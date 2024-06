Novak Djokovic se baja de Roland Garros y Jannik Sinner toma el número uno del ranking ATP

Novak Djokovic no va más en Roland Garros. El tenista serbio se ha retirado de la competencia debido a una lesión en la rodilla derecha, tal como lo ha comunicado la organización del torneo.

El serbio, que terminó su último partido con claras dolencias, no se presentó a entrenar durante las primeras horas, siendo una señal de que no seguiría en el Grand Slam.

De esta manera, Nole perderá puntos importantes que le significarán además perder el número uno del ranking ATP. Así, el italiano Jannik Sinner se convertirá en el próximo número uno de la clasificación a partir de la actualización del próximo lunes. De esta forma, el peninsular se transforma en el primer tenista de su país en conseguir aparecer en el tope de la lista.

Duelo intenso

Djokovic debió luchar con todo para vencer en los octavos de final al argentino Francisco Cerúndolo, a quien superó por 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 y 6-3. Las molestias físicas se hicieron evidentes y tras ello puso en duda su continuidad.

“Al final del partido no sentía dolor porque tomé unos medicamentos. Me he sometido a algunas pruebas que son positivas, pero mañana haremos otros exámenes y veremos si puedo seguir jugando”, explicó el serbio.

También reveló que está con molestias en la rodilla derecha, las que recrudecieron durante el partido. Incluso, evaluó la opción de retirarse. “Me llegué a preguntar si debía seguir jugando o no con lo que estaba pasando. Pedí más medicamentos después del tercer set. Tomé la máxima dosis que podía tomar y empecé a sentir los efectos en el cuarto set. Sentí menos limitaciones en mis movimientos. En el quinto jugué sin dolor, pero el efecto de los medicamentos no dura para siempre, así que veremos”, indicó.

“Casi no podía moverme, no quería hacer intercambios largos y él (Cerúndolo) lo ha notado y me hacía muchas dejadas, me movía mucho. Yo no era capaz de correr”, relató.

Con esta baja, además, el noruego Casper Ruud avanzó de forma directa a las semifinales del grand slam y espera por el ganador del cruce entre el alemán Alexander Zverev y el australiano Álex de Miñaur.