeó primero -y definitivamente-. A los 5′, Martín Parra había evitado el gol de Everton, pero en la jugada siguiente, tras un córner, Diego Costa le ganó el cabezazo con suma facilidad a Santiago Silva para batir al meta chileno y abrir la cuenta.

El tanto les dio tranquilidad a los gaúchos, que apostaron por la salida rápida y los espacios que los pupilos de Francisco Troncoso pudiesen dejar en su afán por ir a buscar la paridad. Ofensivamente, los movimientos de Yeferson Soteldo por la izquierda fueron una complicación para el bloque defensivo, que sufrió por esa banda ocupada por Joaquín Gutiérrez, reemplazante de Felipe Loyola, quien no fue cedido por Ricardo Gareca para este encuentro. Una ausencia clave que terminó siendo demasiado determinante.

A los 22′, los de Renato Gaúcho tuvieron el segundo tanto, pero caprichosamente el balón se estrelló en el palo tras un remate de Pepé y una mala cobertura en el fondo. Esa jugada puso en evidencia la confusión del dueño de casa, que necesitaba con urgencia tranquilizarse y recuperar la actitud que tuvo en la histórica victoria ante Estudiantes en La Plata.

Un centro que casi se le cuela al arquero Marchesín fue la jugada de mayor peligro de Huachipato. A los 32′, una tremenda tapada de Martín Parra a Cristaldo evitó el 0-2, luego de una carga que evidenció los graves problemas en la marca y la pesadilla que fue Soteldo, quien estrelló un remate en el vertical en el minuto 37. La escena se repitió a los 41′, con Everton dándole al mismo palo.

Cambio de chip

Huachipato salió con otra actitud en el segundo tiempo. Antes de los cinco minutos ya tenía un remate en el palo de Maximiliano Gutiérrez y cuatro tapadones de Marchesín, lo que encendió la esperanza de los valientes que desafiaron el temporal. Realmente un cambio diametral a lo ofrecido en el primer tiempo, pero que posteriormente se fue diluyendo.

También, con el paso de los minutos, la cancha se estropeó notablemente con las fuertes precipitaciones que se fueron incrementando. En algunos sectores el balón se frenaba, lo que hacía bastante difícil el juego asociado. Por ende, el remate de distancia se transformó en el arma predilecta de ambos equipos. A los 71′, Jeisson Vargas lo tuvo, pero otra vez el arquero argentino del cuadro brasileño sacó el balón al córner.

Los minutos finales fueron emotivos. Troncoso mandó a la cancha a Sebastián Sáez para intentar cambiar la historia, tal como sucedió en La Plata. Y luego al venezolano Brayan Palmezano, todo con el fin de dar vuelta la historia. Sin embargo, todo fue infructuoso y el marcador no varió. Y tal como en 2013, Gremio volvió a clasificar en Talcahuano. Mientras que los de Talcahuano deberán conformarse con jugar la Copa Sudamericana.

Molestia con Gareca

En Huachipato existió mucha molestia por la negativa de Ricardo Gareca de ceder a Felipe Loyola para el partido ante Gremio. El enojo en las huestes del cuadro de la Octava Región radica en que otros jugadores, como Alexis Sánchez, sí tuvieron la posibilidad de sumarse más tarde a los trabajos de cara al amistoso ante Paraguay del próximo martes.

“A Loyola lo sacan de Huachipato para que esté dando vueltas a la cancha en Pinto Durán”, llegaron afirmar desde el conjunto acerero e intentaron explicar la rigidez de Gareca, asumiendo que en la ANFP existía la voluntad de permitir que Loyola se sumara después del choque ante los brasileños. “Seguramente, no quiere generar el precedente para que después tenga que liberar a cualquier jugador”, teorizaron.

No obstante, el mismo Gareca afirmó anteriormente en una entrevista con Canal 13 que sería flexible en estos casos. “Sabemos que los clubes compiten a nivel internacional, a mí me interesa que compitan ahí, y en ese caso no le sacaría a los jugadores que un club disponga para Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Me interesa que compitan a nivel internacional”, expresó, palabras que hoy se vuelven en contra del DT, sobre todo tras el resultado de Huachipato.